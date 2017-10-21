Белгородские ветераны стали участниками фотопроекта «Герои России, какими их не видел никто»

В Белгороде 20 ноября откроется выставка «Герои России, какими их не видел никто», организованная благотворительным фондом «Память поколений». Среди её участников — герои из Москвы, Казани, Уфы, Иркутска, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и других регионов страны. Главная цель проекта — показать силу, мужество, героизм людей, которые нас окружают.

Белгородцы также стали частью фотопроекта. С известным fashion-фотографом Ольгой Тупоноговой-Волковой поработали Вадим Серых и Игорь Брудников. Оба — подполковники полиции, участники боевых действий на Северном Кавказе.

Вадим Серых работает инженером-сапёром инженерно-технической службы группы ОМОНа, а Игорь Брудков посвятил свою жизнь кинологии. Мужчины награждены несколькими государственными наградами, в том числе Орденами мужества.

Справка «Фонаря»

Фотопроект «Герои России, какими их не видел никто» впервые представили в 2016 году в парке Победы на Поклонной горе в Москве.В Белгород фотовыставку в мае этого года привезли профсоюз «Правда» вместе с НИУ «БелГУ», начинание которых поддержало областное правительство. В течение месяца её посетили около 30 тысяч человек. Фотопроект показали студентам вузов, сотрудникам региональных ведомств, администрации города и области, посетителям музея бронетанковой техники в Прохоровке.