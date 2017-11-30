В Белгород на форум приехали аграрии из четырёх российских регионов. Они не только участвовали в официальной части события в Белгородской филармонии, но и побывали на производственных площадках нескольких местных предприятий.
В Белгороде провели первый аграрный форум Черноземья [фоторепортаж]
В Белгороде провели первый аграрный форум Черноземья. Его участники в филармонии обсуждали актуальные вопросы растениеводства, животноводства, производства кормов и удобрений.
В Белгород на форум приехали аграрии из четырёх российских регионов. Они не только участвовали в официальной части события в Белгородской филармонии, но и побывали на производственных площадках нескольких местных предприятий.
Читайте также
- Агрошкола. Как корреспондент «Фонаря» учился копать и выбирать картофель
- Агрошкола. Как корреспондент «Фонаря» училась прививать айву
- Агрошкола. Как корреспондент «Фонаря» кормила индюшек
- В Белгороде пройдет первый аграрный форум Черноземья
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.comments powered by HyperComments