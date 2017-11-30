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В Белгороде провели первый аграрный форум Черноземья [фоторепортаж]

В Белгороде провели первый аграрный форум Черноземья. Его участники в филармонии обсуждали актуальные вопросы растениеводства, животноводства, производства кормов и удобрений.

В Белгород на форум приехали аграрии из четырёх российских регионов. Они не только участвовали в официальной части события в Белгородской филармонии, но и побывали на производственных площадках нескольких местных предприятий.


Фото: Антон Вергун

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#Россельхозбанк #Агрошкола #сельское хозяйство
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