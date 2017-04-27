Белгородский экс-полицейский Артём Ченчик стал героем мультфильма

Компания «Согласие» сняла ролик об одном случае из практики бывшего белгородского полицейского Артёма Ченчика для проекта «Доверие».
Историю о том, как экс-участковому из Волоконовского района пришлось «изгонять духов», «инспектор Гаджет» рассказал в 2015 году на пресс-конференции с участниками конкурса «Народный участковый-2015».
— У меня в Пятницком на административном участке проживала женщина. Она обратилась ко мне: привидение в доме. Приходит и плачет. Человек в возрасте. Я и мой коллега проехали к ней домой, я вырвал пучок травы, помахал, окурил, положил на печку, говорю: духов больше нет. Всё, бабушка больше не звонит, нет жалоб, — рассказывал тогда Артём Ченчик.