Вокалисты белгородского вуза исполнили знаменитую песню Булата Окуджавы «Нам нужна одна Победа» и сняли на неё видеоклип. Видео предоставила пресс-служба БУКЭП.
Белгородские студенты записали клип на песню «Нам нужна одна Победа»
Студенты Белгородского университета кооперации, экономики и права поддержали акцию #ОднаНаВсех, которую запустили в преддверии 72-й годовщины Победы журналисты НТВ, ИА Sputnik и соцсеть «Одноклассники».
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