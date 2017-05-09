Профсоюз «Правда» поздравляет белгородцев с Днём Победы

Сейчас избирательная комиссия Белгородской области принимает документы от кандидатов в депутаты Государственной думы и рассматривает вопросы об открытии ими банковских счетов. Во вторник, 19 июля, облизбирком разрешил открыть банковские счета для финансирования избирательной компании четырём кандидатам по одномандатным округам: Андрею Скочу («Единая Россия»), Станиславу Панову (КПРФ), Наталье Чернышовой и Андрею Майсаку («Гражданская платформа»). Андрей Скоч, Станислав Панов и Андрей Майсак выдвинуты на выборы по Старооскольскому одномандатному округу, Наталья Чернышова — по Белгородскому. Кроме того, одобрение на открытие счёта получило также региональное представительство партии «Справедливая Россия». — Представлять интересы избирателей — граждан, которые живут на земле в своих домах и квартирах, — должен человек непосредственно ими избранный — депутат по одномандатному округу, потому что люди видят, кого они выбирают, люди понимают, на что они могут надеяться, они уже знают, что это за человек, как на него можно рассчитывать и чего от него можно ждать. Когда идёт голосование по партийным спискам, подобного отношения между депутатами и избирателями нет. Сегодня мы вернулись к смешанной системе, и у нас все кандидаты в депутаты — конкретные люди, которые будут выходить в разные аудитории, разговаривать с людьми и вызывать у них либо симпатии, либо антипатии. Это более честная, более логически выстроенная результативная цепочка, — рассказал о своём отношении к смешанной системе голосования руководитель фонда «Поколение» Андрей Скоч, который в этот же день, перед открытием счёта, подал документы в облизбирком на выдвижение в качестве кандидата в депутаты Госдумы. Напомним, что выборы в Государственную думу VII созыва пройдут 18 сентября 2016 года. 225 депутатов изберут по партийным спискам (пропорциональная система), а ещё 225 — по одномандатным округам (мажоритарная система). Предлагаем ответить на несколько вопросов теста и познакомиться с рецептами, которые для вас подготовили в компании «Приосколье». Компания «Приосколье» предлагает читателям познакомиться со своей продукцией и рецептами, которые помогут приготовить сытный завтрак или другой кулинарный сюрприз для ваших близких. Сначала ответьте на шесть вопросов нашего теста и узнайте, какая именно колбаса или ветчина от компании «Приосколье» вам больше всего подойдёт. Затем выберите этот вариант и прочтите рецепт блюда, которое можно приготовить из этой колбасы. Результаты теста «Классическая от Приосколье» Это нежнейшая варёная колбаса из мяса птицы. В её составе нет свиного шпика, поэтому она считается низкокалорийной и даже диетической. Благодаря своему составу она завоевала доверие взрослых, а её вкусовые особенности привлекают к ней также и детей. Колбаса «Классическая от Приосколье» хорошо сочетается с большинством популярных пищевых продуктов и может использоваться при приготовлении холодных закусок, салатов, некоторых видов пиццы, а также супов, отварных, тушёных и жареных блюд. Если вы захотите подать её гостям как самостоятельное блюдо — мы советуем сначала очистить колбасу от оболочки, нарезать и подавать с различными соусами, листовой зеленью и хлебобулочными изделиями. К слову, варёная колбаса превосходно сочетается с овощами, грибами, яйцом и кисломолочными продуктами. Сытный бутерброд. Ингредиенты Помидоры — 1 штука. Белый хлеб — 1 штука. Зелёный салат — 6 штук. Колбаса «Классическая от Приосколье» — 400 граммов. Подсолнечное масло — 1 столовая ложка. Огурцы — 1 штука. Приготовление Шаг 1. Отрезать от хлебa шесть кусков. Помидор порезать также на шесть частей, а огурец на 12 (обе стороны круга помидора и огурца должны быть обрезаны). От колбасы отрезать также шесть кусочков, толщиной примерно по 0,5 сантиметра. Шаг 2. Хлеб и колбасу поджарить на масле до румянца. Шаг 3. На хлеб положить салат, на салат — два огурца, сверху — колбасу, а на колбасу — помидор. Шаг 4. Можно вырезать фигурки и вставить длинные шпажки. «Традиционная со шпиком от Приосколье»Эту колбасу любят многие жители России. Помимо того, что её можно подавать к столу как самостоятельное блюдо, её также часто используют как ключевой ингредиент в закусках, салатах, сандвичах и бутербродах. Кроме того, этот сорт колбасы вводят в состав различных запеканок, пицц, рассольников и других блюд. «Традиционная со шпиком от Приосколье» используется при приготовлении многих холодных закусок, салатов, некоторых видов пиццы, супов и ряда отварных, тушёных и жареных блюд. Она превосходно сочетается с картофелем, капустой, бобовыми, огурцами, томатами, болгарским перцем, листовой зеленью, грибами, яйцом, хлебобулочными изделиями и кисломолочными продуктами. Заливной пирог с колбасой. ИнгредиентыДля начинки: Сливочное масло — 50 граммов. Лук репчатый — 1 штука. Колбаса «Традиционная со шпиком от Приосколье» — 400 граммов. Твёрдый сыр — 300 граммов. Для теста: Сметана, 15-процентная — 100 граммов. Майонез — 100 граммов. Яйцо куриное — 3 штуки. Мука. Разрыхлитель. Растительное масло — по вкусу. ПриготовлениеШаг 1. Сначала нужно приготовить начинку для пирога: сливочное масло растопить на сковородке и обжарить в нём нарезанный средним кубиком лук. Шаг 2. Пока обжаривается лук, колбасу «Традиционная со шпиком от Приосколье» нарезаем мелким кубиком. Когда лук станет прозрачным, добавляем к нему колбасу и сыр, натёртый на крупной терке. Начинку для пирога необходимо оставить томиться на пять минут. Шаг 3. В отдельную миску выкладываем сметану, майонез, яйца и тщательно перемешиваем ингредиенты в однородную массу. Муку и разрыхлитель порционно вводим в жидкую смесь. Следим, чтобы тесто для пирога не было слишком жидким — его консистенция должна быть похожа на густую сметану. Шаг 4. Солим тесто и выкладываем половину его в форму для выпекания, предварительно смазав её растительным маслом. Сверху кладём начинку и заливаем оставшимся тестом. Посыпаем сыром и отправляем на 30 минут в духовку, разогретую до 180 градусов. «Старорусская»Это полукопченая колбаса из мяса птицы, обладающая насыщенным и ярким вкусом. Она любима покупателями не только за качество, но и за приемлемую цену. Полукопчёная колбаса чаще всего используется как один из ингредиентов для приготовления холодных закусок, салатов, реже — некоторых видов пиццы и ряда жареных, вареных и тушёных блюд. «Старорусскую» колбасу можно подавать как отдельное блюдо, предварительно очистив её от оболочки и разрезав на тонкие дольки. Как дополнение можно использовать соусы, хлебобулочные изделия и листовую зелень. Колбаса хорошо сочетается с большинством овощей (картофель, капуста, бобовые, листовая зелень, томаты), хлебобулочными изделиями и многими видами напитков. Салат из овощей и яиц. Ингредиенты (на 4 порции) Яйцо куриное — 3 штуки. Помидоры — 1 штука. Плавленный сыр — 0,5 штуки. Огурцы — 1 штука. Сладкий перец — 1 штука. Морковь — 1 штука. Репчатый лук — 1 штука. Колбаса «Старорусская» — 150 граммов. ПриготовлениеШаг 1. Мелко нарезаем варёные яйца, плавленый сырок, огурец, помидор, колбасу, болгарский перец, морковь, лук, зелень. Шаг 2. Заправляем всё майонезом, хорошо перемешиваем и украшаем зеленью. «Фирменная с рубленым мясом»Это полукопчёная колбаса, состоящая из филе цыплёнка, бескостного окорочка и специй. Несмотря на то, что «Приосколье» начало выпускаться её совсем недавно, она уже успела найти своего преданного и верного покупателя. «Фирменная с рубленым мясом» чаще всего используется как один из ингредиентов для приготовления холодных закусок, салатов, реже некоторых видов пиццы, жареных, варёных и тушёных блюд. Как самостоятельное блюдо, полукопчёную колбасу подают, предварительно очистив от оболочки и разрезав на тонкие дольки, добавляя к ней соусы, хлебобулочные изделия и зелень. «Фирменная с рубленым мясом» хорошо сочетается с большинством овощей, хлебобулочными изделиями и напитками. «Ёж». Ингредиенты Маслины — 2 штуки Сыр голландский — 120 граммов Майонез — 8 столовых ложки Колбаса «Фирменная с рубленым мясом» — 200 граммов Огурцы маринованные — 4 штуки Горошек зелёный консервированный — 4 столовых ложки Картофель варёный — 4 штуки. Морковь варёная — 2 штуки. Капуста белокочанная — 1 кочан. Перец чёрный горошком — 2 штуки. ПриготовлениеШаг 1. Капусту разрезаем на две части. Одну часть выкладываем на блюдо, вторую — разбираем на листья, из которых отбираем шесть самых крупных. Остальные — нужно порубить. Шаг 2. Картофель и половину моркови нарезаем соломкой, это же делаем с 2/3 колбасы и огурцами. Шаг 3. Сворачиваем капустные листья в рожки, наполняем их зелёным горошком, овощной соломкой, нарезанными огурцами и колбасой и поливаем майонезом. Выкладываем приготовленные рожки вокруг половины капустного кочана. Шаг 4. Оставшуюся часть моркови, сыр и колбасу нарезаем кубиками и попеременно накалываем на шпажки. Приготовленные «иголки ежа» втыкаем в половину капустного кочана. Из маслины делаем «носик», из горошин перца — «глаза». Ветчина «Мраморная от Приосколье» Неповторимый аромат и особый вкус ветчины «Мраморной от Приосколье» позволяет ей быть любимицей взрослых и детей. Чаще всего её употребляют в пищу в «свежем» виде. Кроме того, этот продукт идеально подходит для приготовления праздничных салатов, первых и вторых блюд. Ветчина хорошо сочетается с большинством пищевых продуктов: с овощами (картофель, капуста, морковь, бобовые), грибами, кисломолочными продуктами, хлебобулочными и макаронными изделиями, листовой зеленью и напитками. Кордон блю. Ингредиенты (на 4 порции) Куриная грудка — 4 штуки. Сыр — 100 граммов. Ветчина «Мраморная от Приосколье» — 200 граммов. Пшеничная мука — 100 граммов. Панировочные сухари — 50 граммов. Яйцо куриное — 1 штука. Оливковое масло — 4 столовых ложки. Приготовление Шаг 1. Сначала чуть отбиваем куриное филе, чтобы в толщину оно составляло около 0,5 сантиметра. Затем на каждый кусок выкладываем пр одному ломтику ветчины и более крупному куску сыра, перчим и солим. Края нужно слепить с помощью деревянных шпажек. Шаг 2. Панируем шницель: в одну тарелку насыпаем муку, в другую — взбитое яйцо, в третью — панировочные сухари. Обваливаем его сначала в муке, затем в яйце, потом в сухарях и жарим на оливковом или сливочном масле с двух сторон. Делаем это на медленном огне и под крышкой, чтобы толстая котлета успела прожариться, а сыр распл