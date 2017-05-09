Профсоюз «Правда» поздравляет белгородцев с Днём Победы

Праздник 9 Мая стал неотъемлемой частью нашей жизни и истории нашей страны. В этот день все мы ощущаем себя единым народом, нас объединяет память о Великой Победе. Все мы испытываем чувство заслуженной гордости за свою страну и её великую историю.
Сегодня мы чествуем наших уважаемых ветеранов, ковавших победу на полях сражений и на трудовом фронте. Благодарность наша безмерна, ведь 72 года назад мы не просто победили в войне — 9 мая 1945 года был побеждён фашизм — идеология зла, насилия и ненависти. Мир, в котором мы сегодня живём, был бы невозможен без вашего бессмертного подвига, уважаемые ветераны!
Ничто не смогло сломить силу вашего духа, волю к Победе. Мы гордимся вами! Для нас, для наших детей и внуков, Вы — пример беззаветного служения Отчизне. Низкий вам поклон за ваш ратный и трудовой подвиг! Мы всегда будем беречь правду о Великой Отечественной войне, помнить, что обязаны вашему великому поколению мирной и свободной жизнью.
Уважаемые ветераны! Дорогие земляки! Желаю вам крепкого здоровья и долголетия, счастья и мирного неба над головой!
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