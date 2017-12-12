В Белгороде назвали обладателей премии «Юрист Белогорья-2017»

В Белгородском университете кооперации, экономики и права лучших юристов региона наградили премией «Юрист Белогорья-2017». Премию организовала общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России».



Фото пресс-службы БУКЭП

Сама награда является признанием заслуг юристов и должна повышать статус юридической профессии. Десять белгородских юристов получили премию в номинациях: «Правосудие», «Законность и правопорядок», «Правовая защита граждан», «За вклад в развитие гражданского общества», «За верность профессии», «Правовое просвещение», «Юридическое образование и юридическая наука», «Развитие законодательства», «Лучший юрисконсульт».

На награду могут претендовать юристы с высшим образованием или учёной степенью в области права, которые внесли значительный вклад в формирование правового государства, укрепление законности и правопорядка, защиту прав и законных интересов граждан, развитие юридической науки или законотворчества.

Список обладателей звания «Юрист Белогорья-2017» Обладателями звания «Юрист Белогорья-2017» стали: В номинации «За верность профессии» — секретарь Совета безопасности Белгородской области Олег Мантулин. В номинации «Законность и правопорядок» — начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Белгородской области, старший советник юстиции Александр Латынин. В номинации «Правовое просвещение» — белгородский транспортный прокурор Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Александр Корнюшкин. В номинации «За вклад в развитие гражданского общества» — начальник управления министерства юстиции Российской Федерации по Белгородской области Анна Бондаренко. В номинации «Правосудие» — председатель Алексеевского районного суда Белгородской области Юрий Григоренко и заместитель председателя Арбитражного суда Белгородской области в отставке Иван Ходячих. В номинации «Развитие законодательства» — заместитель начальника управления — начальник отдела финансово-экономической экспертизы правового управления аппарата Белгородской областной Думы Алексей Мухин. В номинации «Правовая защита граждан» — нотариус Белгородского нотариального округа Белгородской области Александра Коцюмбас. В номинации «Юридическое образование и юридическая наука» — доктор юридических наук, завкафедрой гражданского права и процесса НИУ «БелГУ», профессор БУКЭП Сергей Тычинин. В номинации «Лучший юрисконсульт» — начальник юридического управления ОЭМК Сергей Мишин.

Также почётные грамоты и благодарности получили восемь человек, а также юридический отдел БУКЭП и юристы ЛГОКа и ОЭМКа.