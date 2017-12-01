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«Что за трек-2». Театр «Новая сцена-2» [второй выпуск]

Актёры белгородского театра «Новая сцена-2» показали, как они разбираются в поп-музыке, рэпе и роке.

Редакция «Фонаря» продолжает второй сезон музыкального проекта «Что за трек?». Участниками нового выпуска стала команда театра «Новая сцена-2».

Второй сезон «Что за трек?» будет состоять из семи выпусков, по завершению которых определится победитель. В случае равенства количества отгаданных мелодий или минимальном отрыве между лидерами, организаторы проекта проведут дополнительный финал для команд, отгадавших наибольшее количество мелодий.

Желающие могут подать заявку на участие в новом сезоне проекта. Для этого нужно написать на почту pr@fonar.tv и сообщить о своём желании. Об условиях участия мы сообщим дополнительно.

Партнёры проекта

Партнёром проекта стал фитнес-центр FeRRUM. Победители проекта получат сертификаты на 12 бесплатных занятий с тренерами FeRRUM.


Анастасия Череп

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