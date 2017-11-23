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«Что за трек-2». Команда «Альфа-Банка» [первый выпуск]

Новый сезон музыкального проекта «Что за трек?» открыли сотрудники операционного офиса «Альфа-Банк» в Белгороде.

Редакция «Фонаря» начала новый сезон музыкального проекта «Что за трек?». Первыми участниками проекта стала команда операционного офиса «Альфа-Банк» в Белгороде. Ребята очень старались показать высокий результат, и, кажется, у них это получилось. Смотрите сами.

Второй сезон «Что за трек?» будет состоять из семи выпусков, по завершению которых определится победитель. В случае равенства количества отгаданных мелодий или минимальном отрыве между лидерами, организаторы проекта проведут дополнительный финал для команд, отгадавших наибольшее количество мелодий.

Желающие могут подать заявку на участие в новом сезоне проекта. Для этого нужно написать на почту pr@fonar.tv и сообщить о своём желании. Об условиях участия мы сообщим дополнительно.

Напомним, что победителями первого сезона проекта стала команда Белгородского отделения Россельхозбанка, которые в финале обошли команду Белгородской филармонии. Посмотреть этот выпуск можно здесь.

Анастасия Череп

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