В Белгородской области поменялся руководитель регионального отделения «Единой России»

В региональном отделении партии «Единая Россия» появился новый секретарь — им стала заместитель губернатора Белгородской области Наталия Полуянова, которая сменила на этом посту Ивана Кулабухова. Кулабухов был секретарём реготделения партии с 2003 года.
На отчётно-выборной конференции выбирали из двух кандидатур — помимо Наталии Полуяновой единороссы предложили на пост секретаря нынешнего начальника управления молодёжной политики области Андрея Чеснокова, который участвовал в этом году в партийных праймериз. За Наталию Полуянова отдали на 96 голосов больше, чем за Андрея Чеснокова.
Справка «Фонаря»
Наталия Полуянова стала членом партии в 2003 году. Сначала она была специалистом по партийному строительству, потом председателем молодёжного движения. В течение пяти лет возглавляла региональное отделение «Молодой гвардии». В 2012-2014 годах Наталия Полуянова была начальником областного управления молодёжной политики, потом стала главой администрации Корочанского района, а в октябре 2016 года перешла на должность заместителя губернатора, курирующего образование в регионе, ставшую вакантной после ухода в Госдуму Сергея Боженова.