​В Белгороде активисты ОНФ поздравили детей в Детской городской больнице

В Белгороде активисты Общероссийского народного фронта и актёры Центра молодёжных инициатив поздравили с Новым годом детей в Детской городской больнице. Для пациентов педиатрического отделения провели акцию «Новогоднее чудо».
Переодетые активисты ОНФ и актёры ЦМИ пели с детьми песни, водили хороводы и отгадывали загадки.
— Новый год — это что-то необъяснимое даже для взрослых, а для малышей, которые так верят в чудо, этот праздник — настоящее волшебство. И лишаться его из-за болезни так неприятно. Поэтому мы решили, раз уж дети не могут попасть на утренники, то сказочные персонажи должны сами прийти к ним в гости. И подарки подобрали такие, чтобы детям было не скучно проводить время в больнице. Мы благодарим наших партнёров и благотворителей, которые своим участием помогли сделать этот праздник таким ярким, — рассказал Александр Ахтынский, сопредседатель регионального штаба ОНФ.