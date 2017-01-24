Проекты и их воплощение. Как изменились несколько белгородских новостроек

На месте городского роддома построят новый жилой комплекс. В Белгороде на улице Некрасова, где располагался старый городской роддом, появится новый жилой комплекс. Об этом рассказала начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Белгорода Галина Горожанкина. Роддом на Некрасова разбирают. Эх! А ведь я там родилась) pic.twitter.com/adJ8s3nbP1— Mary Ann (@Oreshka) 21 августа 2016 г. Сейчас роддом сносят. Это место, по информации пресс-службы мэрии, относится «к территориям реинноваций, что предполагает возрождение, изменение функционала и придание ему нового статуса». — Участок на улице Некрасова, где ранее располагалось здание городского роддома, рассматривался нами для вовлечения его заново в хозяйственную деятельность. В процессе принятия решения мы проанализировали близлежащую территорию и сделали выводы о том, что этот район начинает постепенно оживать и приобретать совершенно другой вид, другой формат и качество среды, — заявила Галина Горожанкина. В этом микрорайоне проводят капитальный ремонт старых домов, строят новый торговый центр и благоустраивают дворы. В новый жилой комплекс войдут три дома, общая площадь которых составит 15 тысяч квадратных метров. Мэрия планирует разместить на нижних этажах домов магазины, детский садик и другие социальные объекты. Рядом с ними разместят 433 парковочных места, в том числе в двух подземных паркингах. На крыше паркингов разместят игровые площадки и парковки.