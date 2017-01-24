На месте городского роддома построят новый жилой комплекс. В Белгороде на улице Некрасова, где располагался старый городской роддом, появится новый жилой комплекс. Об этом рассказала начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Белгорода Галина Горожанкина. Роддом на Некрасова разбирают. Эх! А ведь я там родилась) pic.twitter.com/adJ8s3nbP1— Mary Ann (@Oreshka) 21 августа 2016 г. Сейчас роддом сносят. Это место, по информации пресс-службы мэрии, относится «к территориям реинноваций, что предполагает возрождение, изменение функционала и придание ему нового статуса». — Участок на улице Некрасова, где ранее располагалось здание городского роддома, рассматривался нами для вовлечения его заново в хозяйственную деятельность. В процессе принятия решения мы проанализировали близлежащую территорию и сделали выводы о том, что этот район начинает постепенно оживать и приобретать совершенно другой вид, другой формат и качество среды, — заявила Галина Горожанкина. В этом микрорайоне проводят капитальный ремонт старых домов, строят новый торговый центр и благоустраивают дворы. В новый жилой комплекс войдут три дома, общая площадь которых составит 15 тысяч квадратных метров. Мэрия планирует разместить на нижних этажах домов магазины, детский садик и другие социальные объекты. Рядом с ними разместят 433 парковочных места, в том числе в двух подземных паркингах. На крыше паркингов разместят игровые площадки и парковки.
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Проекты и их воплощение. Как изменились несколько белгородских новостроек

Блогер Александр Дель-Санчес опубликовал иллюстрации и фотографии нескольких белгородских зданий, чтобы читатели могли сравнить, как проект выглядел на бумаге и каким он стал после завершения строительства. Мы взяли материалы краеведа и сделали на их основе интерактивные иллюстрации в формате «было-стало».

— Первоначальная авторская задумка далеко не всегда воплощается в жизнь. Для архитектуры это обычная практика. Очень редко когда то, что построено, абсолютно соответствует рендерам и макетам. Отход от исходного проекта чаще происходит в сторону упрощения и удешевления, очень популярно последующее увеличение размеров зданий, но иногда недостаточно проработанный облик доводится до лучшего состояния, вплоть до радикальной смены стиля, — пишет в своём блоге краевед Александр Дель-Санчес.

В своём материале блогер собрал несколько примеров первоначальных белгородских проектов и их итогового воплощения. Приводим иллюстрации из блога и предлагаем сравнить, как изменились эти проекты после реализации (для этого достаточно просто перемещать бегунок — прим. ред.).

Дом на перекрёстке улицы Князя Трубецкого и Гражданского проспекта

ТРЦ «МегаГРИНН»

Здание на перекрёстке Гражданского проспекта и улицы Белгородского полка

Отель «Континенталь»

Дом на «Водстрое»

Белгородская митрополия

Никита Поников

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#краеведение #Белгород #архитектура #Белгородская митрополия #МегаГРИНН
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