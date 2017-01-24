Проекты и их воплощение. Как изменились несколько белгородских новостроек

— Первоначальная авторская задумка далеко не всегда воплощается в жизнь. Для архитектуры это обычная практика. Очень редко когда то, что построено, абсолютно соответствует рендерам и макетам. Отход от исходного проекта чаще происходит в сторону упрощения и удешевления, очень популярно последующее увеличение размеров зданий, но иногда недостаточно проработанный облик доводится до лучшего состояния, вплоть до радикальной смены стиля, — пишет в своём блоге краевед Александр Дель-Санчес.
В своём материале блогер собрал несколько примеров первоначальных белгородских проектов и их итогового воплощения. Приводим иллюстрации из блога и предлагаем сравнить, как изменились эти проекты после реализации (для этого достаточно просто перемещать бегунок — прим. ред.).
Дом на перекрёстке улицы Князя Трубецкого и Гражданского проспекта
ТРЦ «МегаГРИНН»
Здание на перекрёстке Гражданского проспекта и улицы Белгородского полка
Отель «Континенталь»
Дом на «Водстрое»
Белгородская митрополия