В Белгороде профсоюз «Правда» проводит акцию «Правда, займись спортом»

Межрегиональный межотраслевой профессиональный союз «Правда» предлагает белгородцам, которым уже есть 14 лет, поучаствовать в спортивной акции «Правда, займись спортом» и получить бесплатный абонемент на полгода занятий в фитнес-клубе или спортзале.
Для этого нужно до 20 апреля сфотографироваться на фоне фирменных баннеров «Правды». Один из них стоит в тренажёрном зале «Спортзал» (улица Будённого, 2А, 3 этаж, время работы с 8:00 до 23:00), другой — в здании профсоюза (улица Корочанская 85А, время работы: 9:00 до 18:00). После этого фотографии надо опубликовать у себя на странице во «ВКонтакте» с хештегом #правдаспорт и в специальном альбоме акции. Каждая фотография получит свой номер, а потом организаторы с помощью генератора случайных чисел определят победителя, которой и получит бесплатный абонемент в фитнес-клуб или спортзал.
Но одним только розыгрышем абонементов «правдивцы» решили не ограничиваться, поэтому ещё организовали в рамках акции «Правда, займись спортом» спортивные состязания и викторину на знание популярных фильмов для посетителей «ГриннФИЛЬМа». За это самым сильным и эрудированным дарили по два билета на премьеру «Форсажа-8».
Помимо успешного участия в конкурсах, билеты можно было также получить тем, у кого уже были абонементы в спортзалы и фитнес-центры Белгорода. Для этого было достаточно просто показать абонемент ведущим и получить билеты на «Форсаж-8». Организаторы акции поясняют, что их главная задача — привлечь внимание людей к здоровому образу жизни.
— Профсоюз «Правда» уделяет большое внимание массовому спорту, активному семейному отдыху своих участников и здоровому образу жизни. Мы предоставляем бесплатные абонементы в бассейны города, скидки в фитнес-центры, организуем собственные спортивные мероприятия и соревнования. Сегодня мы дарили билеты в кинотеатр «ГриннФИЛЬМ» на мировую премьеру нового блокбастера «Форсаж-8» и мотивировали тем самым белгородцев уделять больше внимания здоровому образу жизни, — пояснили в пресс-службе профсоюза «Правда».
Для тех, кто хочет и дальше участвовать в спортивных мероприятиях профсоюза, предлагают заходить на сайт pravda31.ru. Там анонсируют всю деятельность «Правды» и акции, которые проводит профсоюз.
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