​Двухэтажное здание СИЗО №1 на Белгородском проспекте сносят, потому что оно больше не является объектом культурного наследия

Двухэтажное здание СИЗО № 1, которое находится напротив Центрального рынка в Белгороде, снесут потому, что оно больше не является объектом культурного наследия. Управление государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области ответило на запрос архитектора и краеведа Павла Альбощего. В ответе говорится, что корпус СИЗО № 1 исключён из списка объектов культурного наследия 16 декабря 2016 года, после заключения государственной историко-культурной экспертизы и решения общественного совета управления государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области.

Павел Альбощий написал для сайта Go31.ru текст о духовном и историческом значении комплекса зданий бывшей белгородской тюрьмы. Архитектор рассказал, что здание привлекло его внимание ещё в 2006 году, когда он узнал из статьи краеведа Александра Крупенкова о том, что в стенах тюрьмы был расстрелян церковный историк и просветитель, священомученик отец Никодим (Кононов), епископ Белгородский.

В исторической справке о бывшем СИЗО № 1 приводятся и сведения о том, что в здании тюрьмы до революции действовала домовая церковь: «Мерами нравственного воздействия на арестантов, главным образом, являлось служение церкви, в которой по воскресным дням и двунадесятым праздникам совершается богослужение», — пишет Павел Альбощий. Важным фактом, по его мнению, является то, что для богослужений в белгородской тюрьме была отведена отдельная камера. А так как до революции все основные камеры были в центральном здании, бывшем режимном корпусе, то эта камера была в том здании, которое сейчас сносят.

— Следовательно, те, кто допускают и совершают разрушение этого здания, допускают и разрушение здания бывшей церкви. Подобное допускалось у нас последний раз только в период 1950-х годов, когда разрушение храмов было частью атеистической политики государства. Напомню, что по церковным правилам, место алтаря церкви освящается навечно, и даже если церковь переносят, упраздняют, или даже разрушают, это место остаётся святым, по церковному преданию над этим местом навсегда остаётся ангел-хранитель этого храма. В данный момент разрушают именно то здание, в котором находилась церковь и были все прославленные святые и исторические личности, — говорит краевед.

Справка «Фонаря»

По некоторым данным, здание в районе центрального рынка была построена ещё при Екатерине II в 1762 и до середины XIX века называлось Белгородской уездной тюрьмой Курской губернии, а после — Белгородским уездным тюремным замком. С 1880 по 1890 год в здании находилась пересылочная тюрьма. До революции в тюрьме содержались противники императорской власти, а позже её сторонники. С началом революции 1917 года тюрьму ликвидировали, но уже в 1918 году она снова начала работать. С1964 года тюрьму переименовали в Следственный изолятор № 1. Здание на территории изолятора в феврале 2011 года внесли в список выявленных объектов культурного наследия.