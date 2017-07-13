В Белгороде начали проверку после публикации в СМИ о низких зарплатах медсестёр детской городской больницы

В Белгороде областной департамент здравоохранения и соцзащиты начал проверку городской детской больницы Белгорода после того, как 10 июля на сайте go31.ru появилась новость о том, что младшие медицинские работники детской городской больницы хотят выйти на митинг из-за зарплат в 8–13 тысяч рублей.
В сообщении пресс-службы департамента говорится, что факты, представленные в публикациях СМИ, проверят сотрудники департамента, представители Белгородской областной организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации и регионального управления по труду и занятости населения. Все они вошли в состав созданной при департаменте комиссии.
— В ходе проверки будет дана оценка деятельности медицинского учреждения по рассматриваемым вопросам. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры, — уточняют в облздраве.
По информации Go31.ru со ссылкой на блогера Сергея Лежнева, более сотни медсестёр и медработников подписали обращения в прокуратуру и департамент кадровой политики региона, так как якобы они получают зарплату от 8 до 9 тысяч рублей в месяц, а те, кто имеет дополнительные сверхурочные дежурства, — около 13 тысяч рублей.
Напомним, что раньше заместитель губернатора Наталия Зубарева уже рассказывала «Фонарю» об особенностях начислениях зарплат медицинским работникам.
— Сегодня изменился сам подход к начислению заработной платы медицинским работникам за качество оказываемой помощи. Теперь платят не только за отработанное время, но и за конкретный результат. В основу материального стимулирования заложена позиция эффективности. Правда, отдельным сотрудникам это априори трудно принять, — объясняла вице-губернатор.
По информации Наталии Зубаревой, в 2016 году среднемесячная зарплата у белгородских врачей была 40 369 рублей (это почти 162 процента от средней зарплаты в регионе — прим. ред.), у средних медицинских работников — 22 383 рубля (89 процентов от средней зарплаты в регионе — прим. ред.), у младших медработников (санитарки, медсёстры, медбратья — прим. ред.) — 16 991 рубль.