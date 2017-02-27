«Явка на выборы губернатора будет под 70 процентов». Глава облизбиркома — о выборах и невозможности их сфальсифицировать

По данным ГИБДД, водитель «Дэу Нексия» превысил скорость и выехал на встречную полосу. Фото пресс-службы ГИБДД по Белгородской областиВ четверг, 28 июля, в Ивнянском районе столкнулись «Дэу Нексия» и грузовик «МАН» с полуприцепом. В ГИБДД по Белгородской области рассказали, что 35-летний водитель иномарки превысил скорость, съехал на правую обочину, а потом вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. От удара обе машины съехали в кювет. Водитель и 33-летняя пассажирка от травм скончались на месте аварии. Ракитянец приговорён к шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Ракитянский районный суд вынес приговор 20-летнему мужчине, который разрешал своим приятелям принимать наркотики у него дома в селе Бобрава. Парня признали виновным в систематическом предоставлении помещения для потребления наркотических средств. Мужчину приговорили к шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Авария произошла ночью, 19 ноября, в Новооскольском районе. Неизвестный автомобилист сбил 57-летнего мужчину. Ночью в четверг, 19 ноября, в селе Яковлевка Новооскольского района в аварии погиб 57-летний мужчина. Пешехода сбил неизвестный автомобилист. Полиция разыскивает виновника аварии. Предположительно, водитель был за рулём грузовика.УГИБДД по Белгородской области просит всех, кому что-либо известно о происшествии, обращаться в ОМВД по Новооскольскому району по телефонам +7 (47233) 4-48-56 или 02. Мужчина проведёт три года в колонии-поселении. Новооскольский районный суд признал виновным жителя Россоши в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека. Мужчина занимался частными перевозками. В декабре 2015 года он подвозил двух женщин с детьми из Россоши в Белгород. В его машине не было детских удерживающих кресел. Водитель ехал на большой скорости, обгонял грузовик с прицепом и на встречке врезался в Chevrolet Niva. В аварии погиб двухлетний ребёнок, а бабушка малыша получила тяжёлые травмы. Суд приговорил обвиняемого к трём годам колонии-поселения с последующим запретом заниматься пассажирскими перевозками в течение трёх лет. Также судья взыскал 1,5 миллиона рублей морального вреда в пользу потерпевших. Поучаствовать в конференции Digital April может каждый желающий. В БГТУ им. В. Г. Шухова 28 и 29 апреля пройдёт конференция Digital April. Здесь расскажут об актуальных направлениях электронной коммерции и интернет-технологиях, а также поделятся практическими советами по управлению репутацией и PR в социальных сетях.Так, например, создатель крупнейших государственных сайтов kremlin.ru и government.ru Артём Геллер расскажет о дизайне государственных систем, владелец холдинга MLS Holding Алексей Молчанов представит кейс «Как получать 600 тысяч рублей в день на продаже видеорегистраторов только через Яндекс.Директ», а белгородец, основатель проекта 2do2go Фёдор Жерновой объяснит, как сделать проект с охватом более 10 миллионов человек.Кроме того, на конференции будут говорить о типичных ошибках при разработке корпоративных сайтов, инструкциях по применению мультиканальной рекламы и фишках по повышению эффективности контекстной рекламы.Познакомиться с подробной программой и зарегистрироваться для участия можно на сайте. Участие бесплатное.Cпонсор рубрикиПреподаватели инновационной студии иностранных языков CheeseLang обещают научить основам английского или китайского языков всего за три месяца. За этот срок вы научитесь не только читать и переводить, но даже сможете освоить базовый разговорный язык. Всем заинтересованным вот сюда! 28 мая в Москве Tele2 и фонд «Навстречу переменам» проведут благотворительный утиный заплыв. В субботу, 28 мая, в московском Воронцовском парке состоится благотворительный заплыв резиновых утят. Акцию организует фонд «Навстречу переменам» при поддержке оператора мобильной связи Tele2. В России такой заплыв проводится в третий раз, все собранные средства идут на поддержку социальных предпринимателей, которые реализуют проекты по оказанию разнообразной помощи детям по всей стране. Принять участие в заплыве может каждый: для этого до 28 мая необходимо купить и зарегистрировать одного или нескольких утят на сайте мероприятия. Все зарегистрированные утята будут выпущены в центральный пруд парка, а владельцы трёх «пловцов», которые первыми доберутся до финиша, получат призы от партнёра мероприятия — Tele2. Купить утёнка можно и в день мероприятия в Воронцовском парке.На заплыв уже зарегистрированы 1130 утят. Поддержать мероприятие вызвались как коммерческие компании, зарегистрировавшие целые флотилии уточек для своих сотрудников, так и обычные жители российских городов, в том числе и жители Белгородской области, которые решили поддержать предпринимателей, помогающих детям. В начале следующей недели в парке пройдёт пробный заплыв, во время которого организаторы «потренируют» утят держаться на воде и преодолевать дистанцию без происшествий. Напомним, что тысячам резиновых уточек необходимо будет доплыть к финишной черте под действием струи воды из брандспойта. Старт благотворительного заплыва запланирован на 16 часов 28 мая, желающие смогут следить за соревнованием у центрального пруда Воронцовского парка или по фотоотчётам на официальной странице фонда «Навстречу переменам» в Facebook. На правах рекламы На сайте собираются сформировать рейтинг кандидатов и собирать жалобы избирателей. На сайте «Народная экспертиза» появился раздел «Избиратель». Сейчас на нём размещена карта избирательных округов и информация о кандидатах. С 20 августа по 6 сентября там планируют формировать рейтинг кандидатов в облдуму шестого созыва.В разделе размещена карта, с помощью которой можно найти нужный избирательный округ и ознакомиться со списком кандидатов по нему. Там же можно пожаловаться на проблемы в избирательном округе. Авторы проекта обещают, что «информация будет использована для определения первоочередных направлений работы органов местного самоуправления по улучшению качества жизни жителей региона». В региональном МЧС предупреждают о возможных чрезвычайных ситуациях из-за непогоды. В ГУ МЧС по Белгородской области предупреждают об ухудшении погоды в регионе. По данным ведомства, в среду, 3 февраля, возможен небольшой дождь, местами туман, на дорогах гололедица. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до отметки в минус три градуса, днём до шести градусов выше ноля.В МЧС пояснили, что непогода может стать причиной чрезвычайных ситуаций, и просят жителей области быть внимательными на дорогах, а при сильном ветре избегать деревьев и слабо укреплённых конструкций. Перед зимними праздниками инспекторы МЧС ежегодно проводят рейды по объектам, где планируют отмечать Новый год. Особенно тщательно проверяют учреждения образования: от выполнения правил пожарной безопасности здесь зависит жизнь детей и персонала. Специальный корреспондент «Фонаря» Владимир Корнев увидел, как проходила внеплановая проверка в одном из детских садов Белгорода. «Меня зовут Чуканов Сергей Александрович. Я прибыл с проверкой по пожарной безопасности», — поясняет с порога вахтёру детсада инспектор отдела надзорной деятельности Белгорода. Сегодня он будет проверять, как готов к новогодним хлопотам детский сад № 88 на улице Спортивной, имеющий статус Центра развития образования.Спустя мгновения, рядом появляется директор детсада Тамара Семейкина. Вместе мы отправляемся в её кабинет на первый этап проверки — анализ документов учреждения.Сергей Чуканов уже много раз бывал в этом детсаду. На этот раз его проверка внеплановая — инспектор объясняет, что особой разницы между плановым и внеплановым рейдом нет. В обоих случаях администрацию учреждения заранее оповещают о визите инспектора, но если документы не готовы, то за один-два дня подготовить всё необходимое практически нереально — так много заверенных бумаг нужно иметь.«Каждый год учреждения образования проверяются на готовность к проведению новогодних мероприятий. Проверяется весь объект, вся территория», — рассказывает то ли мне, то ли администрации инспектор. Директор и завхоз понимающе кивают.— Так, сначала посмотрим приказ о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность, — просит документ Чуканов.«Приказ составляется ежегодно, назначается ответственное лицо. Согласно приказа мы понимаем, кто за что отвечает. Это как Отче наш!» — заверяет директор. Директор детсада показывает документы инспекторуВыясняется, что пожарная безопасность состоит из мелочей, крайне необходимых при возникновении ЧП: таблички с номерами телефонов спецслужб, состояние подвального помещения, свободные запасные выходы, хранение ключей от них, схемы эвакуации на стенах, зелёные таблички «выход», фонари, огнетушители с рукавами, сигнализация.— В этом году мы закупили новые огнетушители! — вспоминает директор.— За какие средства? — интересуюсь я.— За внебюджетные.— Родительские?— Внебюджет и бюджет.— Ну, внебюджет откуда?— Бюджет — это деньги муниципалитета, а остальное на внебюджет покупаем…Пока директор хитрит на диктофон, инспектор продолжает довольно изучать идеально подготовленные документы.Чуканов объясняет, что в Белгороде проверяются все объекты, где планируют отмечать Новый год. По словам инспектора, серьёзные нарушения пожарной безопасности в школах и детсадах практически невозможны — по сути, их трижды за год комплексно проверяют, и если где-то что-то не так, то мгновенно исправляют.Дополнительно помогают учебные тревоги, которые систематически проводят в детсадах и школах. «Дети как гуси вытягивают шеи за воспитателем и идут», — тепло вспоминает «тревожные» минуты инспектор. По словам Тамары Семейкиной, летом на то, чтобы массово выйти из детсада, уходит около трёх минут, зимой — вдвое больше.Пожарный инспектор проверяет детские сады несколько раз в годЧуканов завершает проверку документов — их у директора целая кипа. «Если кажется, что все эти стопки бумаг, журналы — это всё не нужно и лишнее, то я так не думаю. И мы это делаем не просто для того, чтобы показать. Мы приглашаем журналистов с собой, в том числе на пожары, на гибель, чтобы у людей хоть какой-то страх был. А когда ты просто знаешь, что где-то там что-то произошло (то думаешь — прим. ред.) — да ради бога, м