«Явка на выборы губернатора будет под 70 процентов». Глава облизбиркома — о выборах и невозможности их сфальсифицировать

О неудачности осеннего единого дня голосования
— Сентябрь — это очень неудачное время для проведения выборов. Что такое 10 сентября? Это золотое время для отдыха. Ещё большая часть избирателей находятся на отдыхе, ещё идёт уборка урожая. Многие избиратели уезжают на дачу, возвращаются поздно вечером и не идут на выборы. Также время неудачное для студентов, которые могут задержаться на каникулах. Из-за переноса дня голосования явка упала примерно на 5 процентов. Ранее на выборах президента активность доходила до 78 процентов, а на выборах депутатов Государственной Думы — до 75 процентов. Наиболее удачный день — это третье воскресенье марта. Когда люди от зимы устали, а тут весна наступила. Все стали более активными, ещё и полевых работ нет.
О тех, кто не ходит на выборы
— Избиратель не верит в законные, честные, чистые выборы, поэтому он и не идёт на них. Другие люди просто не хотят, они апатичны к выборам — «хочу пойду, хочу нет, там и без меня обойдутся». Надо чтобы избиратель знал законодательство и практику проведения голосования. Его надо убедить, что выборы и итоги голосования невозможно сфальсифицировать. На последних выборах у нас была одна попытка вбросить бюллетени. Это был единственный случай за мои почти 24 года в должности председателя избирательной комиссии. При нынешнем голосовании выборы невозможно сфальсифицировать.
О муниципальном фильтре
— Надо задать вопрос законодателю (инициатива была озвучена мэром Самары Дмитрием Азаровым в апреле 2012 года во время рассмотрения президентского законопроекта о возврате выборов глав регионов — прим. ред.). Он считает, что поддержка кандидатов депутатами обеспечит выбор самого достойного губернатора. Хотя здесь есть споры, что, возможно, этот институт надо отменить (муниципальный фильтр — процедура сбора подписей депутатов представительных органов муниципальных образований в поддержку кандидатов на должности глав регионов, предусмотренная российским законодательством — прим. ред.). Представьте себе, как будет трудно другим политическим партиям, даже парламентским, собрать подписи депутатов от других партий. Например, у нас в Белгородской области почти 85 процентов депутатов от «Единой России». Как они будут ставить подписи, например, за кандидата от ЛДПР?
О видеонаблюдении на выборах
— Конечно, было бы хорошо, если бы использовалась система видеонаблюдения, но на выборах губернатора веб-камер не будет, у нас их просто нет. Те камеры, которые использовались на выборах президента, хранились у нас, но мы их передали в Крым, когда там проходил референдум. Там они и остались.
О невозможности сфальсифицировать итоги выборов
— Во-первых, невозможно договориться о подделке протокола или вбросе бюллетеней, потому что участковые избирательные комиссии состоят из членов разных партий, оппозиционных друг другу, а члены комиссий имеют право решающего голоса. Плюс на участках присутствуют наблюдатели, которых больше, чем членов избирательной комиссии. В этом случае сговора не может быть. После окончания выборов составляется протокол. Каждый член комиссии, наблюдатели и журналисты имеют право сразу же получить заверенную копию протокола.
Все проколы забиваются в систему ГАС «Выборы». Банк можно взломать, а нас не получится. Каждый протокол вводится полностью в ГАС «Выборы», и в режиме онлайн можно сверить заверенную копию, которую получил наблюдатель с протоколом на сайте. С 2017 года вводится штрих-код на каждом протоколе, а распознавать этот штрих-код будет система ГАС «Выборы» при вводе в неё. Это тоже своего рода очень большая защита от фальсификаций.
О том, кто выиграет выборы губернатора
— Губернатором будет избран тот кандидат, который получит абсолютное большинство голосов избирателей по отношению к другим кандидатам. Но не менее 50 процентов голосов плюс один голос. Если никто из кандидатов не наберёт более половины голосов избирателей, будет назначен второй тур голосования — в бюллетенях будет два кандидата, за которых проголосовали больше всего людей. Во втором туре губернатором станет тот, кто наберёт большее количество голосов.
О прогнозе явки на выборах губернатора
«За последние 15 лет активность избирателей Белгородской области — одна из самых высоких среди субъектов Центрального Федерального округа. Да, на выборах президента и депутатов Государственной Думы она выше, а на региональных [выборах] меньше, но мы прогнозируем явку на этих выборах не меньше 60 процентов, а лично я думаю, что она будет где-то до 70 процентов. Мой прогноз всегда бывает самым верным, потому что у меня большой опыт организации и проведения избирательных компаний. Можете проверить — 11 сентября это будет уже известно».Напомним, что недавно глава фракции «Единая Россия» в белгородском горсовете Юрий Астахов призвал коллег обеспечить в Белгороде на губернаторских выборах «60-70 процентов явки, и (голосование) за губернатора».