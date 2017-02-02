В Старом Осколе городскую администрацию оштрафовали за снос здания начала XX века [обновлено]

Старооскольский городской суд оштрафовал администрацию города на 350 тысяч рублей за снос здания, которое эксперты оценивали как возможный объект культурного наследия. Жилой дом на улице Комсомольской принадлежал мэрии Старого Оскола.
В 2014 году глава округа подписал постановление о сносе здания, так как его признали аварийным. Жильцов из дома переселили по программе переселения из аварийного жилья, а их жильё изъяли в муниципальную собственность. В мае 2016 года житель Старого Оскола обратился в региональное управление государственной охраны объектов культурного наследия о включении дома на улице Комсомольской в госреестр объектов культурного наследия. Сотрудники управления отправили администрации округа уведомление о проведении работ по определению историко-культурной ценности здания и указали, что до завершения этих работ сносить здание нельзя, но администрация к июню 2016 года всё равно завершила его снос.
— Установлено, что в градостроительном аспекте здание представляет элемент фоновой застройки городского квартала, сформированного в 18-ом веке в историческом центре города. В архитектурном отношении дом представляет оригинальный образец жилого дома, построенного в эпоху эклектики в кирпичном стиле с помощью архитектурных элементов, заимствованных из русской архитектуры и классицизма. Указанный дом представлял ценный в градостроительном отношении объект городской застройки исторического центра Старого Оскола, однако в связи с его разрушением, дом перестал представлять историко-культурную ценность, — приводит заключение государственного эксперта РФ по проведению историко-культурной экспертизы сайт Старооскольского городского суда.
Глава Старого Оскола Александр Гнедых в комментарии «Девятому каналу» заявил, что здание не представляло никакой исторической ценности.
— Арка и арка. Какая историческая ценность? Да вообще никакой. История должна быть в хорошем содержании, а она в аварийном. И если её невозможно привести в порядок, то мы пошли по такому пути: разобрали этот дом, подготовили инвестиционную площадку, пусть заходит бизнес, строит дом. И если они построят дом в старом архитектурном стиле, к чему мы их будет призывать, вот мы и будем рады. И пусть они дальше эту архитектуру содержат. А эта арка какая-то вообще непонятная. Давайте мы сделаем такую же, только новую и ещё красивее. Вот это будет правильно, — прокомментировал снос здания глава Старооскольского городского округа Александр Гнедых.
В августе 2016 года на администрацию Старооскольского городского округа составили протокол об административном правонарушении, правда в суде представитель руководства города отрицал вину юридического лица в совершении правонарушения. Но судья установил, что мэрия нарушила закон, не остановив работы по сносу здания и не сообщив в региональный орган охраны объектов культурного наследия об обнаруженном объекте. Он обязал администрацию заплатить штраф в 350 тысяч рублей в пользу государства. В мэрии Старого Оскола не согласились с таким решением и попытались его обжаловать в вышестоящем суде. Белгородский областной суд признал жалобу администрации необоснованной и отклонил её.