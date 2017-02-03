​В Старом Осколе власти попросят предпринимателей обеспечить явку на выборы

В Старооскольском городском округе местных предпринимателей попросят обеспечить явку на предстоящие выборы. Об этом сказал Иван Потапов, председатель окружного Совета депутатов.
— Что касается помощи руководителей крупных предприятий, процесс давно отлажен, все они идут на встречу, выделяют транспорт, если нужно. С учебными заведениями тоже налажено полное взаимодействие. Но, на мой взгляд, не задействован огромный потенциал малого и среднего бизнеса. В городе большое количество торговых центров, рынков. Наверняка, самый низкий процент явки в этих организациях. Как сагитировать тех, кто там работает? Надо с хозяевами этих центров провести беседы, — пояснил Потапов.
Напомним, что выборы депутатов в Старооскольском городском округе пройдут 10 сентября вместе с выборами губернатора Белгородской области. На этих выборах отменили голосование по открепительному удостоверению, но дали возможность проголосовать за 10 дней до выборов. Также на выборах в Совет депутатов Старооскольского городского округа вернут графу «против всех».