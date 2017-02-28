Машина-водораздел. Как в Белгороде презентовали новый Geely EMGRAND GT

Об отставке Владимира Луценко сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. В понедельник, 11 января, пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области сообщила об отставке главного врача второй городской больницы Белгорода Владимира Луценко. В сообщении говорится также, что сейчас в больнице проверяют соблюдение федерального и трудового законодательства и других требований, регулирующих работу медучреждения. Напомним, 29 декабря в медучреждении после избиения врачом погиб пациент. О происшествии стало известно 8 января, после публикации в интернете записи с камеры видеонаблюдения. На медика завели уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Сейчас Илья Зелендинов находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела взяли под контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и главный прокурор Белгородской области Николай Саврун. Справка «Фонаря»Владимир Луценко — врач-хирург высшей категории, работал в горбольнице № 1 и областной больнице. Руководил городской больницей № 2 с 2005 года. Является депутатом городского совета Белгорода. Российские регионы оценивали по числу больных алкоголизмом и алкогольными психозами, объёмам продаж водки и пива и числу преступлений, совершённых в состоянии опьянения. В «Национальном рейтинге трезвости» Белгородская область оказалась на 13-м месте. Рейтинг составлен участниками проекта «Трезвая Россия» и центром информационных коммуникаций «Рейтинг», которые сравнили степень алкоголизации 85 российских регионов.Самые непьющие в России — Чечня, Ингушетия и Дагестан. Москва и Санкт-Петербург тоже оказались выше Белгородской области по трезвости. Больше всего, согласно рейтингу, пьют в Магаданской области, Ненецком автономном округе и Еврейской автономной области.Рейтинг основан на шести показателях: число больных алкоголизмом и алкогольными психозами, объёмы продаж водки и пива, сила антиалкогольного законодательства, смертность от алкогольного отравления и число преступлений, совершённых в состоянии опьянения. После реконструкции мемориального комплекса «Вечный огонь» к фамилиям большевиков-революционеров, умерших до войны, добавили воинские звания. На территории мемориального комплекса «Вечный огонь» на Соборной площади Белгорода расположены плиты с фамилиями погибших защитников Родины. Но история памятного сооружения началась гораздо раньше. На сайте «Летопись Белогорья» в марте 2012 года была опубликована статья, в которой сообщалось, что «комплекс имеет такое официальное описание: „братская могила борцов за Советскую власть в городе Белгороде, погибших в 1918–1919 годах, и воинов, павших в боях с фашистскими захватчиками в 1941–1943 годах“. Памятник был открыт 5 августа 1959 года, его авторы — скульптор Г. Нерода и архитектор И. Француз».Плита «Вечного огня» до реконструкции, фото belstory.ruОфициальное описание комплекса на сайте городской администрации подтверждает тот факт, что там были захоронены как участники Гражданской войны (большевики), так и воины Великой Отечественной. — На текущий момент самая полная и подробная история всех захоронений и памятных мест на главной площади Белгорода изложена крупнейшим краеведом нашего города, его Почётным гражданином, ныне покойным Александром Николаевичем Крупенковым в книге «Пройдёмся по старому Белгороду». Мемориальный комплекс с Вечным огнём стал результатом перепланировки центральной площади нового областного центра и объединил в 1959 году в себе два рода захоронений — революционеров 1918–1919 годов и воинов-освободителей Белгорода 1943 года. При этом, уже при создании памятника, главное внимание было уделено именно солдатам Великой Отечественной войны. В то же время имена революционеров помещались на отдельной плите, без указания каких-либо воинских званий — у большинства их просто не было, — рассказал директор Государственного архива Белгородской области Павел Субботин.— Если говорить о захоронении революционного периода, то на плите были указаны имена девяти человек, хотя, конечно, самих захороненных было больше. Впрочем, то же самое можно сказать и о захоронении воинов-освободителей — многие из них остались безымянными. Если быть точным, то список погребённых революционеров и активистов советской власти включал в себя девять фамилий. Это Машковцев М. А., Озембловский И. Г. вместе с женой, Паломов-Мальский И. Ш., Саенко В. А., Сидоренко В. Д., Стрельцов Н. М., Трунов М. Е. и Феофанова А. И. Все они были перечислены на одной плите, которая располагалась с западной стороны мемориала по правую сторону.Павел Субботин рассказал, что все они погибли в период Гражданской войны в 1918–1919 годах.— Первый комиссар продовольствия Машковцев был убит в ходе продовольственного бунта. Крупный даже по меркам страны революционер Озембловский, бывший председатель Курской ЧК, при попытке выехать на Украину был опознан и казнён вместе с женой. Командир 5-го Курского советского пехотного полка Трунов был убит своими же однопартийцами. Начальник Белгородской милиции Саенко и активистка Сидоренко были казнены белыми за массовые убийства. Часовой мастер Паломов-Мальский был убит за сыновей-коммунистов отступающими деникинцами, равно как и активистка Феофанова, и командир батальона повстанческого полка Стрельцов.— Люди эти, конечно, очень разные, неоднозначные, с разными судьбами, в том числе довольно яркими. Кто-то, как, например, легендарный «белгородский Чапаев» Михаил Епифанович Трунов, достойны отдельного памятника. Кто-то, как Паломов-Мальский — невинная жертва Гражданской войны. Кто-то, как Саенко и Сидоренко, повинны в страданиях мирных горожан и заслуживают осуждения. Но все они лица той эпохи, часть нашей истории, которую уже не изменить. Её остается помнить вне зависимости от того, как мы относимся к событиям тех лет.В марте 2015 года на Соборной площади было проведено торжественное мероприятие, ознаменовавшее начало работ по реконструкции памятника.Реконструкцию завершили перед праздником Победы, внеся в памятник изменения. В частности, фамилии большевиков теперь расположили не на одной плите, а на нескольких. Ко всем фамилиям людей, погибших задолго до Великой Отечественной войны, добавили надписи, указывающие воинские звания или надпись «воинское звание неизвестно». Так, Озембловский «стал» партизаном, а его жена — «рядовой». Более того, в написании двух фамилий появились ошибки: вместо Феофановой теперь на плите появилась «Феофаинова», а Паломов-Мальский был заменён на «Паламов-Мальский». В двух случаях также были заменены и инициалы. Субботин считает изменения, произошедшие в ходе реконструкции, «досадной ошибкой, которую нетрудно исправить».— Очевидно, что список фамилий без званий с тыльной стороны мемориала был помещён отдельно от других плит неслучайно. Разъяснение об этом есть в книгах по истории города, в интернете, об этом знают краеведы, работники культуры, историки. Озембловский был ярким революционером, с интересной биографией, но партизаном он точно не был. Почему он записан теперь отдельно от жены, тоже непонятно. Звания остальных либо известны, либо не имелись в наличии. Ну какое воинское звание может быть у жены Озембловского? Или у Варвары Сидоренко? Их не было в природе. Хотя звание Трунова, например, известно. Превращение же Феофановой в Феофаинову, а Паломова в Паламова только дополняет общую картину.Историк высказал мнение, что нельзя оставить памятник в таком виде.— Мемориал изначально был спроектирован с учётом объединения в этом месте нескольких братских могил разных исторических периодов. Раньше этот момент был логично обозначен. Теперь это нарушено. Нужно исправлять.***— Я был поражён, когда узнал об этой ситуации, — говорит коренной житель Белгорода, краевед Сергей Петров, — девять местных деятелей революции, ушедших в лучший мир задолго до событий Великой Отечественной войны, — это люди, истории которых хорошо известны. Ни об одном их них нельзя сказать «воинское звание неизвестно». Например, поляк Озембловский, осевший в Белгороде с началом Первой мировой войны, был очень даже известным большевиком, впоследствии начальником Курской ЧК. При наступлении Деникина бежал, под Харьковом его узнал белый офицер, которого он пытал. Вместе с женой он был повешен. Сейчас Озембловский стал «партизаном», а его жене неведомые горе-реконструкторы памятника произвольно присвоили звание «рядовая». Саенко — начальник белгородской милиции, брат печально известного кровавого палача и садиста Степана Саенко, собственноручно зарубившего многих белгородцев... Когда в середине 50-х годов ставили памятник, сделали всё грамотно: фамилии погибших в годину Гражданской войны девяти большевиков расположил отдельно с тыльной стороны на отдельной плите, указав рядом год — 1917-й. Будучи местными руководителями коммунистов — партии, отменившей все титулы, чины и звания, они не имели и не могли иметь воинских званий. Теперь провели реконструкцию, которую обязана проводить специализированная организация, а не абы кто, и большевиков смешали с участниками Великой Отечественной войны. Более того, им приписали несуществующие звания — это полнейший бред! Изувечили памятник и извратили весь его смысл. Это преступление. Похоже на то, как сейчас закрыли бы Мавзолей, и при его проведении добавили подпись: «Воинское звание неизвестно. Ленин». Это то же самое.— Получилась в чистом виде фальсификация истории — то, с чем призывают бороться на самом высоком уровне. К тому же, после всех произведённых с плитами действий там даже буквы в некоторых надписях стали кривыми. Таким случаем должна заниматься прокуратура, памятник архитектуры превращён в памятник головотяпству. Безграмотные строители сделали, как им казалось «как лучше». Но кто-то из чиновников принял же эту псевдоработу! Горе-работу, на которую потрачены немалые бюджетные средства! Людей, причастных к реконструкции и тому, что в итоге получилось, нужно наказать. Они просто угробили памятник архитектуры. Считаю, что всё немедленно нужно приводить в прежний вид. Если этого сейчас не сделать, информация выйдет на федеральный уровень. Это возмутительнейшая ситуация, позор и головотяпство.***Мы отправили запрос в управление культуры городской администрации, где задали несколько вопросов, касающихся изменений, произошедших в ходе реконструкции мемориального ко
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вторник, 28 февраля
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Машина-водораздел. Как в Белгороде презентовали новый Geely EMGRAND GT

В Белгороде, в автосалоне «Сателлит Моторс» официально презентовали и начали продавать новую машину Geely EMGRAND GT. По духу, качеству и цене новая модель значительно отличается от всех остальных машин бренда. Корреспондент «Фонаря» узнал, для чего китайцам продавать машины «среднему классу» и причём тут шведы.

Машина-водораздел

Geely EMGRAND GT называется так только в России. На родине автомобиля, в Китае, его начали продавать ещё в 2015 году под названием GC9. Там же, в Китае, машина успела стать автомобилем года и поставить рекорд по продажам для компании Geely: за первые 77 минут продаж покупатели приобрели 1 тысячу машин.

Спустя год автомобиль с новым названием показали в Москве, а ещё через полгода он официально появился на отечественном рынке. Продажи начались 18 февраля. Тогда же в Белгороде, автосалон Сателлит Моторс, официальный дилер Geely, провёл свою презентацию для журналистов и фанатов марки.

Первое, что нужно знать об EMGRAND GT, — это не полнокровный китаец. Машину придумали китайские и шведские инженеры, а над дизайном работал экс-дизайнер Volvo Питер Хорбери, который сейчас, кстати, вице-президент Geely по дизайну. А всё потому, что китайский бренд купил Volvo вместе со всеми их технологиями и теперь хочет делать машины для «среднего класса». Новый EMGRAND GT должен указать будущим покупателям новый вектор развития компании, которая всерьёз задумалась делать машины, которые будут конкурировать с Kia Optima, Toyota Camry, Mazda 6 и Ford Mondeo.

— Сегодня старт продаж. Для нас это очень важное событие. Это водораздел. Бренд и этот автомобиль задают вектор нового развития. Это рискованный шаг для выхода на рынок именно китайского автомобиля бизнесс класса Многие естественно с сомнением относятся к таким шагам. Но в этом смысле мы не гонимся за какими-то огромными продажами. Мы хотим показать, какое у нас будет качество автомобиля. Это первый автомобиль, который просто задаёт этот вектор, — рассуждает Максим Соколов, менеджер по рекламной поддержке дилерской сети Geely.

Технические характеристики

Новый представительский флагман Geely по габаритам подходит под европейский класс «Е», и считается в нём большим автомобилем: 4956 миллиметров в длину, 1513 миллиметров в высоту и 1861 миллиметр в ширину, колёсная база — 2850 миллиметра, а дорожный просвет — больше 130 миллиметров. Весит машина около 1,7 тонны.


Emgrand GT сам получил пять звёзд безопасности из пяти по системе С-NCAP.

Российские покупатели могут выбрать машину с одним из двух бензиновых двигателей, работающими вместе с 6-скоростным «автоматом» DSI, у которого есть обычный и спортивный режим. Для базовой комплектации предлагают «дефорсированный» четырёхцилиндровый 2,4-литровый «атмосферник» мощностью 148 лошадиных сил. В следующих двух комплектациях стоит четырёхцилиндровый двигатель, объёмом 1,8 литра с турбокомпрессором, многоточечной поставкой горючего и 16-клапанной компоновкой, мощностью 163 лошадиных силы. До сотни машина разгоняется за 10-11 секунд, а её максимальная скорость составляет около 210 километров в час.

Продавать машину будут в трёх комплектациях, однако в дилерском центре отмечают, что уже в стандартной комплектации в седане есть опции, которых нет у других производителей. Например, так презентует базовую комплектацию сайт auto.ironhorse.ru: «[Автомобиль оснащён] фронтальными и боковыми подушками безопасности, системами ESC и ABS, круиз-контролем, двухзонным климат-контролем, датчиками света и дождя, гидроусилителем рулевого управления, задними датчиками парковки, электропакетом для наружных зеркал (обогрев и складывание), многофункциональным рулевым колесом с кожаной оплёткой и регулировкой (по вылету и наклону), системой „безключевого доступа и зажигания“, цветным 3,5-дисплеем, аудиосистемой с шестью динамиками (и разъёмами USB и AUX), кожаной обивкой сидений, подогревом передних кресел, колёсами 215/55 R17 на литых дисках и системой контроля давления в шинах, противотуманными фарами и задними LED-фонарями, электромеханическим стояночным тормозом».

Цена за эту комплектацию — 1,389 миллиона рублей.

Небюджетный китаец

— За рулём Geely EMGRAND GT мы видим успешного молодого человека в возрасте от 30 до 40 лет, имеющего стабильный и хороший доход. Но мне кажется, тут надо подчеркнуть, что этот человек должен быть свободен от предрассудков. Время меняется, идёт вперёд и люди начинают понимать... Как это происходило с корейскими марками? Долго их также не воспринимали всерьёз, но корейцы делали своё дело и добились того, чего они добились. Мы занимаем такую же позицию и хотим выйти из бюджетного сегмента (Low cost) и перейти в средний ценовой сегмент (mass-market) : конкурировать с европейскими, корейскими и японскими компаниями, — поясняет менеджер по рекламной поддержке дилерской сети Geely Максим Соколов.

После того, как дилеры назвали цену автомобиля, гости презентации разделились пополам: одни раньше ценили марку за доступность и теперь не уверены, готовы ли тратить деньги на автомобиль, который стоит больше миллиона рублей; другие считают, что Emgrand GT просто стоит своих денег, а остальное уже зависит от возможностей кошелька.

— Мне машина очень понравилась! Вылазить из неё просто не хотелось, всё красиво и аккуратно. На первый взгляд, даже очень эргономично. Сами машины стали оснащать серьёзнее. Так быстро, как модели прошлых годов, она умирать не будет. Да и хорошие, качественные запчасти на Geely сейчас доступны всем. Geely Emgrand GT — это новая, притягательная, современная ступень этой компании, — приводят отзыв в группе дилера в соцсетях.

В компании неоднозначность новинки понимают и принимают. По словам Максима Соколова, новая машина должна показать покупателям, на что способна компания, которая раньше была известна в России только по производству бюджетных машин.

— Мы сейчас говорим о глобальном развитии бренда. Эта штука общемировая, тут мы даже не можем говорить отдельно о российском рынке — он далеко не ключевой для Geely. Просто сейчас компания хочет прийти к новым принципам производства: уйти от низких затрат на производство и прийти к инновационным решениям в области качества и технологий. И да, мы понимаем, что с брендом связаны определённые стереотипы. Но нас это не пугает. Думаю, пройдёт два-три года, и всё изменится, — объясняет Максим Соколов.

Помимо ребрендинга, компания делает конкретные шаги. Например, в Китае открыли два новых завода, которые выпускают Emgrand GT и ещё один новый кроссовер, который появится на российском рынке во второй половине этого года. Также новый завод открыли в республике Беларусь, где и производится Emgrand GT для российского рынка. Завод в Карачаево-Черкесии, где раньше делали машины этой марки, теперь не работает для Geely.

— Мы прекрасно понимаем, какие были проблемы с нашими машинами, которые делали на старом заводе. Теперь для нас там ничего не делают. На новом заводе в Беларуси используются абсолютно новые технологии, которые помогают вывести качество наших машин на новый уровень. К лету белорусский завод будет способен производить 60 тысяч наших автомобилей в год, а уже в 2018 году — 120 тысяч автомобилей, — продолжает объяснять Соколов.

***

В автосалоне «Сателлит Моторс»на новый Emgrand GT действует пятилетняя гарантия. Помимо этого, всем покупателям сделают три бесплатных ТО. Подробнее о цене на автомобиль, его комплектации и кредитных предложениях можно узнать в самом салоне по адресу: Белгород, улица Серафимовича, 75 или по телефону +7 (4722) 90-17-54.

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Текст: Дмитрий Голуцкий
Фото: Антон Вергун

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