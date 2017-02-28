Машина-водораздел. Как в Белгороде презентовали новый Geely EMGRAND GT

Машина-водораздел
Geely EMGRAND GT называется так только в России. На родине автомобиля, в Китае, его начали продавать ещё в 2015 году под названием GC9. Там же, в Китае, машина успела стать автомобилем года и поставить рекорд по продажам для компании Geely: за первые 77 минут продаж покупатели приобрели 1 тысячу машин.
Спустя год автомобиль с новым названием показали в Москве, а ещё через полгода он официально появился на отечественном рынке. Продажи начались 18 февраля. Тогда же в Белгороде, автосалон Сателлит Моторс, официальный дилер Geely, провёл свою презентацию для журналистов и фанатов марки.
Первое, что нужно знать об EMGRAND GT, — это не полнокровный китаец. Машину придумали китайские и шведские инженеры, а над дизайном работал экс-дизайнер Volvo Питер Хорбери, который сейчас, кстати, вице-президент Geely по дизайну. А всё потому, что китайский бренд купил Volvo вместе со всеми их технологиями и теперь хочет делать машины для «среднего класса». Новый EMGRAND GT должен указать будущим покупателям новый вектор развития компании, которая всерьёз задумалась делать машины, которые будут конкурировать с Kia Optima, Toyota Camry, Mazda 6 и Ford Mondeo.
— Сегодня старт продаж. Для нас это очень важное событие. Это водораздел. Бренд и этот автомобиль задают вектор нового развития. Это рискованный шаг для выхода на рынок именно китайского автомобиля бизнесс класса Многие естественно с сомнением относятся к таким шагам. Но в этом смысле мы не гонимся за какими-то огромными продажами. Мы хотим показать, какое у нас будет качество автомобиля. Это первый автомобиль, который просто задаёт этот вектор, — рассуждает Максим Соколов, менеджер по рекламной поддержке дилерской сети Geely.
Технические характеристики
Новый представительский флагман Geely по габаритам подходит под европейский класс «Е», и считается в нём большим автомобилем: 4956 миллиметров в длину, 1513 миллиметров в высоту и 1861 миллиметр в ширину, колёсная база — 2850 миллиметра, а дорожный просвет — больше 130 миллиметров. Весит машина около 1,7 тонны.
Emgrand GT сам получил пять звёзд безопасности из пяти по системе С-NCAP.
Российские покупатели могут выбрать машину с одним из двух бензиновых двигателей, работающими вместе с 6-скоростным «автоматом» DSI, у которого есть обычный и спортивный режим. Для базовой комплектации предлагают «дефорсированный» четырёхцилиндровый 2,4-литровый «атмосферник» мощностью 148 лошадиных сил. В следующих двух комплектациях стоит четырёхцилиндровый двигатель, объёмом 1,8 литра с турбокомпрессором, многоточечной поставкой горючего и 16-клапанной компоновкой, мощностью 163 лошадиных силы. До сотни машина разгоняется за 10-11 секунд, а её максимальная скорость составляет около 210 километров в час.
Продавать машину будут в трёх комплектациях, однако в дилерском центре отмечают, что уже в стандартной комплектации в седане есть опции, которых нет у других производителей. Например, так презентует базовую комплектацию сайт auto.ironhorse.ru: «[Автомобиль оснащён] фронтальными и боковыми подушками безопасности, системами ESC и ABS, круиз-контролем, двухзонным климат-контролем, датчиками света и дождя, гидроусилителем рулевого управления, задними датчиками парковки, электропакетом для наружных зеркал (обогрев и складывание), многофункциональным рулевым колесом с кожаной оплёткой и регулировкой (по вылету и наклону), системой „безключевого доступа и зажигания“, цветным 3,5-дисплеем, аудиосистемой с шестью динамиками (и разъёмами USB и AUX), кожаной обивкой сидений, подогревом передних кресел, колёсами 215/55 R17 на литых дисках и системой контроля давления в шинах, противотуманными фарами и задними LED-фонарями, электромеханическим стояночным тормозом».
Цена за эту комплектацию — 1,389 миллиона рублей.
Небюджетный китаец
— За рулём Geely EMGRAND GT мы видим успешного молодого человека в возрасте от 30 до 40 лет, имеющего стабильный и хороший доход. Но мне кажется, тут надо подчеркнуть, что этот человек должен быть свободен от предрассудков. Время меняется, идёт вперёд и люди начинают понимать... Как это происходило с корейскими марками? Долго их также не воспринимали всерьёз, но корейцы делали своё дело и добились того, чего они добились. Мы занимаем такую же позицию и хотим выйти из бюджетного сегмента (Low cost) и перейти в средний ценовой сегмент (mass-market) : конкурировать с европейскими, корейскими и японскими компаниями, — поясняет менеджер по рекламной поддержке дилерской сети Geely Максим Соколов.
После того, как дилеры назвали цену автомобиля, гости презентации разделились пополам: одни раньше ценили марку за доступность и теперь не уверены, готовы ли тратить деньги на автомобиль, который стоит больше миллиона рублей; другие считают, что Emgrand GT просто стоит своих денег, а остальное уже зависит от возможностей кошелька.
— Мне машина очень понравилась! Вылазить из неё просто не хотелось, всё красиво и аккуратно. На первый взгляд, даже очень эргономично. Сами машины стали оснащать серьёзнее. Так быстро, как модели прошлых годов, она умирать не будет. Да и хорошие, качественные запчасти на Geely сейчас доступны всем. Geely Emgrand GT — это новая, притягательная, современная ступень этой компании, — приводят отзыв в группе дилера в соцсетях.
В компании неоднозначность новинки понимают и принимают. По словам Максима Соколова, новая машина должна показать покупателям, на что способна компания, которая раньше была известна в России только по производству бюджетных машин.
— Мы сейчас говорим о глобальном развитии бренда. Эта штука общемировая, тут мы даже не можем говорить отдельно о российском рынке — он далеко не ключевой для Geely. Просто сейчас компания хочет прийти к новым принципам производства: уйти от низких затрат на производство и прийти к инновационным решениям в области качества и технологий. И да, мы понимаем, что с брендом связаны определённые стереотипы. Но нас это не пугает. Думаю, пройдёт два-три года, и всё изменится, — объясняет Максим Соколов.
Помимо ребрендинга, компания делает конкретные шаги. Например, в Китае открыли два новых завода, которые выпускают Emgrand GT и ещё один новый кроссовер, который появится на российском рынке во второй половине этого года. Также новый завод открыли в республике Беларусь, где и производится Emgrand GT для российского рынка. Завод в Карачаево-Черкесии, где раньше делали машины этой марки, теперь не работает для Geely.
— Мы прекрасно понимаем, какие были проблемы с нашими машинами, которые делали на старом заводе. Теперь для нас там ничего не делают. На новом заводе в Беларуси используются абсолютно новые технологии, которые помогают вывести качество наших машин на новый уровень. К лету белорусский завод будет способен производить 60 тысяч наших автомобилей в год, а уже в 2018 году — 120 тысяч автомобилей, — продолжает объяснять Соколов.
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В автосалоне «Сателлит Моторс»на новый Emgrand GT действует пятилетняя гарантия. Помимо этого, всем покупателям сделают три бесплатных ТО. Подробнее о цене на автомобиль, его комплектации и кредитных предложениях можно узнать в самом салоне по адресу: Белгород, улица Серафимовича, 75 или по телефону +
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