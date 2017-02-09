Белгородцев приглашают на презентацию смарт-кроссовера Ford Kuga

В дилерском центр «Интеркар» в субботу, 11 февраля, пройдут контрольные испытания смарт-кроссовера Ford Kuga.
Автомобиль выполнен в новом дизайне внедорожников Ford. Он оснащён самыми современными технологиями и предназначен для эксплуатации в специфических городских и внедорожных условиях. Новый Ford Kuga уже широко известен на мировых автомобильных рынках.
— Новый Ford Kuga — это хороший надёжный автомобиль для молодого поколения. За ним стоят инновационные технологии, мощные движки, умные системы. Он обязательно найдёт своего покупателя на российском рынке, — рассказал «Фонарю» генеральный директор CarzClub Алексей Шамарин.
Сотрудники дилерского центра приглашают автомобилистов оценить новинку и обещают рассказать о её характеристиках и показать её в действии. Испытания пройдут в 14 часов на специальном полигоне «Интеркар» на проспекте Богдана Хмельницкого, 205 А.
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