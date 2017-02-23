Как я тестировала Emgrand GT от Geely

Новый флагманский автомобиль от Geely — Emgrand GT — производит впечатление с первого взгляда. Выдержанный обтекаемый силуэт седана и агрессивное «лицо» (из-за фирменной решётки и узких фар) — это компромиссное решение дизайнеров: так Geely переходит от азиатской внешности своих автомобилей к европейскому виду.
Emgrand GT представлен в трёх комплектациях — Standart, Comfort и Flagship. При этом у покупателя нет выбора коробки передач — во всех комплектациях установлена только шестиступенчатая коробка-автомат.
С размахом
В первую очередь, Emgrand GT подкупает внутренним пространством. Почти пятиметровый автомобиль внутри кажется ещё больше, чем снаружи. Пока водитель занят дорогой, «штурман» может репетировать моноспектакли. Сзади для пассажиров установлен просторный диван, на котором комфортно располагаются три человека. Привычный порожек, расположенный по центру и обычно создающий неудобство серединному пассажиру, здесь сведён до минимума. В топовых версиях задние кресла регулируются по уровню наклона.
Кресла оснащены электроприводом — можно отстроить комфортное положение нажатием всего нескольких кнопочек.
Все версии автомобиля поставляются с кожаным салоном. Вообще внутреннее убранство автомобиля выполнено на совесть — лаковые и алюминиевые вставки гармонично разбавляют качественный, мягкий пластик, а все элементы управления компактно собраны в центральной части торпеды.
С комфортом
В флагманской модели Geely воплотила предельную заботу о клиенте. Даже стандартная комплектация оснащена всеми приятными и удобными функциями приличного автомобиля: установлены задние датчики парковки, датчики света и дождя, двухзонный климат-контроль, система бесключевого доступа, круиз-контроль, фронтальные и боковые подушки безопасности, системы ESC и ABS, электропакет для наружных зеркал (обогрев и складывание), многофункциональное рулевое колесо с кожаной оплёткой и регулировкой (по вылету и наклону), панель приборов с цветным дисплем 3,5 дюйма, аудиосистема с шестью динамиками (и разъёмами USB и AUX).
В варианте исполнения Comfort количество подушек безопасности увеличено до шести, вместо «гидравлики» установлен электрический усилитель рулевого управления. Средняя комплектация оснащена передними датчиками парковки, камерой заднего вида с динамической разметкой, подсветкой салона, системой контроля качества воздуха и панорамной крышей, а у мультимедиа-системы — 8″-сенсорный монитор с беспроводным интерфейсом подключения мобильных устройств и восемь динамиков, электрические регулировки кресла водителя (в восьми направлениях, включая поясничный подпор) с функцией «памяти».
В максимальной комплектации Flagship добавлены дополнительная коленная подушка безопасности со стороны водителя, проекционный дисплей, система мониторинга «мёртвых» зон, шторка заднего стекла с электроприводом и системой автоматической парковки.
Создавая новый автомобиль представительского класса, Geely особое внимание уделили подвеске: проходя по весенним разбомбленным улицам Белгорода, Emgrand GT не кидается из стороны в стороны, а мягко и плавно преодолевает каждую ямку. Можно спокойно пить кофе, не боясь разлить его на себя.
Со скоростью
Emgrand GT предлагает два варианта двигателя — 2,4 литра, 148 лошадиных сил в стандартной версии и турбированный 1,8 литра, 163 лошадиных силы в комплектации «комфорт» и «флагшип» Переднеприводной седан даёт водителю ощущение уверенности на дороге. Несмотря на свои размеры, это отзывчивый и манёвренный автомобиль.
Продуманный и удобный, Emgrand GT имеет все шансы стать любимым автомобилем у людей, ценящих комфорт. Кроме этого, как заверяет Satellite Motors, официальный дилер Geely в Белгороде, клиенту доступна эксклюзивная программа «Премиум Сервис GT», включающая бесплатное техническое обслуживание в течение первых 30 тысяч километров или 36 месяцев эксплуатации (в зависимости от того, что наступит ранее).
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