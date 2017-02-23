Как я тестировала Emgrand GT от Geely

Прокурор на восемь месяцев ограничил обвиняемому свободу. В Чернянском районе 37-летнего жителя Губкина осудили за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.По информации пресс-службы прокуратуры по Белгородской области, в мае 2016 года футболист во время одного из матчей решил, что арбитр подсуживает их соперникам, поэтому ударил его по лицу и сломал нижнюю челюсть. Его признали виновным, и на восемь месяцев ограничили его свободу, запретив в течение этого времени выезжать из Губкина. По предварительным данным причиной смерти 38-летнего мужчины стала тотальная правосторонняя пневмония. В Белгороде следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 38-летнего мужчины в городской больнице № 1. Причиной смерти называют тотальную правостороннюю пневмонию. Доследственная проверка показала, что 7 мая родственники вызвали «скорую» из-за резкого ухудшения состояния здоровья мужчины. Из дома его привезли в горбольницу № 1, где его отказались госпитализировать. Затем его отвезли на станцию скорой помощи, а оттуда в горбольницу № 2, где его не приняли и отправили снова в первую городскую. Утром 8 мая мужчина скончался в реанимации городской больницы № 1.— Следствие в рамках возбуждённого уголовного дела намерено установить истинные обстоятельства смерти мужчины, а также выяснить, является ли несвоевременное оказание медицинской помощи причиной его гибели. В ходе следствия будут допрошены медицинские сотрудники причастных к происшествию лечебных учреждений, назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза, — рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Белгородской области.Следствие также потребовало от областного департамента здравоохранения провести проверку качества оказания медицинской помощи. Напомним, ранее 10 мая в департаменте здравоохранения сообщили о назначении комиссионной проверки. Исход встречи решила серия пенальти. В воскресенье, 7 августа, в Липецке на 1/64 финала Кубка России ФК «Энергомаш» в серии пенальти обыграл липецкий «Металлург». Первая половина матча проходила с небольшим количеством опасных моментов. На перерыв обе команды ушли при нулевом счёте. Во втором тайме характер встречи заметно поменялся. На исходе игрового часа липчане нерасторопно сыграли в своей штрафной площади, и мяч попал в руку капитану команды Евгению Фролову — судья незамедлительно указал «на точку». Максим Бурченко хладнокровно реализовал одиннадцатиметровый удар — 0:1 в пользу гостей. Но хозяева площадки не собирались сдаваться и уже в компенсированное ко второму тайму время сумели восстановить паритет. Андрей Титов поборолся за мяч на левом фланге и перебросил футбольный снаряд в дальний угол за шиворот белгородскому вратарю Андрею Рыжикову — 1:1. Этот гол перевёл игру в овертайм. В дополнительные полчаса зрители не увидели забитых мячей, поэтому, согласно регламенту кубковых матчей, судьи назначили серию пенальти. В ней фортуна оказалась на стороне белгородцев. Игрок «Металлурга» при исполнении заключительного удара запустил мяч выше ворот, сведя предыдущие удачные действия своих партнёров на нет, тогда как белгородцы реализовали четыре удара из пяти возможных. В итоге 4:3 — успех «Энергомаша», который позволил подопечным Виктора Навоченко продолжить свой поход за Кубком. — Получилась кубковая боевая игра. Конечно, обидно пропускать гол на последней минуте. Но у нас перед этим была такая же игра с «Ротором», проходившая примерно по схожему сценарию. Благодарен футболистам за самоотдачу и проявленный характер, — рассказал об итоге встречи главный тренер «Энергомаша» Виктор Навоченко. Преодолев барьер 1/64 финала, белгородцы вышли в следующий этап Кубка страны. В 1/32 соревнований в Белгород 24 августа приедет краснодарская «Кубань» — прошлогодний участник Российской футбольной Премьер-Лиги, нынешний участник Футбольной Национальной Лиги. Отметим, что в составе краснодарского клуба есть несколько футболистов, игравших раньше за белгородский «Салют»: Георгий Зотов, Николай Марков. Список мог пополнить и вратарь Александр Беленов, но несколько месяцев назад он перешёл в махачкалинский «Анжи». Добавим, что в рамках первенства ПФЛ свой ближайший матч «Энергомаш» проведёт на своём поле в четверг, 11 августа, с футбольным клубом «Орёл». Начало встречи в 19:00. В 2016 году в 11-м Южном микрорайоне должно открыться новое образовательное учреждение. В понедельник, 14 марта, пресс-служба областного правительства сообщает о планах на строительство школы в 11-м Южном микрорайоне Белгорода. В 2016 году планируется ввести здание в эксплуатацию. Деньги на строительство школы выделены из регионального и федерального бюджетов. По данным департамента финансов и бюджетной политики, в региональном бюджете для строительства предусмотрено 200 миллионов рублей.Отметим, что 11-й Южный микрорайон Белгорода — район новостроек, в границы которого входят, в частности, улицы Есенина, Конева и Бульвар Юности. Водитель вазовской «шестёрки» врезался в дерево, убегая от полицейских. В ГИБДД сообщили, что мужчина сел за руль без прав и, возможно, был пьян. Обвиняемого приговорили почти к десяти годам тюрьмы. Суд приговорил 34-летнего жителя Строителя к девяти годам и десяти месяцам колонии строгого режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего. По версии следствия, в ноябре 2016 года обвиняемый отдыхал вместе со своей сожительницей и знакомыми на съёмной квартире. Когда гости ушли, он в приступе ревности и злости из-за выпитого подругой алкоголя жестоко избил женщину. От полученных травм она умерла. Но несмотря на это, мужчина продолжал ещё две недели находиться в квартире вместе с умершей, только иногда покидая жильё, чтобы купить алкоголь. О преступлении стало известно, когда хозяин квартиры захотел наведаться к квартиранту, и осуждённому пришлось скрыться. Через несколько дней его задержали полицейские. Пожар в квартире на пятом этаже потушили за 40 минут. Причину возгорания предстоит установить экспертам. Во вторник, 10 ноября, около семи вечера в Губкине загорелась четырёхкомнатная квартира на пятом этаже многоэтажки. В ГУ МЧС по Белгородской области рассказали, что из дома эвакуировали 60 человек. Пожар удалось потушить за 40 минут. Никто из жильцов не пострадал. Огонь повредил одну из комнат в квартире. — Благодаря своевременному сообщению о пожаре, оперативному прибытию пожарных подразделений и профессиональной работе пожарных удалось не допустить дальнейшего распространения пожара и избежать жертв, — отметили в МЧС. Причину возгорания предстоит выяснить экспертам. Сейчас в округе проживает около 260 тысяч человек, на которых приходится 28 автомобилей скорой помощи. Старооскольская станцию скорой медицинской помощи закупила две новых машины. «ГАЗели» оснащены по стандартам класса «В». Это значит, что в новых автомобилях есть всё для оказания экстренной помощи.— В них стандартная для такого класса комплектация. Есть дефибриллятор, аппарат искусственной вентиляции легких, электрокардиограф, комплект шин разного размера, которые медики используют для фиксации переломов, небулайзер — ингалятор нового поколения, носилки, — сообщает пресс-служба администрации Старого Оскола.Фото Алексей ДёменкоПо нормативам на каждые 10 тысяч человек, должна работать одна «скорая». В старооскольском округе живёт около 260 тысяч человек, а автопарк станции скорой медицинской помощи составляет 28 автомобилей. При этом до конца года автопарк планируют пополнить ещё двумя машинами. Спортсмен рассказал нам, как найти Бога на потолке, зачем он предлагал врачу сесть в свою коляску и как сломать систему. «Смотрел в потолок и молился»— Андрей, расскажи немного о себе. — Начать можно с рождения? Я родился 40 лет назад. Как все дети, ходил в детский сад, среднюю школу. В 1992 году поступил в пединститут, закончил факультет физической культуры и спорта. Поработал немного по специальности в школе и медицинском колледже. Всё это сопровождалось занятиями спортом. Спорт мне нравился. К тому же с самого детства я был настолько активным ребёнком, что меня надо было куда-то определять — сначала я ходил на секцию хоккея, потом начались более серьёзные занятия в лёгкой атлетике. — Насколько серьёзные? — Лёгкой атлетикой я занимался 12 лет. Выступал на всероссийских, всесоюзных соревнованиях, на международных турнирах. Довольно неплохие результаты показывал, даже успел стать кандидатом в мастера спорта. — И ты оставил этот вид спорта? — Настали 90-е годы. Приходилось выбирать: либо тренироваться, либо обустраивать свою жизнь и зарабатывать деньги. На спорте в то время особо далеко нельзя был уехать, тем более на лёгкой атлетике. Это не футбол, не волейбол. На тот момент это был вообще неоплачиваемый вид спорта. И я как спортсмен закончил свои выступления в 1998 году. Вёл секции у студентов, работал в тренажёрном зале инструктором, а по ночам — охранником в ночных клубах. Представь: мне 25 лет, а в кармане нифига. Конечно, круглые сутки приходилось работать. А в 2002 году я получил травму. Я думал, что на этом всё, наверное, и закончилось для меня. Картина Репина «Приплыли». — Скажешь, с чем была связана травма? — Это была бытовая травма — упал с высоты, с третьего этажа. Травма позвоночника со всеми вытекающими. За год у меня было три операции. Первый год я находился на грани выживания. Пока меня завинтили, закрутили... Год я лежал по больницам и дома. Единственная цель была — просто выжить всеми способами. Мне было не до реабилитации, не до физических упражнений. Тогда всё зависело от медиков и от ухода, а мне надо было всё это терпеть. Ровно год я рассматривал потолок, знал каждую крапинку наизусть. Я просто лежал на спине, не мог сесть, повернуться набок. — Что делал? Лежал и что делал? — Богу молился, про которого я раньше и не знал. Жил надеждой. Мне сильно помогала мама и реабилитологи. Потом стало немного полегче. Через год понял, что я не умер, живой. Начал соображать, что надо теперь что-то делать дальше. — Как зависит возможность выжить и жить от самого человека? От его состояния, ресурсов? — Понимаешь, можно здоровому человеку лечь и умереть. Ничего у него не будет болеть, но если он ляжет и решит, что умрёт, то он умрёт. Мозг — это такие потёмки, но если в них хорошо покопаться... А у меня было время там покопаться. — Что нако