В Белгороде профсоюз «Правда» помог организовать концерт ко Дню Победы в областном социально-реабилитационном центре

В Белгороде в областном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних прошёл концерт, посвящённый приближающемуся празднику 9 Мая, который помог организовать профсоюз «Правда». На мероприятие пригласили ветеранов Великой Отечественной войны. Дети читали стихи, пели песни и показывали постановки, посвящённые Дню Победы. После концерта воспитанники центра и гости праздника пообедали полевой кашей в яблоневом саду.
Центру на Крейде давно помогает профсоюз «Правда» — «правдивцы» дарят детям подарки на дни рождения, поздравляют с праздниками. А 6 мая для них организовали экскурсионную поездку в музей-заповедник «Прохоровское поле».
— Я часто общаюсь с ребятами из этого реабилитационного центра, знаю их таланты и таланты их педагогов. Они наши друзья. На сегодняшнем концерте были подростки, которые уже понимают, что такое война, и были совсем маленькие дети, которые ещё не понимают этого. Но я считаю, что когда дети исполняют песни военных лет, читают стихотворения и участвуют в тематических постановках, у них складывается представление о тяготах войны, о том, кто в ней победил и как надо относиться к Великой Победе. Наша задача — говорить правду о Великой Отечественной войне, помнить, что обязаны великому поколению Победителей мирной и свободной жизнью, — сказал Сергей Фуглаев, председатель профсоюза «Правда».
Справка «Фонаря»
Областной социально-реабилитационный центр открыли в 1999 году. В него попадают дети от трёх до 18 лет, у которых есть серьёзные проблемы в семье. Если сложная ситуация разрешается, ребёнка возвращают домой в семью, если нет — его забирают в детский дом. За 18 лет реабилитацию здесь прошли около четырёх тысяч детей.
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