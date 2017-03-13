Такой вопрос возникает сегодня у многих, даже у тех, кто не ходит в храм и верит «по-своему». У меня как-то спросили: зачем вообще поститься по чьей-то указке? Почему только Церковь решает, что можно есть в пост, а что нельзя? Многие хотят соблюдать пост, но делать это вне Церкви, без чьих-то указаний и правил. Другие обращаются к священникам с вопросом: хочу начать поститься, но не знаю как.

Про пост можно найти многое в интернете — и правду, и вымыслы, и даже суеверия. Последнего даже больше, чем первого. Говорят, что пост — это особенный духовный подвиг, когда нужно лишать себя радостей жизни, не праздновать праздники, не ходить в гости, не слушать музыку и не смотреть телевизор, не сидеть в социальных сетях, не шутить и не смеяться. Такое представление о посте обусловлено ошибочным представлением о христианине: мол, он должен одеваться в чёрное и через каждое предложение цитировать Библию, а лучше — слова каких-нибудь «старцев».

Представьте себе — пришёл человек в храм, он редко бывает здесь, но у него есть вопросы. Он идёт на исповедь к священнику, которому за этот день почти каждый первый задаёт одни и те же вопросы: как мне поститься, как заставить поститься моего мужа, можно ли в пост рыбу, можно ли спать с мужем в пост, должны ли поститься дети и так далее. Вроде об этом батюшка уже не раз говорил, но люди всё равно спрашивают. Как будто они пришли на приём к диетологу, гастроэнтерологу, сексологу и психологу. Вряд ли в формате исповеди получится ответить на все вопросы, да еще за спиной стоит столько людей в ожидании. Кто-то догадается пойти на воскресные беседы, другой посоветуется с другом, а третий пороется в интернете и с ужасом узнает про сухоядение. «Ну, это уже ни в какие ворота! А как учиться, работать, если ничего нельзя?», — скажет человек. И будет прав.

Церковный устав, по которому постятся верующие, основан на Иерусалимском уставе, который к 15 веку был распространён не только на Востоке, но и южнорусских землях. Последняя редакция Устава (или иначе Типикона) относится к концу 17 века, были попытки переиздания, но помешала революция. Как в известной фразе: так сложилось исторически. Как же жил русский народ в Великий пост? Ведь физически работать приходилось гораздо чаще, чем сегодня. Дело в том, что в сознании верующего тех лет не было различий между монастырем и обычной церковью в городе или селе: «Святые правила для всех одинаковые, так жили наши предки, так будем жить и мы».

Сейчас времена изменились. Прошло более 70 лет, с тех пор, когда всё религиозное было под запретом, выросли поколения людей в советской и постсоветской культурах, для которых монашеские подвиги непонятны или не по силам. Потому на приходах священники нередко благословляют (разрешают) соблюдать пост не по уставу, например, с рыбой. Больным и беременным устав разрешает поститься не строго. В отношении поста детей устав не говорит ничего, потому что здесь сложно поставить какие-то возрастные сроки: дети должны хорошо питаться, постепенно понимая особенности духовной жизни, в первую очередь, видя пример родителей. Митрополит Антоний Сурожский как-то сказал: «Нельзя слепо придерживаться устава, прежде всего, нужно быть честным по отношению к себе». А как начать поститься впервые?

Пост — время не скорби, а время радости. В одном церковном песнопении поётся: «постимся постом приятным, угодным Богу», а не своему желанию, например, следовать моде, отличаться от других, совершить подвиг и т. п. Некоторые пытаются убить сразу двух зайцев: и попоститься, и похудеть заодно. Христос о другом говорил: «не то, что входит в уста оскверняет человека, а то, что выходит из уст оскверняет человека» (Мф. 15:11). Да, христиане соблюдают в пост ограничения в пище, но это не самоцель: «суббота (т. е. законы Бога в данном случае) для человека, а не человек для субботы» (Мк. 2:27-28). Пост — это духовная дисциплина, а не просто диета или ограничение в пище. Это первое, что нужно понимать перед постом.

Пост — это не набор запретов и правил. Да, существуют определённые уставные рекомендации, но это не инструкция о том, как поститься. Не может существовать пособия, которое сделает человека святым. Церковный устав — это образец, то есть идеал, к которому нужно стремиться. Это не означает, что его непременно нужно достигнуть всем и каждому, особенно тем, кто имеет проблемы со здоровьем. Церковные правила о посте — это духовный ориентир, их задача не ограничить, но наоборот освободить, помочь осознать причину тех желаний, которые вредят не только духовной, но и повседневной жизни. Например, переедание не только грех, оно вызывает ряд заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых. Другой пример: любовь к наживе. А что делать, если это желание недостижимо? Кто-то впадает в тоску и даже в депрессию. Я говорю не о том, что желания грех, а о том, что их нужно уметь контролировать. В противном случае они управляют человеком: «всякий, делающий грех, есть раб греха» (Ин. 8:31), но «грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью» (Рим.6:1-14).

Пост без молитвы — это не пост (Мф. 17:21). Я так считаю: если ты целый день не ел мяса и рыбы, но ни разу не помолился, ты и не постился вовсе. Такой «пост» просто подражание. Есть у некоторых традиция поститься не все 40 дней, как это делал Христос, а только первую и последнюю неделю. Это и есть подражание посту, а не его исполнение. В отношении молитвы — то же самое. Если хочется поститься, но не знаешь как, можно начать с молитвы. Патриарх Кирилл в одной из последних проповедей сказал, что с Богом надо общаться не только по молитвослову на непонятном для большинства языке, но и своими словами. «Молясь, — учит Христос, — не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны; не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него» (Мф.6:7-8).

Перед выходными человек думает: ну, теперь я по-настоящему отдохну, а вместо этого сидит у компьютера или телевизора. Настоящий пост способен изменить отношение к себе и к своей жизни, в которой вдруг оказывается столько радостей, которых и не замечал раньше. Я помню, как в детстве восхищался первым снегом или тёплым солнцем после долгой зимы, с годами эти чувства притупляются. Для того и нужны в году особенные дни, в которые душа может сбросить с себя груз проблем и хоть ненадолго порадоваться духовной весне, которая обязательно наступит там, где её ждут. Если этот пост станет ожиданием Пасхи, сердце найдёт ответ на вопрос: как же начать поститься?