​Из Белгорода в Нежеголь запустили рельсовый автобус. Что о нём говорят чиновники и пассажиры

Первый рельсовый автобус запустили в сентябре 2016 года по маршруту «Белгород — Готня — Хотмыжск». Тогда говорили, что рельсовые автобусы помогут сэкономить деньги на эксплуатации транспорта и уменьшить издержки перевозок по коротким маршрутам на путях с отсутствием электросетей. Новый «автобус» за 155 миллионов рублей будет курсировать из Белгорода до станции «Нежеголь» Шебекинского района. Он будет отправляться от железнодорожного вокзала по вторникам, четвергам, выходным и праздничным дням в 7:00, а возвращаться в 14:25. В будущем чиновники обещают поменять расписание, если это понадобится пассажирам. Рельсовый автобус состоит из трёх пассажирских вагонов и вмещает больше 200 человек. Цена билета — 68 рублей.
На открытие нового маршрута устроили митинг, на который пригласили высокопоставленных чиновников. Перед дачниками выступал заместитель губернатора, начальник департамента строительства и транспорта Евгений Глаголев, начальник Юго-Восточной железной дороги Анатолий Володько, начальник департамента по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти ОАО «РЖД» Владимир Лещишин.
— Сегодня мы подписали соглашение о взаимодействии между Белгородской областью и РЖД. Это уже не первый раз, это традиционное трёхлетнее соглашение, и очень знаменательно, что оно совпало с запуском нового рельсового автобуса. Раньше не было на этом направлении такого подвижного комфортного состава. Он обеспечен вентиляцией, кондиционированием. Это современный, комфортный поезд. Это [событие] состоялось по инициативе губернатора, и спасибо сотрудникам железной дороги и Анатолию Ивановичу, что они нашли возможность и выделили нам этот подвижной состав, — обратился к присутствующим Евгений Глаголев.
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Один из пассажиров, у которого в Нежеголи есть дача, рассказывает, что в других направлениях ходит достаточное количество поездов, чтобы люди могли уезжать и приезжать на дачу в удобное им время, а у них иная ситуация.
— Мы как изгои, на зиму нам поезд вообще отменяют. Прошлый и позапрошлый год отменяли, что будет в этом году, — я не знаю. У нас там домики, мы там выращиваем овощи. Нам надо ездить, что-то привозить, что-то отвозить, смотреть, не выбили ли окна. В этом году нас никто не спросил: поезд по договору должны пустить с 15 апреля по 31 октября. Мы уже всё посадили там, а вы 15 апреля только пускаете поезд, — жалуется пожилой мужчина.
Его поддержали и другие дачники:
«В шесть часов из дома выходим и в 17 уже приезжаем, три часа я на даче работаю. Разве это нормально? Весь день в пути, ради трёх часов. Хотя бы час добавили или утром или попозже вечером. Бежишь, спотыкаешься... Наплачешься, не дача, а слёзы. С удовольствием раньше ездили, когда четыре поезда туда и четыре обратно ходили, а сейчас один раз, даже полить нормально не успеваем».
Пока пенсионеры солидарны в своём недовольстве расписанием.
«Один раз [ходит] и возвращается в два часа дня в самую жару, [мы едем] как в консервной банке. Мы едем, умираем, тряпками мокрыми завязываемся, некоторые даже в обморок падают. Сделайте [так, чтобы] в четыре-пять обратно, а не в два часа дня».
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— Мы прошлись по салону и убедились, что люди довольны потому, что созданы комфортные условия, работает кондиционер, туалет. Поэтому, конечно, это подвижной состав XXI века. Евгений Степанович проявил инициативу, и ещё три губернатора Липецкой, Воронежской и Тамбовской областей подписали письмо на имя министра транспорта о том, чтобы такой подвижной состав обновлялся по принципу софинансирования. Такие соглашения должны подписываться для того, чтобы пассажирам было комфортно, чтобы они радовались жизни, передвигаясь в таких поездах. Поэтому всех жителей Белгородской области я хочу поздравить с прекрасным событием и пожелать, чтобы, передвигаясь в этом подвижном составе, они чувствовали заботу руководства, правительства Белгородской области и лично губернатора Евгения Степановича Савченко, и президента нашей страны, и правительства, которые делают всё возможное для того, чтобы пригородные перевозки в стране развивались и доставляли удовольствие пассажирам, — заявил Анатолий Володько.