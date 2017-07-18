«Закрывать его никто не собирается, а построить очистные могут». Как шебекинцы митинговали против неприятного запаха в городе и Завода премиксов №1

Приехав
в город Шебекино,
мы не почувствовали никакого неприятного
запаха, на который уже второй год жалуются
местные жители. Позже участники митинга
пояснили, что в этот день действительно
запаха не было, но днём раньше —
в пятницу — «весь город задыхался».
Власти города отказали организаторам
в согласовании митинга на Центральной
площади Шебекина
и предложили его
провести возле
Шебекинского машиностроительного
завода.
В 17:40 люди начали собираться на площадке. Было много пенсионеров, но встречалась и молодёжь. Незадолго до начала митинга из пивной неподалёку вышел раздетый по пояс мужчина в шортах и сланцах и начал кричать, чтобы люди расходились. Когда его захотели сфотографировать, мужчина прокричал «Убери камеру», нецензурно выругался и скрылся в дверях пивной.
Митинг организовали представители нескольких политических партий. Они приглашали и представителей власти, в том числе губернатора и руководство завода, но никого из них в итоге не было. От муниципальных властей был мэр Шебекина Артём Кириченко. Всего же на митинг пришли около 200 человек.
«Мы с вами живём в городе химиков»
Митинг начали с выступлений о том, что неприятный запах в Шебекинском районе остаётся, очистные сооружения на Заводе премиксов №1 собирались построить к маю, но так до сих пор этого не сделали.
После к собравшимся вышёл мэр Артём Кириченко. Он начал выступление с рассказа о том, что Шебекино всегда был городом химиков и машиностроителей. Толпа в этот момент неодобрительно загудела.
— В 90-е годы химические комбинаты закрылись. Но до этого мы тоже дышали прекрасным воздухом, смотрели на лужи из порошка. В 2000 году наш район начал развиваться как сельскохозяйственный и сейчас у нас работают птицеводческие и свиноводческие комплекс. Эти запахи и запахи отходов с завода наложились друг на друга, — начал объяснять Артём Кириченко, но его прервали.
— Уйди отсюда! — начала кричать Кириченко толпа.
— Свиньи, свиньями, а химию без очистных нельзя производить. От того, что я свининой подышу, ничего не изменится! — прокричал мужчина лет 60-и.
«Я кричать не буду!» — заявил мэр и после замешательства продолжил выступление.
Он сказал, что администрация района знает о проблеме с неприятным запахом и каждое заседание начинает с вопроса о ней. Артём Кириченко пояснил, что этим летом воняют отходы, которые накопились за зимний период, когда работал завод. Потом он снова акцентировал внимание пришедших, что районная администрация знает о проблеме и старается её решить, после этого мэр поблагодарил всех за внимание и передал микрофон следующим выступающим.
Чуть раньше мэр Шебекина дал интервью телеканалу «Мир Белогорья» и рассказал, почему очистные сооружения до сих пор не построены. По его словам, у завода возникли проблемы с доставкой немецкого оборудования, которое застряло на российско-белорусской границе, но уже скоро его должны привезти на завод. Мэр пообещал, что к концу этого лета оборудование установят, и проблема с неприятным запахом решится.
Отметим, что на сайте «Народная экпертиза» 26 июня появилось обращение одного из белгородцев с жалобой на то, что Завод премиксов №1 продолжает работать и сливает отходы в отстойники. Администрация района в своём ответе заявила, что работа завода приостановлена, так как очистные сооружения ещё не достроены. Артём Кириченко в разговоре это повторил и отметил, что завод не начнёт работу, пока не установит очистное оборудование.
«Народ много чего говорит»
После выступления мэра микрофон взял ветеран Иван Герасимович и начал выступление со слов о том, что «Россия сейчас переживает тяжёлые перестроечные времена, и от нашей позиции зависит будущее».
Послышались смешки.
Ветеран начал рассказывать о том, что в обществе, как и в природе, есть движущие силы, которые подталкивают общество двигаться в нужном направлении.
Люди
попросили Ивана Герасимовича говорить
по теме митинга.
— По теме, ** твою мать... — негромко сказал он в микрофон и продолжил.
«Я, что, плохо предлагаю? — сказал пенсионер после того, как люди стали выкрикивать возмущённые фразы на его предложение о создании общественной комиссии, которая будет ходить и разговаривать с чиновниками и после разговора получать их подписи. — Я имею в этом опыт. Если вы считаете, что я занимаюсь демагогией, то вы просто не понимаете, как нужно работать».
После этого решила выступить жительница села Ржевка. Женщина рассказала, что рядом с ними стоят отстойники бывшего Ржевского сахарного завода, которые «засрали, по-русски выражаясь», и теперь уже якобы туда Завод премиксов №1 сливает отходы.
Из толпы снова послышались крики о том, что завод надо закрыть. Организаторы митинга обратили внимание, что завод с 24 мая официально закрыт, но запах так и остаётся, поэтому закрытие завода не решает проблемы.
— Завод, я вам хочу сказать, никто не закроет. Потому что таких заводов три в мире, он стоит миллиарды... Закрывать его никто не будет, а очистные могут сделать. Мне бабка рассказывала про 1943 год, когда немцы здесь были и людей вывозили в Освенцим. Они тогда людей травили, а нас сейчас травят в наших домах, — продолжила выступление пенсионерка из Ржевки, которое было встречено бурными аплодисментами и свистом собравшихся. — Мы соберём подписи и передадим их Миронову, Жириновскому, Зюганову и президенту Владимиру Путину. Вот мы и посмотрим, если ли у нас власть или нет.
Слово снова взял Иван Герасимович. Он сказал о том, что люди «только базарить научились, а делать ничего не научились, и не хотят слушать людей, у которых есть опыт в этом».
На этом организаторы объявили о закрытии митинга и пригласили его участников оставить подписи под резолюцией с осуждением действий исполнительной власти и требованием приостановить работу Завода премиксов №1.
- В августе 2016 года местные жители начали бороться с неприятным запахом в Шебекине петициями, митингами и обращениями в органы власти. Руководство Завода премиксов № 1, который считают источником этого запаха, пообещало, что проблема будет решена к 8–10 августа 2016 года, а строительство очистных сооружений завершат в марте 2017 года. Подробнее тут.
- Позже Шебекинский районный суд оштрафовал предприятие на 200 тысяч рублей.
- В сентябре 2016 года корреспондент «Фонаря» вместе с экологом и активистом организации «Зелёный фронт» побывали в окрестностях Завода премиксов № 1 в Шебекине, чтобы выяснить, повлияли ли отходы предприятия на экологическую обстановку в городе и окрестностях. Репортаж можно почитать здесь.
- В конце октября стало известно, что руководство завода премиксов планирует потратить 600 миллионов рублей на очистные сооружения.
- 3 марта 2017 года вице-губернатор Станислав Алейник на «большом» правительстве рассказал, что оштрафованный за загрязнение окружающей среды Завод премиксов №1 установит очистные сооружения до 1 мая 2017 года.
- В начале июля стало известно, что местные жители из-за неприятного запаха снова намерены выйти на митинг. Местная власть согласовала его.