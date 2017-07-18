«Закрывать его никто не собирается, а построить очистные могут». Как шебекинцы митинговали против неприятного запаха в городе и Завода премиксов №1

Компания подключает к электричеству как новые образовательные учреждения, так и те, в которых проводится ремонт. В Белгородской области филиал ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» выделил больше 30 миллионов рублей на подключение к электричеству новых и отремонтированных школ и детских садов. Уже сейчас электричеством обеспечены школа № 24 на улице Корочанской в Белгороде и школа в селе Верхнее Кузькино Чернянского района, завершается подключение к электросетям строящейся школы в 11-м микрорайоне Белгорода. Ремонт и реконструкцию электросетей сейчас проводят в алексеевской школе № 5, в ровеньской школе № 1, в новооскольской школе № 2 и в средней школе в селе Песчаное Ивнянского района. Энергетики продолжают подключать к электричеству также и детские сады. Например, в Короче они проложили для крупного дошкольного учреждения на 220 мест отдельную линию и установили трансформаторную подстанцию. Подвели электричество к детскому саду в областной клинической больнице Святителя Иоасафа, детскому саду № 3 в микрорайоне «Северный» в Шебекине, обеспечили электричеством новый детский сад в селе Владимировка Старооскольского района. По информации руководителя департамента городского хозяйства, железнодорожный переезд открывали для движения автомобилей только временно. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?125"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-56595379_981046", -56595379, 981046, 'xX3SPam8EURag7rWSBIRMBGIXg', {width: 500})) setTimeout(arguments.callee, 50); }());Редакция «Фонаря» отправила запрос в администрацию Белгорода с просьбой рассказать, почему закрыли железнодорожный переезд на улице Энергетиков, будет ли он в дальнейшем открыт снова и когда именно разрешат автомобилям ездить по улице Энергетиков в объезд улицы Почтовой.В мэрии пояснили, что при строительстве объездной дороги «Улица Макаренко (город Белгород) — посёлок Разумное» временно открыли для движения автомобилей железнодорожный переезд на улице Энергетиков для удобства участников дорожного движения.— В настоящее время истёк срок технических условий на временную эксплуатацию железнодорожного переезда, в связи с чем администрацией города Белгорода направлен запрос в филиал ОАО «РЖД» Центральной дирекции инфраструктуры Юго-Восточной дирекции инфраструктуры о продлении технических условий на эксплуатацию данного железнодорожного переезда до конца текущего года и с последующим его обустройством в соответствии с ГОСТ Р 50597 — 93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», — рассказал в ответе на редакционный запрос руководитель департамента городского хозяйства Сергей Куликов.По имеющейся у редакции информации, причина закрытия переезда — невыплата городским бюджетом ОАО «РЖД» денег за обслуживание переезда в течение года, из-за которой ОАО «РЖД» приняло решение о закрытии переезда для проезда транспорта. В запросе мы попросили мэрию подтвердить или опровергнуть эту информацию. Вместо ответа на этот вопрос редакции рассказали, что «работы по строительству тротуаров в районе перекрёстка улиц Почтовая и Энергетиков включены в муниципальную программу „Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода на 2015-2020 годы“ с выполнением работ в 2016 году за счёт внебюджетных источников финансирования». Справка «Фонаря»20 июня 2016 года в Белгороде на неопределённый срок закрыли железнодорожный переезд на улице Энергетиков. Местные жители неоднократно оставляли жалобы в «Чёрном списке» с просьбой объяснить, почему это сделали. Создатели «увековечили» «Мираторг», НИУ «БелГУ» и даже «чёрный список» «Бел.Ру». В воскресенье, 9 августа, сообщество «Белгород сегодня» опубликовало «народный алфавит» Белгородской области. Инициаторы проекта сделали 29 карточек с названиями ключевых, по их мнению, достопримечательностей и личностей региона. На карточках изображены НИУ «БелГУ», Есенинский сквер, пешеходная зебра, новогодняя ёлка, «чёрный список» ИА «Бел.Ру», йога, игровая площадка и другое. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?116"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-69156738_422", -69156738, 422, 'kc7SpTuexKqafYPb4vDO2tdzG7c', {width: 500})) setTimeout(arguments.callee, 50); }());В день города, 5 августа, администрация Белгорода представила портал abc.belnovosti.ru, где разместился интерактивный словарь-энциклопедия региона. Похожий проект реализован информационно-аналитической службой города на портале beelgorod.ru.Отметим, в 1990 году краевед Борис Осыков выпустил краткий краеведческий справочник «Белгородский алфавит», где также дал информацию о самых значимых людях, событиях и достопримечательностях региона. В региональном этапе конкурса участвуют 44 участковых уполномоченных из отделов полиции городов и районов области. «Фонарь» собрал фотографии в рабочей и не очень обстановке всех участников конкурса. Наша редакция присоединилась к конкурсу «Народный участковый», в региональном этапе которого участвуют 44 сотрудника полиции. Мы собрали фотографии участковых, сделанные в рабочей и не очень обстановке, и краткую информацию о них. Проголосовать за любого из участников конкурса можно на специальной странице сайта УМВД по Белгородской области. Вы можете выбрать понравившегося, узнать больше о его работе и там отдать свой голос. Мужчина сообщил о взрывном устройстве в многоэтажке после ссоры с женой. Октябрьский районный суд Белгорода вынес приговор жителю областного центра, обвинявшемуся в ложном сообщении об акте терроризма. Мужчину приговорили к году исправительных работ и вылате компенсаций материального ущерба УМВД Белгорода, «Станции скорой медицинской помощи» и компании «Газпром газораспределение Белгород» на общую сумму более 6 тысяч рублей.В пресс-службе Октябрьского районного суда рассказали, что сообщение о «бомбе» в доме поступило в октябре 2015 года. Осуждённый рассказал, что в момент звонка был пьян, поссорился с женой и хотел таким способом ускорить приезд полиции на свой вызов. Дело рассматривалось в особом порядке, без изучения доказательств. Суд учёл смягчающие обстоятельства — явку с повинной, способствование расследованию преступления и наличие малолетнего ребёнка. На заседании облдумы губернатор Евгений Савченко выступил с докладом о работе регионального правительства за 2015 год. За оценкой различных сфер жизни следовали конкретные поручения — в образовании, здравоохранении и экономике глава региона сформулировал новые задачи для белгородских управленцев. Специальный корреспондент «Фонаря» Владимир Корнев записал самое важное из выступления Евгения Савченко. Отчёт о работе в 2015 году губернатор Евгений Савченко «начал с главного», сказав, что «с задачей по обеспечению экономической стабильности и социальной устойчивости» Белгородская область справилась. Глава региона пообещал, что не будет «утомлять» обилием цифр, а упомянёт важные — например, то, что валовый региональный продукт вырос на три процента, а рост промышленного производства составил 100 с лишним процентов.Евгений Савченко, фото пресс-службы губернатора и правительства Белгородской области Лидером объёма по этому показателю традиционно стал Старый Оскол, максимальный прирост к 2014 году показал Ровеньский район, самый высокий объём промышленного производства на человека оказался в Корочанском районе. Савченко анонсировал в 2016 году «завершение многомиллиардных инвестиционных проектов на Стойленском и Лебединском ГОКе», что даёт «оптимистический» прогноз по промышленности в этом году. Лидером сельского хозяйства Белгородчины оказался Волоконовский район, самый большой рывок по сравнению с 2014 годом показал Яковлевский район, а больше всего произвёл на душу населения всё тот же Волоконовский. «Зерна собрано в прошлом году 3 миллиона 127 тысяч тонн», — заявил Савченко, несомненно считая это важной цифрой, правда, тут же признал, что это немного меньше, чем год назад.Из следующих слайдов презентации губернатора присутствующие узнали, что больше всего зерна из самостоятельных предприятий собирает грайворонское хозяйство «Козинское», чуть-чуть опережающее ивнянскую «Пчёлку», а из крестьяно-фермерских хозяйств худший рейтинг имеет ИП Гнедых Е. И. из Старого Оскола. — Фамилию Гнедых немножко компрометирует. Думаю, Александру Викторовичу (Александр Гнедых — глава администрации Старооскольского городского округа — прим. ред.) нужно разобраться и помочь однофамильцу выйти в передовики, — посоветовал глава региона, заставив улыбнуться присутствующих.Слайд из презентации губернатора Евгения Савченко Средняя заработная плата в сельском хозяйстве оказалась выше на восемь процентов, чем в среднем по области — 27 тысяч 400 рублей. Больше всех получают в сравнительно неизвестном агрохолдинге «Дон».Перейдя к строительству, Савченко признал, что «кризис, конечно, не самое лучшее время для строителей». Больше всего жилья вводится, логично, в Белгородском районе, меньше всего квадратных метров на человека появляется в Красногвардейском, Ракитянском, Волоконовском, Вейделевском и Новооскольском районах — тут даже полуметра на жителя не строят.— Из-за увеличившегося за последние 15 лет в десять раз объёма грузоперевозок по нашим дорогам средств на ремонт и реконструкцию дорог катастрофически не хватает. Поэтому мы благодарны крупному и среднему бизнесу, основным, кстати, грузоперевозчикам, которые приняли активное участие в безвозмездном финансировании дорожного строительства, — сказал губернатор, добавив, что за два года эти компании предоставили больше 4 миллиардов рублей. По словам Савченко, в 2016 году продолжится реконструкция дорог от Волоконовки до Валуек, от Корочи до Алексеевки и далее до границы с Воронежской областью, от Корочи до Чернянки, планируется сдать обход Вейделевки и другие доро
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вторник, 18 июля
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«Закрывать его никто не собирается, а построить очистные могут». Как шебекинцы митинговали против неприятного запаха в городе и Завода премиксов №1

Губернатор Евгений Савченко на встрече с Владимиром Путиным поблагодарил президента за решение проблемы с очистными сооружениями на Заводе премиксов №1 в Шебекине. На следующий день в городе прошёл митинг «Справедливости ради сказать, в Шебекино трудно дышать», где жители снова требовали закрыть Завод премиксов №1. О том, как прошёл митинг, рассказывает корреспондент «Фонаря».

Приехав в город Шебекино, мы не почувствовали никакого неприятного запаха, на который уже второй год жалуются местные жители. Позже участники митинга пояснили, что в этот день действительно запаха не было, но днём раньше — в пятницу — «весь город задыхался». Власти города отказали организаторам в согласовании митинга на Центральной площади Шебекина и предложили его провести возле Шебекинского машиностроительного завода.

В 17:40 люди начали собираться на площадке. Было много пенсионеров, но встречалась и молодёжь. Незадолго до начала митинга из пивной неподалёку вышел раздетый по пояс мужчина в шортах и сланцах и начал кричать, чтобы люди расходились. Когда его захотели сфотографировать, мужчина прокричал «Убери камеру», нецензурно выругался и скрылся в дверях пивной.

Митинг организовали представители нескольких политических партий. Они приглашали и представителей власти, в том числе губернатора и руководство завода, но никого из них в итоге не было. От муниципальных властей был мэр Шебекина Артём Кириченко. Всего же на митинг пришли около 200 человек.

«Мы с вами живём в городе химиков»

Митинг начали с выступлений о том, что неприятный запах в Шебекинском районе остаётся, очистные сооружения на Заводе премиксов №1 собирались построить к маю, но так до сих пор этого не сделали.

После к собравшимся вышёл мэр Артём Кириченко. Он начал выступление с рассказа о том, что Шебекино всегда был городом химиков и машиностроителей. Толпа в этот момент неодобрительно загудела.

— В 90-е годы химические комбинаты закрылись. Но до этого мы тоже дышали прекрасным воздухом, смотрели на лужи из порошка. В 2000 году наш район начал развиваться как сельскохозяйственный и сейчас у нас работают птицеводческие и свиноводческие комплекс. Эти запахи и запахи отходов с завода наложились друг на друга, — начал объяснять Артём Кириченко, но его прервали.

— Уйди отсюда! — начала кричать Кириченко толпа.

— Свиньи, свиньями, а химию без очистных нельзя производить. От того, что я свининой подышу, ничего не изменится! — прокричал мужчина лет 60-и.

«Я кричать не буду!» — заявил мэр и после замешательства продолжил выступление.

Он сказал, что администрация района знает о проблеме с неприятным запахом и каждое заседание начинает с вопроса о ней. Артём Кириченко пояснил, что этим летом воняют отходы, которые накопились за зимний период, когда работал завод. Потом он снова акцентировал внимание пришедших, что районная администрация знает о проблеме и старается её решить, после этого мэр поблагодарил всех за внимание и передал микрофон следующим выступающим.

Чуть раньше мэр Шебекина дал интервью телеканалу «Мир Белогорья» и рассказал, почему очистные сооружения до сих пор не построены. По его словам, у завода возникли проблемы с доставкой немецкого оборудования, которое застряло на российско-белорусской границе, но уже скоро его должны привезти на завод. Мэр пообещал, что к концу этого лета оборудование установят, и проблема с неприятным запахом решится.

Отметим, что на сайте «Народная экпертиза» 26 июня появилось обращение одного из белгородцев с жалобой на то, что Завод премиксов №1 продолжает работать и сливает отходы в отстойники. Администрация района в своём ответе заявила, что работа завода приостановлена, так как очистные сооружения ещё не достроены. Артём Кириченко в разговоре это повторил и отметил, что завод не начнёт работу, пока не установит очистное оборудование.

«Народ много чего говорит»

После выступления мэра микрофон взял ветеран Иван Герасимович и начал выступление со слов о том, что «Россия сейчас переживает тяжёлые перестроечные времена, и от нашей позиции зависит будущее».

Послышались смешки.

Ветеран начал рассказывать о том, что в обществе, как и в природе, есть движущие силы, которые подталкивают общество двигаться в нужном направлении.

Люди попросили Ивана Герасимовича говорить по теме митинга.

— По теме, ** твою мать... — негромко сказал он в микрофон и продолжил.

«Я, что, плохо предлагаю? — сказал пенсионер после того, как люди стали выкрикивать возмущённые фразы на его предложение о создании общественной комиссии, которая будет ходить и разговаривать с чиновниками и после разговора получать их подписи. — Я имею в этом опыт. Если вы считаете, что я занимаюсь демагогией, то вы просто не понимаете, как нужно работать».

После этого решила выступить жительница села Ржевка. Женщина рассказала, что рядом с ними стоят отстойники бывшего Ржевского сахарного завода, которые «засрали, по-русски выражаясь», и теперь уже якобы туда Завод премиксов №1 сливает отходы.

Из толпы снова послышались крики о том, что завод надо закрыть. Организаторы митинга обратили внимание, что завод с 24 мая официально закрыт, но запах так и остаётся, поэтому закрытие завода не решает проблемы.

— Завод, я вам хочу сказать, никто не закроет. Потому что таких заводов три в мире, он стоит миллиарды... Закрывать его никто не будет, а очистные могут сделать. Мне бабка рассказывала про 1943 год, когда немцы здесь были и людей вывозили в Освенцим. Они тогда людей травили, а нас сейчас травят в наших домах, — продолжила выступление пенсионерка из Ржевки, которое было встречено бурными аплодисментами и свистом собравшихся. — Мы соберём подписи и передадим их Миронову, Жириновскому, Зюганову и президенту Владимиру Путину. Вот мы и посмотрим, если ли у нас власть или нет.

Слово снова взял Иван Герасимович. Он сказал о том, что люди «только базарить научились, а делать ничего не научились, и не хотят слушать людей, у которых есть опыт в этом».

На этом организаторы объявили о закрытии митинга и пригласили его участников оставить подписи под резолюцией с осуждением действий исполнительной власти и требованием приостановить работу Завода премиксов №1.

  • В августе 2016 года местные жители начали бороться с неприятным запахом в Шебекине петициями, митингами и обращениями в органы власти. Руководство Завода премиксов № 1, который считают источником этого запаха, пообещало, что проблема будет решена к 8–10 августа 2016 года, а строительство очистных сооружений завершат в марте 2017 года. Подробнее тут.
  • Позже Шебекинский районный суд оштрафовал предприятие на 200 тысяч рублей.
  • В сентябре 2016 года корреспондент «Фонаря» вместе с экологом и активистом организации «Зелёный фронт» побывали в окрестностях Завода премиксов № 1 в Шебекине, чтобы выяснить, повлияли ли отходы предприятия на экологическую обстановку в городе и окрестностях. Репортаж можно почитать здесь.
  • В конце октября стало известно, что руководство завода премиксов планирует потратить 600 миллионов рублей на очистные сооружения.
  • 3 марта 2017 года вице-губернатор Станислав Алейник на «большом» правительстве рассказал, что оштрафованный за загрязнение окружающей среды Завод премиксов №1 установит очистные сооружения до 1 мая 2017 года.
  • В начале июля стало известно, что местные жители из-за неприятного запаха снова намерены выйти на митинг. Местная власть согласовала его.
Текст: Василий Суслов
Фото: Никита Поников

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