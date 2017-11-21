Директор белгородского завода премиксов №1 получил премию «Созидание»

На заседании попечительского совета «Прохоровское поле» вручили ежегодную премию «Созидание». Её присуждают за достижения в области науки, технологий, строительства, гуманитарной и социальной сфере. В этом году её получили семь человек. Об этом сообщает «БелПресса».

Одним из лауреатов стал директор Завода премиксов №1 Шебекинского района Алексей Балановский. Он получил награду в номинации «За достижение в области науки, технологий и инновационной деятельности».

Каждому лауреату перечислят по 200 тысяч рублей. К слову отметим, что на такую же сумму Шебекинский районный суд оштрафовал Завод премиксов №1 в августе 2016 года из-за того, что на предприятии нарушили экологические требования при обращении с отходами и разместили в пределах Шебекина производственные осадки четвёртого класса опасности.

Справка «Фонаря»