Директор белгородского завода премиксов №1 получил премию «Созидание»

На заседании попечительского совета «Прохоровское поле» вручили ежегодную премию «Созидание». Её присуждают за достижения в области науки, технологий, строительства, гуманитарной и социальной сфере. В этом году её получили семь человек. Об этом сообщает «БелПресса».
Одним из лауреатов стал директор Завода премиксов №1 Шебекинского района Алексей Балановский. Он получил награду в номинации «За достижение в области науки, технологий и инновационной деятельности».
Каждому лауреату перечислят по 200 тысяч рублей. К слову отметим, что на такую же сумму Шебекинский районный суд оштрафовал Завод премиксов №1 в августе 2016 года из-за того, что на предприятии нарушили экологические требования при обращении с отходами и разместили в пределах Шебекина производственные осадки четвёртого класса опасности.
Справка «Фонаря»
- В конце июля 2015 года жители Шебекинского района пожаловались на неприятный запах, источником которого назвали Завод премиксов №1;
- В августе следующего года люди начали выходить на митинги и жаловаться в различные инстанции на вонь;
- В июле 2016 года корреспондент «Фонаря» и активист организации «Зеленый фронт» побывали в окрестностях Завода премиксов №1, чтобы выяснить, повлияли ли отходы на экологию города и окрестностей. Репортаж можно почитать здесь;
- В конце августа суд оштрафовал Завод премиксов №1 на 200 тысяч рублей;
- В конце октября стало известно, что руководство завода премиксов планирует потратить 600 миллионов рублей на очистные сооружения;
- В марте этого года в СМИ появилась информация о том, что предприятие запустит очистные сооружения до 1 мая;
- В июле местные жители вновь вышли на митинг из-за неприятного запаха. Администрация Шебекина согласовала его;
- С 5 июня по 20 июля работу завода приостановили, а работников отправили в оплачиваемые отпуска;
- 20 июля координатор «Зеленого фронта» Кирилл Болгов нашёл в Шебекине источники неприятного запаха;
- В августе областная прокуратура заявила, что повторно проверит завод. Глава ведомства Николай Саврун принял это решение после беседы с журналистами, которые рассказали ему о жалобах местных жителей. О результатах этой проверки неизвестно. В свою очередь, директор предприятия Алексей Балановский заявил, что оборудование для очистных сооружений долго шло из Германии, поэтому строительство задержали.