​В Шебекине местные жители устраивают митинг из-за плохого запаха

В Шебекине, в субботу, 15 июля местные жители проведут согласованный митинг. Тема встречи — неприятный запах в городе. Горожане считают, что воняет из-за отходов, которые якобы вырабатывает «Завод премиксов № 1». Митинг начнётся в 18:15, на проходной Шебекинского машиностроительного завода (улица Октябрьская 11).
Справка «Фонаря»
Напомним, что в прошлом году жители Шебекина уже жаловались на неприятный запах в городе и ближайших к заводу сёлах. Тогда руководство завода оштрафовали на 200 тысяч рублей за несоблюдении экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами.
Роспотребнадзор выяснил, что завод выбрасывал отходы четвертого класса опасности на иловые карты за городом. В сентябре 2016 года корреспондент «Фонаря» вместе с экологом и активистом организации «Зелёный фронт» побывали рядом с «Заводом премиксов № 1», чтобы выяснить, повлияли ли отходы предприятия на экологическую обстановку в городе и окрестностях.
В октябре 2016 года стало известно, что завод намерен потратить на очистные сооружения около 600 миллионов рублей. А заместитель губернатора Станислав Алейник рассказал, что завод установит очистные сооружения до 1 мая 2017 года.