Русским духом и крестьянским потом. Как в Белгородской области в пятый раз провели фестиваль «Я — русский крестьянин»

В субботу, 22 июля, в селе Новоивановка Волоконовского района прошёл пятый межрайонный фестиваль «Я — русский крестьянин». Праздник начался у ворот возле мельницы Баркова, которую по легенде в начале XX века в карты выиграл купец Михаил Барков и перенёс из села Погромец.
Гостей и журналистов встречали люди в народных костюмах с баяном и частушками. Толпу сначала подводили к «бычку — смоляному бочку», чтобы каждый мог взять деревянную фишку с предсказанием, а затем угощали блинами и чаем. После этого на импровизированной сцене, фоном для который выбрали инсталляцию с надписью из берёзовых поленьев «Я — русский крестьянин», стали выступать команды «уездов». Всего в фестивале участвовали 11 команд из Валуйского, Волоконовского, Вейделевского, Губкинского, Шебекинского, Грайворонского, Ровеньского, Красногвардейского, Красненского, Ракитянского и Корочанского районов. Каждый из районов преподнёс каравай принимающей стороне — жителям Волоконовского района. Как рассказала одна из участниц фестиваля, подготовкой к фестивалю занимались местные дома культуры.
— Здесь настолько душевно и по-крестьянски, что не рассказать! Получаешь такой заряд бодрости на весь год! — рассказывает Наталья Брежнева, жительница Ровеньского района.
Затем «крестьяне» распределились по всей территории для участия в конкурсах. В первом состязании им предстояло натаскать воды из реки Оскол при помощи вёдер и коромысла. Для этого гости выстроились в живой коридор и натянули ленточки от реки к мельнице.
— Всё то, что сегодня здесь есть на интерактивных площадках, — это тот быт, та архаика, те обычаи и традиции, которые мы начинаем терять, а волоконовцы, такие молодцы, всё культивируют и заставляют нас отшлифовать наши души в этом направлении и понять, что крестьянский мир был на самом деле оплотом русской культуры, — объясняет Наталья Козлова, заместитель начальника управления культуры Белгородской области
Конкурсанты также на скорость косили пшеницу, пахали поле при помощи плуга, прикреплённого к лошади, замазывали глиной плетни. В это время на сцене пели русские и украинские народные песни, участники выходили танцевать. Гости тоже присоединялись к танцам и поддерживали выступающих аплодисментами.
— Для меня этот фестиваль очень дорог. Я сам родился в селе, в крестьянской семье, — рассказывал руководитель администрации Волоконовского района Сергей Бикетов. — Поэтому практически все состязания, которые здесь проводятся, — это работа, которую ежедневно в летнее время выполняли мои родители. Нам, детям того времени, пришлось рано познакомиться с трудом, помогать родителям. Косьба была обычным занятием, которое я сам любил и делал. То же самое — ходить с плугом за лошадью. Мы с вами видели, как мазали плетни, — вот такие сараи были ещё у моих родителей. Самое важное, что тогда труд людей не тяготил, он обогащал. Люди радовались. Я считаю, что такие мероприятия позволят нам возвратиться к нашим славянским ценностям: дружбе, взаимовыручке, взаимопомощи. Такие фестивали являются хорошим фундаментом для формирования солидарного общества в Белгородской области.
Одним из самых запоминающихся стал конкурс приготовления вареников. У представительниц каждого «уезда» была собственная печь и стол. Они замешивали тесто, готовили начинку, лепили и варили вареники.
В перерыве мы пообщались с ведущей конкурса Екатериной Славгородской.
— Это фестиваль, на котором всё пропитано русским духом, крестьянским потом. Здесь каждый может погрузиться атмосферу крестьянского быта. Здесь из Грайворона приезжала замечательная девушка. Грайворон, как мы знаем, граничит с Украиной. Мы же все славяне. Несмотря на трудные политические веяния, мы всё равно любим украинцев, белорусов, поляков, всех любим, потому что мы — русские, очень гостеприимные и любвеобильные люди.
Конкурсный этап завершился шуточным состязанием «Догони красну девицу», в котором молодые люди должны были схватить убегавшую от них девушку и подарить ей цветы.
На протяжении всего дня на территории фестиваля действовали торговые палатки, в которых можно было купить еду и алкоголь, а также сувениры, семена, мёд и другие продукты сельского хозяйства. За конкурсантами наблюдали члены жюри, которые в конце определили победителя. Ими стали грайворонцы, второе и третье место заняли корочанцы и ракитянцы соответственно.