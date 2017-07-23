Пятый фестиваль «Я — русский крестьянин» в Волоконовском районе

В субботу, 22 июля, в Волоконовском районе прошёл пятый межрайонный фестиваль-состязание «Я — русский крестьянин». Команды районов соревновались в покосе и молотьбе, заготовке дров, переносе воды в коромысле, стирке и глажке рубелем, пахоте за лошадью, догонялках и других состязаниях.
В итоге победителями стали грайворонцы, второе место — у команды Корочанского района, а третье — у ракитянцев.
Зрители могли попробовать квас, кашу, поиграть на музыкальных инструментах, покататься на байдарках или верхом на лошади, приобрести сувениры, семена и мёд на ярмарке.