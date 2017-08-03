В Белгородской области Tele2 откроет 4G-кинотеатры под открытым небом

Алексей Хмыров объяснил, почему к человеку ластятся лисы и можно ли съесть 14 тысяч баранов. — Ситуация в стране продолжает оставаться нестабильной, регистрируются случаи африканской чумы свиней. В нашем регионе в этом году таких случаев не было, — заявил начальник управления ветеринарии Белгородской области Алексей Хмыров.О ситуации с бешенством— У нас неблагополучная ситуация с заболеванием бешенством. В текущем году уже 97 таких случаев, и это вызывает опасения, ведь вирус переносят все теплокровные животные. Очень опасны в этом плане бродячие животные. Их кормление создаёт условия для размножения животных и для возможного распространения заболевания. Я хотел бы призвать население не подкармливать животных. Хотя понимаю, что многие не поймут меня.«Наш регион устойчиво неблагополучен по бешенству. Это некий постоянный процесс, начинающийся в дикой природе. По области есть только два района, где не зафиксировано случаев бешенства — это Краснояружский и Борисовский районы. Наиболее часто заболевание обнаруживается у собак, кошек, лис. Был случай, когда заболела енотовидная собака. Также заражённым оказывался крупный рогатый скот. Хочу предупредить людей, что надо обращать внимание на неадекватное поведение животных: например, дикая лиса начинает ластиться, играть. Или вот в посёлке Майском был случай, когда собака начала кидаться на хозяев, позднее при вскрытии было обнаружено бешенство. При изменении поведения животных следует немедленно обращаться к нашим специалистам. И нужно ещё помнить, что даже если заражённое животное не укусило вас, его слюна может попасть в ранки на коже, а это опасно. Тут же необходимо применять комплексные меры, которые предотвратят развитие болезни. Потому что сама болезнь неизлечима».— Зафиксирован и один случай сибирской язвы. Это произошло 26 мая 2015 года. Животное пало, экспертиза показала наличие заболевания.Об идентификации животных«У нас введена система идентификации животных. Сейчас, например, из 57 тысяч голов крупного рогатого скота мы забирковали 50 тысяч животных. Эта операция позволяет вести учёт, отслеживать рождение и смерть каждой особи. Бирковать животное нужно через 15 суток после рождения».О молоке— На рынки ежедневно поступает большое количество молока из местных хозяйств. Зимой примерно 7 тонн в сутки, летом — 3–4 тонны в сутки. И весь этот процесс полностью нами контролируется. Но если вы решили купить сырое молоко, рекомендую его прокипятить. Так мы продлеваем сроки его хранения.О бездомных животных«В 2015 году произошли изменения в законодательстве, согласно которым за бездомных животных отвечает муниципалитет. У нас проводятся мероприятия по распределению бродячих животных среди населения. Но госветслужба, к сожалению, не ведёт статистики этих животных. Я хотел бы вспомнить пример развитых европейских стран. Там сначала одновременно провели два этапа. Первое — отловили всех бездомных животных и уничтожили. Второе — провели идентификацию всех домашних животных. А уже после этого ввели жёсткие санкции против хозяев, животные которых оказываются на улице. А если так произошло, питомца ловили, проводили мероприятия, обрабатывали, устанавливали личность хозяев и возвращали им, выставив счёт. Я не призываю к этому, я констатирую факт. И также напоминаю, что прокуратурой запрещён отстрел бездомных животных, разрешён только отлов».— У нас активно растёт население, в области каждый год сдаётся более 1 миллиона квадратных метров. Я предлагаю организовать некую пиар-акцию «Построил дом — забери животное». Нужно менять отношение к бездомным животным у населения. И такой процесс нужно возглавить, привлекать волонтёров для работы».«Есть люди, которые находятся в зоне риска по бешенству. Это ветврачи, коммунальщики, работающие с бродячими животными. Представители этих профессий проходят обязательную вакцинацию».О центре для испытания ветпрепаратов— В регионе планируется создать единый центр для испытания ветпрепаратов. Сейчас в области около 20 предприятий, которые изготовляют пищевые добавки и ветпрепараты. В рамках импортозамещения это очень выгодно, ведь многие препараты являются аналогами зарубежных, но стоят в разы дешевле. Но они самостоятельно пытаются решать вопросы с предварительными испытаниями на лабораторных животных, с последующими промышленными испытаниями. Все эти этапы от создания до испытаний занимают от года до трёх лет. А такой центр позволит упорядочить процесс и сделать его прозрачным. Пока не решено, в каком окончательном формате он будет существовать. В БелГУ есть лаборатория для подобных исследований. Белгородский аграрный университет может провести исследования на курах-бройлерах и на курах-несушках. Есть хорошо оснащённая лаборатория и в нашем ведомстве. Но все эти центры разрознены. И сейчас с ними идут консультации по поводу объединения в единый центр.Об ограничении поголовья в личных хозяйствах«Сейчас на федеральном уровне появилось предложение по поводу ограничения поголовья скота в личных подворьях. Я считаю, что это предложение возникло не на пустом месте. По закону личное подсобное хозяйство обеспечивает продуктами себя, но у нас были случаи, когда в личном хозяйстве содержалось до 14 тысяч овец. Если взять нормы потребления мяса: 90 килограммов в год на человека. В этом случае, даже если удвоить норму, не получится съесть такое количество овец. Это уже крупнотоннажное производство. И это неуправляемый процесс, ведь хозяева зачастую скрывают таких животных, не регистрируют и не дают проводить профилактические мероприятия. Введение ограничения поголовья — длительный процесс. Может быть, даже на это уйдёт не одно десятилетие. Пока же при обнаружении большого количества животных в подворье мы рекомендуем провести профилактические мероприятия, а для реализации излишков производства у собственников должен быть ряд документов». В интернет-магазине можно купить продукты и товары первой необходимости. Заключённые нескольких белгородских исправительных учреждений теперь смогут купить продукты и товары первой необходимости в специализированном интернет-магазине. — В исправительных колониях и колонии-поселении осуждённый с разрешения администрации учреждения во внутреннем магазине учреждения может выбрать по прайс-листу продукты питания и товары первой необходимости на номинал товарной карты, оформленной на его имя родственниками или близкими, — сообщает пресс-служба УФСИН России по Белгородской области. Пока такой возможностью могут воспользоваться отбывающие наказание в исправительных колониях № 4 и № 9 в Алексеевке и Валуйках соответственно, чернянской колонии-поселения № 8 и Новооскольской воспитательной колонии. В дальнейшем купить товары в интернет-магазине смогут осуждённые и других исправительных учреждений и следственных изоляторов региона. В пятницу, 14 апреля, на железнодорожном вокзале Белгорода торжественно запустили рельсовый поезд, который будет ходить по маршруту «Белгород — Нежеголь». На открытии устроили митинг и пригласили чиновников, которые нахваливали новый проект. Там же были и дачники, для которых и пустили «автобус». Корреспондент «Фонаря» послушал, что говорили чиновники и поговорил с дачниками, которые всё равно не довольны. Первый рельсовый автобус запустили в сентябре 2016 года по маршруту «Белгород — Готня — Хотмыжск». Тогда говорили, что рельсовые автобусы помогут сэкономить деньги на эксплуатации транспорта и уменьшить издержки перевозок по коротким маршрутам на путях с отсутствием электросетей. Новый «автобус» за 155 миллионов рублей будет курсировать из Белгорода до станции «Нежеголь» Шебекинского района. Он будет отправляться от железнодорожного вокзала по вторникам, четвергам, выходным и праздничным дням в 7:00, а возвращаться в 14:25. В будущем чиновники обещают поменять расписание, если это понадобится пассажирам. Рельсовый автобус состоит из трёх пассажирских вагонов и вмещает больше 200 человек. Цена билета — 68 рублей. На открытие нового маршрута устроили митинг, на который пригласили высокопоставленных чиновников. Перед дачниками выступал заместитель губернатора, начальник департамента строительства и транспорта Евгений Глаголев, начальник Юго-Восточной железной дороги Анатолий Володько, начальник департамента по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти ОАО «РЖД» Владимир Лещишин. — Сегодня мы подписали соглашение о взаимодействии между Белгородской областью и РЖД. Это уже не первый раз, это традиционное трёхлетнее соглашение, и очень знаменательно, что оно совпало с запуском нового рельсового автобуса. Раньше не было на этом направлении такого подвижного комфортного состава. Он обеспечен вентиляцией, кондиционированием. Это современный, комфортный поезд. Это [событие] состоялось по инициативе губернатора, и спасибо сотрудникам железной дороги и Анатолию Ивановичу, что они нашли возможность и выделили нам этот подвижной состав, — обратился к присутствующим Евгений Глаголев. ***Один из пассажиров, у которого в Нежеголи есть дача, рассказывает, что в других направлениях ходит достаточное количество поездов, чтобы люди могли уезжать и приезжать на дачу в удобное им время, а у них иная ситуация. — Мы как изгои, на зиму нам поезд вообще отменяют. Прошлый и позапрошлый год отменяли, что будет в этом году, — я не знаю. У нас там домики, мы там выращиваем овощи. Нам надо ездить, что-то привозить, что-то отвозить, смотреть, не выбили ли окна. В этом году нас никто не спросил: поезд по договору должны пустить с 15 апреля по 31 октября. Мы уже всё посадили там, а вы 15 апреля только пускаете поезд, — жалуется пожилой мужчина. Его поддержали и другие дачники: «В шесть часов из дома выходим и в 17 уже приезжаем, три часа я на даче работаю. Разве это нормально? Весь день в пути, ради трёх часов. Хотя бы час добавили или утром или попозже вечером. Бежишь, спотыкаешься... Наплачешься, не дача, а слёзы. С удовольствием раньше ездили, когда четыре поезда туда и четыре обратно ходили, а сейчас один раз, даже полить нормально не успеваем».Пока пенсионеры солидарны в своём недовольстве расписанием.«Один раз [ходит] и возвращается в два часа дня в самую жару, [мы едем] как в консервной банке. Мы едем, умираем, тряпками мокрыми завязываемся, некоторые даже в обморок падают. Сделайте [так, чтобы] в четыре-пять обратно, а не в два часа дня».**