В Белгородской области Tele2 откроет 4G-кинотеатры под открытым небом

Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 запустил сеть 4G-кинотеатров под открытым небом. Жители 50 городов России смогут бесплатно смотреть фильмы. Сейчас уже такие площадки появились в городах Нижегородской и Тюменской областей, а также в республике Удмуртия. Там установили специальные крытые зоны, в которых можно посидеть на пуфиках и посмотреть кино на большом экране.
В пресс-службе Tele2 уточняют, что в августе к проекту подключат более 50 населённых пунктов. В семи регионах Черноземья кинотеатры заработали уже с 1 августа. Жители Белгорода тоже смогут смотреть фильмы разных жанров и убедиться в качестве 4G-интернета от Tele2 с четверга по воскресенье до конца сентября. О местах, где будут расположены в регионе 4G-кинотеатры под открытым небом, и когда именно они откроются, обещают сообщить дополнительно.
Для того, чтобы получить приглашение на показ, нужно будет прийти в один из кинотеатров Tele2 и проголосовать за фильм одного из сеансов, трейлеры которых там будут показывать. Затем нужно будет пройти регистрацию — выбрать день и время сеанса, указать номер телефона и e-mail, на который отправят электронный билет. Также в кинотеатрах будет работать фотозона, а абоненты Tele2 получат попкорн или напиток в подарок.
— Tele2 поддерживает клиентов в их увлечениях и предлагает им функциональные и удобные сервисы, в том числе оффлайн. При этом мы не ограничиваем их только телекоммуникационной сферой. В летний период мы решили совместить приятное с полезным: гостям наших 4G-кинотеатров мы покажем популярные фильмы, используя высокоскоростной мобильный интернет. Мы уверены в его качестве и хотим таким образом продемонстрировать его возможности. Благодаря 4G-скоростям киноманы смогут смотреть любимый фильм или сериал с экрана телефона, отдыхая в парке или сидя в кафе. Уверен, что посетителям наших кинотеатров эта идея понравится, и они разнообразят свой досуг с помощью смартфона и SIM-карты Tele2, — рассказывает заместитель генерального директора Tele2 по продукту, маркетингу и развитию федеральных клиентов Андрей Патока.
На правах рекламы