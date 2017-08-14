«Работа для мамы». На что планирует потратить президентский грант Старооскольский кризисный центр для женщин

Белгородский филиал Россельхозбанка и автодилер Genser представили в районах автомобили Datsun. В воскресенье, 12 июня, Россельхозбанк и компания Genser провели автопробег по Белгородской области, посвящённый Дню России. В районных центрах представили новые автомобили Datsun, которые можно приобрести по специальным условиям кредитования: для владельцев личных подсобных хозяйств действует сниженная ставка по кредиту, можно обойтись без первоначального взноса и не приобретать КАСКО. Корреспондент и фотограф «Фонаря» тоже поучаствовали в автопробеге. 10:00. Алексеевка Промо-акция в Алексеевском районе началась в десять утра. На площади перед центральным рынком Алексеевки выставили два автомобиля Datsun: седан Ondo и хетчбек Mido. Вокруг светло-голубых машин сразу собрались люди: и мужчины, и женщины заинтересованно спрашивали, сколько стоит русско-японский автомобиль, какой у него объём багажника и сколько будет стоить обслуживание. В это время ведущий мероприятия рассказывал об автомобилях: мощность 87 лошадиных сил при объёме двигателя в 1,6 литра — достаточная тяга для перевозки грузов, но при этом покупка страхового полиса ОСАГО будет достаточно бюджетной. Расход топлива в смешанном цикле — восемь литров на 100 километров. — Вот хорошая машина, вообще бензина не требует! — громогласно заявил таксист, который катил свой заглушенный чёрный «Форд» к воротам рынка. Банк и автодилер разыгрывали призы среди зрителей: можно было участвовать в лотерее или правильно отвечать на вопросы ведущего. Второй способ требует умственного напряжения, зато результат точный — за верные ответы люди получали подарки от организаторов и спонсоров автопробега. В подарочных пакетах были наборы футболок и кепок, ветровки, куртки и другие сувениры. — Какой дорожный просвет у седана Ondo? — спросил ведущий. — Полметра! — выпалила юная зрительница. — Ну что вы, это же вот столько... — проводя рукой по капоту, ответил ведущий. — 20 сантиметров! — крикнула зрительница постарше. — Почти. — 175! — негромко, но уверенно сказал пожилой мужчина. — 175 чего? — уточнил ведущий. — Миллиметров. У меня такая же машина, — ответил мужчина и получил свой заслуженный приз. 12:00. Бирюч К полудню автопробег добрался до центра Красногвардейского района. Когда на пустой площади Бирюча зазвучала музыка, отовсюду стали подходить люди, причём многие с маленькими детьми — специально для малышей Россельхозбанк привёз четыре багажника воздушных шариков. Когда на площади торжественно появились чистые и блестящие герои автопробега, их облепили зрители — японское качество и адаптация к русским условиям делают марку Datsun весьма популярной. — Цена автомобилей начинается от 358 тысяч рублей! Кредит сроком на пять лет можно получить без первоначального взноса, — просвещал ведущий теперь уже бирючанских зрителей. Здесь викторина тоже вызвала ажиотаж. — Сколько дополнительных офисов Россельхозбанка работает в Белгородской области? — Пять! — Семь! — Десять! — Мало, — сразу всем ответил ведущий. — 11, 12, 13, 14... — взахлёб стала перечислять девушка. — Вы очень хотите приз, да? — обратился к ней ведущий. И она получила приз, потому что правильно угадала — в области работает 14 дополнительных офисов, не считая мобильный офис, который каждую неделю колесит по районам. Девушка рассказала, что она только недавно получила права и задумывается о приобретении авто. — Хорошая машина, и условия выгодные, — вслух размышлял мужчина, который приехал на промо-акцию на внедорожнике. — Я машиной пользуюсь раз в неделю, надо эту дорогую поменять на более выгодную. После розыгрыша лотерейных призов организаторы начали упаковывать аппаратуру, чтобы двигаться дальше, но к менеджерам компаний продолжали подходить люди. Их интересовали не только автокредиты: Россельхозбанк рассказал, что выдаёт кредитные карты, которые позволяют без комиссии и без процентов снимать деньги, которые можно вернуть на карту в течение 55 дней. — Спасибо вам за этот замечательный праздник. Всех благ вам и вашим компаниям! — уходя с площади, сказала обладательница двух призов — она и правильно ответила на вопрос викторины, и выиграла в лотерею. 14:00. Новый Оскол После непродолжительного отдыха участники автопробега отправились в Новый Оскол. Здесь промо-акция проходила перед офисом Россельхозбанка. Новооскольцы целыми семьями садились в автомобили, чтобы протестировать, всем ли будет удобно ездить, просторно ли на заднем сиденье, сколько человек могут комфортно разместиться в машине. Ведущий неутомимо сыпал вопросами. — Какую банковскую услугу иллюстрировали цыплёнок и яйцо? — Кредит на развитие личного подсобного хозяйства! — молниеносно ответила женщина. — Откуда вы знаете? У вас есть хозяйство? — Да, и я кредитовалась в этом банке, — добродушно ответила бизнесвумен. Следующие вопросы касались производителя автомобилей. — Какой концерн производит автомобили Datsun? — «Ниссан»! — выкрикнул мужчина, у которого в руках уже был подарок от Россельхозбанка. — Дайте возможность ещё кому-нибудь выиграть, — с улыбкой сказал ведущий. Мужчина с ним согласился. — Ну, кто подслушал ответ и назовёт его? — «Тойота»! — радостно ответил другой парень. Ведущий опешил. — Ещё варианты? С третьей попытки зрители ещё раз назвали «Ниссан» и забрали причитающиеся призы. На этом автопробег по районам завершился, и Datsun вернулись назад — в Белгород. — Мы понимаем, насколько важно владельцам личных подсобных хозяйств быть мобильными. Именно поэтому мы предлагаем особые условия по автокредитам: для приобретения автомобиля Datsun нужно всего два документа. Кроме того, мы снижаем процентные ставки для хозяйственников и совсем убираем первоначальный взнос. Удобный и вместительный автомобиль станет настоящим помощником в хозяйстве, — отметил директор Белгородского филиала Россельхозбанка Алексей Киселёв. правах рекламы Победители и призёры конкурса получили денежные премии. Более 60 работников Стойленского ГОКа поучаствовали в корпоративном конкурсе талантов, где продемонстрировали свои умения выступать на сцене и создавать изделия декоративно-прикладного творчества. номинации «Декоративно-прикладное творчество» всего было 43 работы. Работа Ларисы Калатозишвили из центральной лаборатории в номинации «Выставка-экспозиция» стала лучшей. «Серебро» завоевали Надежда Сунгурова из исполнительной дирекции и Альфия Максимова из отдела технического контроля. А третье место заняли Сергей Тарасов из цеха хвостового хозяйства и Владимир Долапчи из дренажной шахты. В номинации «Сценическое мастерство» с творческими номерами выступили 23 стойленца на сцене дворца культуры «Комсомолец». Лучшее выступление было у Валентина Иванова, микробиолога лаборатории по охране окружающей среды и химико-бактериологического анализа. Он исполнил казачью песню. Сергей Жильников из цеха автоматизации и метрологии станцевал кадриль и занял второе место. Третье место — у Светланы Панковой, которая читала стихи о России и Стойленском ГОКе. Николаю Морозову из цеха железнодорожного транспорта вручили специальный приз за творчество, посвящённое Стойленскому ГОКу. Все победители и призёры получили денежные премии. Медицинское учреждение в Белгороде планируется открыть в октябре 2015 года. В октябре 2015 года в Белгороде должен начать работать новый перинатальный центр на базе городской больницы № 2. В медицинском учреждении планируют трудоустроить около 20 граждан Украины — врачей из Донецкой и Луганской областей.— У них большой опыт работы и высокая квалификация. Найти достаточное количество врачей с таким опытом и такой квалификацией у нас в регионе на данный момент, увы, пока не получается, — цитирует «БелПресса» начальника отдела по вопросам трудовой миграции УФМС России по Белгородской области Алексея Бондаренко. Напомним, строительство перинатального центра на Харьковской горе началось в 2014 году. Планируется, что он будет работать по новой системе — врачи будут сопровождать женщин с момента беременности до родов. Там смогут принимать до 5 тысяч родов в год. На строительство и оснащение центра было выделено около полутора миллиардов рублей. В Октябрьском районном суде Белгорода продолжается рассмотрение дела бывшего врача-хирурга городской больницы № 2 Ильи Зелендинова, обвиняемого в убийстве пациента. В качестве свидетелей на процесс были приглашены санитарка, утверждающая, что погибший умышленно ударил Алину Кучму, и медсестра, рассказавшая о более ранних случаях подобных инцидентов в больнице. Специальный корреспондент «Фонаря» Владимир Корнев следил за ходом допроса медперсонала больницы. Санитарка Людмила Чеботкова вместе с сопровождавшим пациента Александром Авиловым помогала медсестре Кучме промывать желудок Вахтина. Она держала пациента и приносила медсестре салфетки.— Перед тем, как начать промывать (желудок — прим. ред.), Вахтин долго не давался, — сходу заявила санитарка. — Пытался соскочить, подняться. По словам Чеботковой, которые явно противоречили заявлениям Авилова, Кучма вела себя «очень профессионально и быстро ввела зонд». — Вахтин закапризничал, подскочил, всё выдернул из себя — зонд, салфетки, — и всё полетело в медсестру. Она отошла немного назад и поравнялась с его ногами. Но чтобы она больше к нему не приставала, он развернул ногу и припечатал её к плитке. Девочка ударилась головой, рукой, — вся сторона у неё была сначала синей, потом красной, дальше я не знаю.Санитарка уточнила, что удар Вахтина был «стопроцентно умышленным», и рассказала, что Кучма тут же заплакала и убежала из кабинета, а Авилов начал извиняться за Вахтина и спрашивать, что им дальше делать. На это Чеботкова предложила сопровождавшему пациента соврать: «Скажите, что он ударил её нечаянно». — Но самое основное, что когда мы укладывали его, я спросила Авилова: почему вы привезли его, а не жена? И сколько же он пил, если он так крутит, вертит головой? Можно сказать, что это была не агония, но точно психоз.Чеботкова объяснила, что Авилов ей ответил так: «Обычно он по две недели пьёт, а потом отдыхает, но в этот раз он пил целый месяц». — Пусть он скажет, что я вру! — обратилась свидетель к сидящему рядом с ней Авилову. Тот не имел права слова, но всем видом показывал несогласие с её показаниями.«Очень много грязи налили на нашу больницу, врача, медсестру, сказали, что они любовники. Ну это же всё неправда, вы пони
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понедельник, 14 августа
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«Работа для мамы». На что планирует потратить президентский грант Старооскольский кризисный центр для женщин

Три белгородских проекта выиграли президентские гранты. Юлия Углянская, руководитель кризисного центра для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию, рассказала «Фонарю» о проекте «Работа для мамы» и как он поможет жительницам Старого Оскола.

На реализацию трёх белгородских проектов области фонд президентских грантов выделил более 13 миллионов рублей. Старооскольский проект «Работа для мамы» кризисного центра для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию, получил 2,321 миллиона рублей.

— Это будет проект, который предоставит возможность трудоустроить 35 женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитывающих детей от трёх до шести лет, — это целевая аудитория нашей организации. В рамках этого проекта мы должны создать рабочие места, открыть предприятие, на котором женщины смогут работать, — рассказала «Фонарю» руководитель кризисного центра Юлия Углянская.

В кризисном центре уже действуют группы по присмотру и уходу, «служба психологического доабортивного консультирования», приют для женщин в трудной жизненной ситуации и центр гуманитарной помощи. Также там планируют создать специальную дисконтную карту, по которой нуждающиеся смогут покупать товары в магазинах со скидкой. «Работа для мамы» станет завершающим звеном в цепочке услуг, которые предоставляет организация. Планируемое предприятие, на котором женщины даже без прописки и документов смогут заработать, — цех ручного производства и заморозки блинов, вареников и пельменей. В дальнейшем на его основе хотят создать торговую точку этой продукции. По словам Юлии Углянской, вырученные средства пойдут на самообеспечение кризисного центра.

Помимо кризисного центра для женщин, грант на 2,443 миллиона получил проект митрополичьего реабилитационного центра — инновационный «соццентр» для реабилитации алкоголиков, наркоманов и ВИЧ-инфицированных . Самый крупный грант получил проект правового центра защиты ветеранов, их семей и детей-сирот «Точка опоры». Его авторы получат 8,104 миллиона рублей. Рейтинг белгородских проектов составляет от 71 до 85 баллов.

Справка «Фонаря»

Юлия Углянская с 2012 года занимается борьбой с абортами. Её можно отнести к активным пролайферам — людям, выступающим за право на жизнь с момента зачатия и борющиеся с абортами. Она участвовала в VII фестивале пролайферов «За жизнь», а также стала победителем региональной премии «Гражданская инициатива». Под её руководством в Старом Осколе открыли кабинеты для консультирования женщин, которые собираются делать аборт. С этих кабинетов началась история «кризисного центра для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию».

Скриншот видео youtube.com/watch?v=GlGMfPSwN-8

Трофим Нарожный

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