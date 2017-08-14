«Работа для мамы». На что планирует потратить президентский грант Старооскольский кризисный центр для женщин

На реализацию трёх белгородских проектов области фонд президентских грантов выделил более 13 миллионов рублей. Старооскольский проект «Работа для мамы» кризисного центра для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию, получил 2,321 миллиона рублей.
— Это будет проект, который предоставит возможность трудоустроить 35 женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитывающих детей от трёх до шести лет, — это целевая аудитория нашей организации. В рамках этого проекта мы должны создать рабочие места, открыть предприятие, на котором женщины смогут работать, — рассказала «Фонарю» руководитель кризисного центра Юлия Углянская.
В кризисном центре уже действуют группы по присмотру и уходу, «служба психологического доабортивного консультирования», приют для женщин в трудной жизненной ситуации и центр гуманитарной помощи. Также там планируют создать специальную дисконтную карту, по которой нуждающиеся смогут покупать товары в магазинах со скидкой. «Работа для мамы» станет завершающим звеном в цепочке услуг, которые предоставляет организация. Планируемое предприятие, на котором женщины даже без прописки и документов смогут заработать, — цех ручного производства и заморозки блинов, вареников и пельменей. В дальнейшем на его основе хотят создать торговую точку этой продукции. По словам Юлии Углянской, вырученные средства пойдут на самообеспечение кризисного центра.
Помимо кризисного центра для женщин, грант на 2,443 миллиона получил проект митрополичьего
реабилитационного центра — инновационный
«соццентр» для реабилитации алкоголиков,
наркоманов и ВИЧ-инфицированных
. Самый крупный
грант получил проект правового центра
защиты ветеранов, их семей и детей-сирот
«Точка опоры». Его авторы получат 8,104 миллиона рублей. Рейтинг
белгородских проектов составляет от
71 до 85 баллов.
Справка «Фонаря»
Юлия Углянская с 2012 года занимается борьбой с абортами. Её можно отнести к активным пролайферам — людям, выступающим за право на жизнь с момента зачатия и борющиеся с абортами. Она участвовала в VII фестивале пролайферов «За жизнь», а также стала победителем региональной премии «Гражданская инициатива». Под её руководством в Старом Осколе открыли кабинеты для консультирования женщин, которые собираются делать аборт. С этих кабинетов началась история «кризисного центра для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию».