​Кредиты под золото. Семь вопросов директору крупной ломбардной сети [партнёрский материал]

Что такое ломбард?



Ломбард — это кредитная организация. В отличие от банков руководство ломбарда не может потребовать от вас возвращения суммы кредита, обратиться в суд или к коллекторам. Перед ломбардом клиент отвечает только заложенным имуществом и не более этого. Если вы не станете забирать вещь и возвращать деньги, то можете считать, что просто продали её ломбарду.

В ломбарде нет графика погашения кредита. То есть, взяв деньги, вы можете вернуть их с процентами хоть на следующий день. Также, в отличие от банка, в ломбарде проще получить кредит — нужен только паспорт и предмет залога.

Ломбард является полноценным финансовым учреждением, работающем в рамках действующего законодательства. Он состоит на учёте в Государственной пробирной палате, контролируется Центральным банком России, который формирует государственный реестр ломбардов.

Что я могу отнести в ломбард?

В основном, в ломбарде в залог принимают ювелирные изделия из золота и серебра, но можно взять кредит под бытовую технику, шубу или даже машину. В отличие от драгоценных металлов, оценить технику и меховые изделия достаточно сложно. Перед тем, как дать вам кредит под залог техники или шубы, оценщик проверит стоимость в интернете, оценит риски, осмотрит её скрытые дефекты и после этого выдаст заём.

— Мы заинтересованы в том, чтобы клиент вернулся за залогом, поскольку он для него представляет ценность и всегда может понадобится, в том числе и как залоговый ресурс для получения быстрого и простого кредита, — уточняет Роман Воронцов.

Сколько у меня есть времени, чтобы забрать вещь?

По закону ломбард не может ничего сделать с вашей вещью в течение двух месяцев с момента выдачи или продления займа. Продлением займа считается уплата процентов, причём уплату процентов за клиента может сделать любой его знакомый в случае, если сам заёмщик, например, находится в отъезде.

По словам Романа Воронцова, своих клиентов ломбард информирует об окончании срока займа. Если вы понимаете, что не успеваете оплатить проценты и вам нужна отсрочка, вы можете написать заявление в ломбарде и попросить не реализовывать залог.

Если же вы не вернулись за украшением через два месяца, прийти и купить его с витрины в крупном ломбарде не получится потому, что все оставленные украшения продаются на заводы ювелирных изделий. А договориться о покупке золота по биржевой стоимости в ломбарде вполне реально. Для этого нужно лишь прийти в ломбард и заявить о своих намерениях.

Я получу деньги за украшение или за вес золота?

Ломбард, как уже говорилось, заинтересован лишь в кредитовании, поэтому в залог принимается только золото по граммам. Возраст и дизайн украшения, а также некоторые камни в них — всё это не учитывается. К тому же, многие камни имеют ценность только в украшении. Но, по словам Романа Воронцова, ломбард может заплатить клиентам выше биржевого курса за украшения в идеальном состоянии.

А сколько мне выдадут денег за грамм золота?

В крупных сетевых ломбардах стоимость золота считают по курсу на Лондонской бирже и курсу доллара. Сейчас в переводе на рубли грамм золота стоит около 1,4 тысячи рублей. Если вы решите взять деньги под залог золота в первый раз, то в сети ломбардов за грамм вам выдадут на 50 рублей меньше из-за колебаний курса. Для постоянных клиентов, которые вовремя возвращают деньги и забирают украшения, есть повышающие коэффициенты. Покажем это на конкретном примере: постоянный клиент при стоимости золота на бирже в 1,35 тысячи рублей может получить до 1,94 тысячи рублей за грамм золота 585-й пробы.

Сколько процентов я должен буду заплатить по такому кредиту?

Точную процентную ставку можно узнать только в самом ломбарде потому, что она варьируется от суммы, которую вы берёте в кредит, — чем больше сумма, тем ниже процентная ставка. Например, в сети ломбардов ООО «Ломбард» она варьируется от 0,1 до 0,45 процента в день. Роман Воронцов говорит, что в их сети сниженные ставки предлагаются также и тем, кто берёт кредит в первый раз.

В каком ломбарде лучше всего брать кредит?

Лучше всего его брать в крупном сетевом ломбарде. Для этого есть несколько причин. Во-первых, сетевые ломбарды, как и любая кредитная организация, регулируются Центробанком. В соответствии с законом, ломбарды должны застраховать залог и хранить вашу вещь два месяца. «Молодому» ломбарду сложнее обеспечить необходимый уровень безопасности: охранную систему, видеонаблюдение, укреплённость помещений ломбарда.

Во-вторых, в мелких частных ломбардах вам вряд ли заплатят за золото по биржевому курсу. Роман Воронцов утверждает, что многие владельцы небольших ломбардов покупают у людей золото дешевле его биржевой стоимости, а затем несут его к ним в ломбард, чтобы заработать на разнице.

Следовательно, в-третьих, владельцы мелких ломбардов заинтересованы в том, чтобы клиенты не возвращались за заложенными вещами, и зачастую предлагают своим клиентам не залоговый билет и договор залога, а договор комиссии. В этом случае время хранения заложенных вещей отдельно прописывается в каждом договоре, а не регулируется законом, как в ломбардах. Часто такие организации ведут деятельность как комиссионные магазины и не подпадают под действие закона о ломбардах, соответственно, их деятельность не контролируется, они не обязаны страховать залоги и хранить залог два месяца после последней уплаты процентов.

— В сетевом ломбарде оценщик разъяснит все параметры оценки и условия займа. В крупных сетевых ломбардах работает бесплатная справочная службы (у нас это номер 8-800-550-1994), в которую всегда можно обратиться для получения необходимой информации по условиям займов в ломбарде и их месторасположению. Наличие такой службы говорит о надёжности и клиентоориентированности компании, — рассказывает Роман Воронцов.