Стоит ли вам смотреть «Матильду»? [тест]

26 октября в кинотеатрах начали показывать фильм Алексея Учителя «Матильда», в котором представлена режиссёрская версия романа российского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

Ещё до премьеры фильм вызвал большой общественный резонанс. Напомним, что члены императорской семьи с 2000 года почитаются церковью как «царственные страстотерпцы». Ключевую роль в начале полемики вокруг фильма «Матильда» сыграла депутат госдумы Наталья Поклонская, активно осуждающая картину.

Кадр из фильма «Матильда» Алексея Учителя

В Белгородской области, как и во многих регионах России, вставал вопрос, будут ли показывать фильм или нет. Об этом можно почитать тут и тут. Кроме того за две недели до выхода «Матильды» в прокат стало известно, что белгородский спортсмен Фёдор Емельяненко поддержал выступающих против фильма.

Мы уже посмотрели «Матильду» (оценивать картину можно по-разному, но вопрос, что именно вызвало такие бурные споры до её выхода, после просмотра определённо остаётся — прим. «Ф».) и в новом тесте собрали моменты, которые вам могут не понравиться (в тесте могут встретиться спойлеры!). «Фонарь» предлагает узнать, стоит ли вам идти на «Матильду» или для вас это будет пустой тратой времени. К слову, сейчас фильм можно посмотреть в шести кинотеатрах Белгорода и трёх кинотеатрах Старого Оскола. У нас в «Афише» есть расписание сеансов.