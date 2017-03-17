​В Белгороде после обращения краеведа приостановили работы по сносу старинного здания тюрьмы

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области ответили на обращение архитектора и краеведа Павла Альбощего. В документе говорится, что ведомство потребовало у компании «Трансюжстрой» остановить снос зданий на территории СИЗО № 1 на Белгородском проспекте. 16 марта сотрудники управления и профессор кафедры архитектуры и градостроительства БГТУ имени В.Г. Шухова, заслуженный архитектор РФ Людмила Колесникова выехали на место, чтобы осмотреть и снять сохранившиеся здания.
Напомним, ранее здание СИЗО исключили из списка объектов культурного наследия и в конце февраля 2017 года начались работы по разору построек. Сообщалось, что работы по сносу и последующему строительству на месте СИЗО ведет один из крупнейших застройщиков Белгорода компания «Трансюжстрой».