Поматросил и бросил?

На исповеди мужья и жёны обычно жалуются друг на друга. Одни батюшки советуют просто терпеть, а другие могут дать конкретные советы, которые помогут.



Почему-то чаще всего венчаются те пары, которые не имеют взаимных обид и упреков. И они необязательно верующие: вера здесь совсем не при чём. Просто одни находят общий язык друг с другом, а другие даже не пытаются.

Вот это парадокс любви — таинства, которое совершается вне Церкви. Я имею ввиду то чувство, которое рождается в сердцах влюблённых и не угасает в течение многих лет.

Про гражданский брак

Может стоит подождать пять или десять лет? Такие вопросы нередко задают те, кто не женат и называют свои отношения «гражданским браком». Как не назови сожительство, суть не изменишь — это обман общества и отношения без обязательств.



— Ну, и что? Главное, что мы любим друг друга! — как-то сказала мне одна женщина, — у нас есть дети, недавно мы купили квартиру. У нас всё хорошо! Зря вы так, батюшка, штамп в паспорте ничего не изменит!

— Простите, а сколько вам лет? Я понимаю, что у женщины не принято такое спрашивать, но подумайте сами: он ничем вам не обязан. А что, если завтра он встретит кого помоложе? Официально вы не женаты, вы ничем не обязаны друг другу. Такие отношения скорее выгодны мужчине, а вам, да и любой женщине, это не даёт абсолютно никаких гарантий.

Брак — это официальное признание своих отношений перед обществом, а не просто формальность или штамп в паспорте.

Брак или венчание?

В Царстве Божьем не женятся и не выходят замуж, а пребывают как ангелы на Небесах. Брак нужен на земле, чтобы вместе идти к одной цели — святости, то есть праведности во Иисусе Христе. Жизнь по вере учит практическому христианству, а не теоретическому: можно много говорить о том, «как нужно и должно быть», но не познать мира и единомыслия в семье.

Фото Кристины Болтенковой

Венчание существенно ничего не меняет: люди продолжают любить друг друга и без таинства. Но отныне союз любви одухотворяется благодатью Божьей — духовными узами, которые укрепляют любовь силой молитвы и сближают сердца. На венчании поются мученичны: совместная жизнь состоит не только из радостей, но ещё из испытаний.

Брак — это когда он или она становится частью тебя. Нельзя просто взять и оторвать руку — это разрушит и тебя самого. Потому Библия учит, что один муж для одной жены, муж и жена — одно целое.

Измена лишает брак смысла: даже не потому, что совершается грех и не потому, что это причиняет боль половинке. Измена разрушает любовь и разъединяет супругов. Ссора — всего лишь раздор: поцеловались и помирились, но поход «налево» просто уничтожает союз и губит любовь. Можно десять лет растить деревце, но в миг уничтожить его, вырвав и выбросив вон.

Господь не просто так дал заповедь о целомудрии и чистоте — это важный духовный ориентир и залог счастливой семьи Как-то на форуме мой собеседник похвастался тем, что ему не нужно разрешение Церкви, чтобы переспать с девушкой. Но лично я не хотел бы связывать жизнь с человеком, для которого интимные отношения — всего лишь средство для удовлетворения своих желаний. Поэтому, так называемый «гражданский» брак — это сожительство, выгодное скорее для мужчины за счёт молодости и красоты женщины: поматросил — и бросил...