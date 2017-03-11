​Белгородский ЗАГС опубликовал список самых популярных детских имён

Белгородский ЗАГС опубликовал список самых популярных имён у детей, родившихся в 2016 году. Об этом сообщила пресс-служба администрации города Белгорода.
Мальчиков чаще всего называли Михаилами и Артёмами. По-прежнему популярны имена Максим, Иван, Александр, Кирилл и Дмитрий. В 2016 году среди прочих имён наречены 11 Демидов, 10 Гордеев, девять Елисеев, четыре Добрыни. Единичными были имена Игнатий, Корней, Никодим, Авдей, Афанасий, Лучезар, Дарий и другие.
— Наш Лучезар родился в 2014 году. Какой Лучезар родился в 2016 году — не знаю, но в управлении образования мне говорили, что по детским садам он пока один такой :) Мы хотели назвать любым именем, содержащим образ или образы: либо Любомир, либо Ратмир, но у этих имен были спорные укороченные варианты. Потом в какой-то момент пришло обоим Лучезар. Родственники были в шоке, — рассказала мама ещё одного белгородского Лучезара Эльвира.
Самое популярное женское имя в Белгороде в прошлом году — Мария. Популярное в 2015 году имя Анна в 2016 заняло только четвёртое место. Второе и третье места заняли София и Анастасия соответственно. Также в числе популярных — Дарья и Виктория. Среди прочих, в Белгороде в прошлом году появились 16 Стефаний, 12 Аделин, четыре Евангелины, три Авроры. В числе единичных оказались Инна, Лариса, Людмила, Раиса. Также крайне редко родители называли девочек именами: Авдотья, Евдокия, Лада, Лукерья. Встречались среди новорождённых в 2016 году Моника, Теона и Лея.
Всего в 2016 году в Белгороде родилось 5 544 ребёнка: 2 637 девочек и 2 907 мальчиков.