Куда исчезает пасхальная радость? Семь вопросов о Пасхе

Почему праздники не радуют?
Праздники перестают быть праздниками. Вспомните, в детстве в праздничные дни нам доставляли счастье не куличи и подарки, а какая-то особенная неповторимая атмосфера торжества, которое вот-вот взорвётся оглушающим безудержным счастьем и заставит забыть обо всём, кроме веселья.
Почему же, повзрослев, не получается радоваться так же? Дети не продумывают праздники, как взрослые, они купаются в праздничном ликовании, как в тёплом бризе под приятным солнцем и запахом моря. Разве в такой атмосфере есть место для дел и забот?
Пасха как праздник Праздников
Если воспринимать Пасху просто как праздник с куличами и яйцами, то порадоваться по-настоящему будет сложно. Ребёнок чувствует праздник всем сердцем, а взрослый хочет понимать причину. Но сладкий кулич и яйца — это всего-навсего еда, всё равно что оливье на Новый год.
А ведь Пасха — главный христианский праздник, без которого не было бы и самого христианства: «Если Христос не воскрес, вера ваша тщетна». Кто видел видеохроники из храма Гроба Господня, когда там сходит благодатный огонь, понимает взрослых, которые громко шумят, поют и даже забираются друг другу на шеи. Восточный темперамент не ограничивает веселье, а скорее помогает окунуться в праздничную атмосферу — воскрес Иисус Христос!
Как праздновать Пасху?
По-христиански. Носить на груди крест — ещё не значит быть православным. Еврейские законники гордились своим происхождением от Давида и знанием Торы, но они не понимали Закона как Божьего присутствия в мире. Если веру воспринимать как набор правил и запретов, то такая вера ничуть не лучше религиозного формализма еврейских законников.
Если же говорить о христианском восприятии праздника, то Пасха — это Воскресение из мёртвых Бога, который стал Человеком. Бог сделал это, чтобы разрушить оковы греха и смерти.
Думаю, каждый понимает, что он не идеален. Христианство помогает управлять своими желаниями, а не наоборот. В этом и есть заслуга Иисуса Христа — Он упразднил власть греха над человеком, взяв на Себя грехи всего мира. «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего» (Ин. 15:15). Иными словами, смерть Иисуса Христа дала человечеству Божью поддержку в борьбе с пороками.
Зачем на Пасху освящают куличи и яйца?
Это благочестивая традиция и не более. Здесь нет никакого сакрального или магического содержания. Пасхальную пищу верующие приносят в храм, чтобы поблагодарить Бога за то, что имеют. Я не понимаю, когда куличи покупают в магазине, — ты не приложил усилий к их созданию, а просто купил. На мой взгляд, это лишает человека возможности принести Господу свою благодарность в память о Его великой жертве за нас.
Почему на Пасху дарят друг другу яйца?
Этот обычай появился ещё в I веке нашей эры. Церковное предание гласит, что в те времена было принято, посещая императора, приносить ему подарок. Одна из учениц Иисуса Христа, святая Мария Магдалина, пришла в Рим к императору Тиверию с проповедью веры и подарила ему простое куриное яйцо как символ жизни. Тиверий не поверил в рассказ Марии о Воскресении Христа и воскликнул: «Как может кто-то воскреснуть из мёртвых? Это так же невозможно, как если бы это яйцо вдруг стало красным». Но тут же на глазах императора свершилось чудо — яйцо стало красным.
Когда лучше всего освятить куличи с яйцами?
Без разницы. Во многих храмах освящение начинается с 15 апреля после богослужения и продолжается практически до вечера, потому что приходит очень много желающих. Если же прихожане посещают сельский храм, то там лучше всего освятить куличи и яйца ночью после пасхального богослужения, а не накануне до праздника.
Нужно ли причащаться на Пасху?
Встречный вопрос: нужно ли общаться с Богом? Если любишь кого-то, стараешься видеться с ним почаще, вместе проводить время и просто общаться. Почему-то такое представление не всегда очевидно по отношению к Богу, которого верующие называют Отцом. Причастие — это духовная встреча с Богом, в пасхальные дни она переживается особенно сильно.
Почему на Пасху ходят на кладбище?
В советское время не всегда можно было открыто верить в Бога. По этой причине, например, детей крестили тайно. На большие праздники даже могли записывать всех, кто приходит в храм, поэтому возникла традиция ходить на кладбище в эти дни. В наше время эта традиция уже потеряла смысл, так как есть закон о свободе вероисповедания. Но нужно помнить, что по церковной традиции на кладбище следует ходить на Радоницу — через неделю после Пасхи — в день поминовения усопших. Я считаю, незачем в пасхальные дни лишать себя радости Воскресения Христова, а привести в порядок могилы родных и близких можно раньше.