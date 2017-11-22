В Белгородской области освятили несколько аварийных участков дорог

В Белгородской области почтили память погибших в авариях людей. В этом году в 1 135 ДТП погибли 29 человек. Профилактические мероприятия проходят ежегодно в третьи выходные ноября. Полицейские проводили беседы со студентами, школьниками и начинающими водителями в Вейделевском, Борисовском, Корочанском, Алексеевском, Валуйском и Старооскольском районах. Инспекторы не только призывали к внимательности на проезжей части, но и представляли примеры водительских ошибок, показывая разбитые автомобили и приводя шокирующую статистику ДТП.

Помимо автоинспекторов, в профилактической неделе поучаствовали белгородские священники, которые провели траурные панихиды по погибшим в ДТП, поучаствовали в шествиях по улицам с плакатами, призывающими к внимательности на дорогах, и раздаче памяток с призывом соблюдать правила дорожного движения.

Фото пресс-службы УМВД по Белгородской области

В регионе священнослужители также освятили аварийно опасные участки дорог. В Валуйском районе настоятель храма Игнатия Богоносца, протоирей Иоанн Макеев освятил 65-й и 73-й километры трассы Новый Оскол-Валуйки-Ровеньки. Ещё один участок освятили в Алексеевском районе на 167-м километре дороги Белгород-Павловск. Там молебен провёл протоиерей Михаил Олейников вместе с полицейскими и студентами агротехнического техникума.