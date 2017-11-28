Большие числа — это круто!

Ещё в позапрошлом году я задался идеей придумать понятную и в то же время приятную навигацию нашего города. Я прошёлся по городу и собрал целую коллекцию табличек. Через полгода я вернулся к работе и даже сделал первый эскиз.

Табличка прямоугольная, с лёгким скруглением по углам. Она не стилизованна под старину, как любят делать многие города, — она молода, проста и функциональна. Помимо названия улицы и номера дома на табличке указываются номера домов на ближайших перекрёстках, ближайшие культурно-исторические и туристические объекты, остановки. На эскизе всего этого нет — впереди ещё долгая работа.

Но речь не о табличке. Я нашёл другое крутое решение. В Белгороде активно идёт капитальный ремонт, и фасады домов перекрашивают. Этим летом делали ремонт дома, в котором я снимаю квартиру. Это конечно не Финляндия из «Живого журнала» Варламова, но уже результат хороший — дома выглядят чище, новее, аккуратнее. Меня конечно удивило, что это ремонт затрагивает только фасад и основные коммуникации — лестничная клетка как был старой и обшарпанной, так и осталась.

Новый облик домов с разноцветными прямоугольным окрасом натолкнул меня на мысль: а почему бы номера домов писать не на табличках, а прямо на доме. Большие цифры всегда выглядят круто, их будет видно не только идущим по тротуару пешеходам, но и водителям.

К этому, конечно, надо подойти серьёзнее. Подобрать шрифт, пройти по городу и для каждого дома выбрать лучшее место для нанесения номера, проработать размеры, составить гайдлайны для рабочих, в которых будет написано, что номер должен наноситься именно тем цветом, который уже используется на фасаде.

А те самые таблички из первого эскиза (смотрите выше) надо доработать, потому что они пригодятся для размещения на исторических зданиях, на частных домах и офисах, а также для всех других, где физически или эстетически нельзя нарисовать большую цифру.

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Тему с большими числами можно продолжить и в нумерации подъездов.