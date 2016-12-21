Компания ​Tele2 выпустила новый фирменный смартфон

Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 анонсировал продажи нового брендированного смартфона Tele2 Maxi.
— Смартфон работает под управлением операционной системы Android 6.0, он оснащён четырехъядерным процессором MediaTek с тактовой частотой 1,3 ГГц. Tele2 Maxi имеет слоты для двух SIM-карт — первый для связи Tele2, второй — для карт других операторов. Объём встроенной памяти аппарата составляет 8 гигабайт, но его легко можно расширить с помощью карты microSD до 32 гигабайт. Для удобства абонентов дополнительно в устройстве предустановлены фирменные приложения оператора: Tele2 TV, Zvooq, «Мой Tele2» и «Гудок», — пояснили в пресс-службе оператора.
Новый смартфон стоит 4,49 тысячи рублей, приобрести чёрный или белый смартфон можно в салонах связи и в интернет-магазине Tele2.
— В этом году Tele2 начала выпускать собственные брендированные устройства: первыми появились аппараты Tele2 Mini и Tele2 Midi. Они быстро заняли лидирующие позиции на отечественном рынке, а Tele2 Mini стал самым популярным смартфоном среди наших пользователей. Появление качественных и недорогих устройств Tele2 во многом повлияло на стремительный рост доли смартфонов в нашей сети: уже сейчас мы видим, что количество смартфонов превышает число обычных телефонов. Уверен, что, расширяя линейку собственных устройств, мы делаем услуги скоростного мобильного интернета в России еще более доступными, — рассказал Игорь Майстренко, директор по продажам и развитию массового сегмента Tele2.
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