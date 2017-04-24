На стоянку нельзя будет оставить автомобили на улицах Калинина и Конева. Пресс-служба мэрии сообщает, что в Белгороде в районе Белой горы 4 августа с 18:00 из-за проведения реконструкции боя по освобождению города от немецко-фашистских захватчиков ограничат движение транспорта. На улице Калинина от железнодорожного переезда до улицы Студенческой на правой полосе проезжей части — при движении от автозаправки «Газпром» в сторону улицы Студенческая — организуют парковку для машин и отметят эту зону соответствующими знаками. По левой полосе дороги можно будет проехать в обоих направлениях — двустороннее движение автотранспорта организуют с помощью направляющих устройств и дорожных знаков, ограничивающих максимальную скорость до 20 километров в час и запрещающих обгон. Нельзя будет поставить машину на стоянку на правой полосе проезжей части при движении от улицы Студенческой в направлении железнодорожного переезда. Также в четверг, 4 августа, с 7:00 нельзя будет оставить машину на стоянку на улице Конева от малого проезда по улице Щорса до улицы Будённого, а также от улицы Конева до бульвара Юности в районе храма иконы Божьей Матери «Почаевская». Проехать по этим участкам нельзя будет с 17 часов 4 августа. Ограничения движения связаны с крестным ходом со списком чудотворной иконы «Почаевская».
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​В Белгороде на выставке покажут проекты молодых учёных и инновационных предприятий региона

Научная выставка пройдёт в бизнес-пространстве «Контакт».

Белгородцев приглашают на выставку проектов и разработок молодых учёных и малых инновационных предприятий региона. Всего в ней будут участвовать около 50 специалистов и компаний, которые покажут свои достижения в производстве, робототехнике, медицине и сельском хозяйстве.

— Посетители смогут увидеть беспилотные летательные аппараты, детальные макеты биогазовой станции и реактора, криоаппликаторы и криофены, интерактивных роботов, параметрическую матрицу корпуса для гоночного болида, изделия из искусственного сапфира и другие проекты, — рассказывают организаторы.

Во время выставки пройдёт научно-практический семинар, приуроченный ко дню Международной интеллектуальной собственности. На нём расскажут о патентах: как их искать, коммерциализировать и охранять. Саму выставку организовали департамент экономического развития области и Белгородский региональный ресурсный инновационный центр.

Выставка пройдёт в среду, 26 апреля, с 10:00 до 16:00 в бизнес-пространстве «Контакт» (улица Королёва 2а — прим. ред.). Семинар о патентах будет идти там же с 11:00 до 12:30. Вход свободный.


Дмитрий Голуцкий

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