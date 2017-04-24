​В Белгороде на выставке покажут проекты молодых учёных и инновационных предприятий региона

Белгородцев приглашают на выставку проектов и разработок молодых учёных и малых инновационных предприятий региона. Всего в ней будут участвовать около 50 специалистов и компаний, которые покажут свои достижения в производстве, робототехнике, медицине и сельском хозяйстве.



— Посетители смогут увидеть беспилотные летательные аппараты, детальные макеты биогазовой станции и реактора, криоаппликаторы и криофены, интерактивных роботов, параметрическую матрицу корпуса для гоночного болида, изделия из искусственного сапфира и другие проекты, — рассказывают организаторы.

Во время выставки пройдёт научно-практический семинар, приуроченный ко дню Международной интеллектуальной собственности. На нём расскажут о патентах: как их искать, коммерциализировать и охранять. Саму выставку организовали департамент экономического развития области и Белгородский региональный ресурсный инновационный центр.

Выставка пройдёт в среду, 26 апреля, с 10:00 до 16:00 в бизнес-пространстве «Контакт» (улица Королёва 2а — прим. ред.). Семинар о патентах будет идти там же с 11:00 до 12:30. Вход свободный.



