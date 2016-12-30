​В Белгороде в силу вступил приговор двум рецедивистам, которые ограбили пенсионера

В Белгороде в силу вступил приговор вынесенный двум осуждённым, которые ограбили пенсионерку. Оба мужчины имеют непогашенную судимость. Один из них получил 3 года, другой 3 года и 9 месяцев исправительной колонии строго режима. Кроме того, они обязаны возместить ущерб пострадавшей женщине.
Суд установил, что в 11 часов вечера, двое осуждённый сопровождали пенсионерку на железнодорожный вокзал. Они знали, что женщина недавно получила пенсию за несколько месяцев и предложили ей проводить её. В безлюдном месте они повалили её на землю, связали и забрали деньги — около 60 тысяч рублей.
— Затем преступники скрылись, оставив потерпевшую связанной лежать на земле. Предварительно один из нападавших, угрожая ножом, пригрозил ей убийством в случае обращения в полицию, — пояснили в пресс-службе Белгородского областного суда.
В суде мужчины частично признали свою вину. При вынесении приговора суд учитывал смягчающие обстоятельства — здоровье мужчин, и отягчающие — непогашенная судимость.