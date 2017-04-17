​В Белгородской области в ДТП погибла пенсионерка и пострадал младенец

В Белгородкой области в воскресенье, 16 апреля, в ДТП погибла пенсионерка и пострадал младенец.
ДТП с 80-летней погибшей произошло в Корочанском районе. Женщина сидела на пассажирском сидении Nissan Skyline. Машина ехала из Белгорода в направлении Корочи, когда у неё на скорости разорвалось заднее правое колесо. 57-летний водитель не справился с управлением: машина выехала на разделительную полосу и опрокинулась.
— В результате происшествия водитель и 78-летний пассажир обратились за медицинской помощью в Корочанскую ЦРБ, 80-летняя пассажирка скончалась на месте ДТП, — пояснили в пресс-службе регионального ГИБДД.
Другое ДТП с участием 6-месячного младенца произошло в Белгороде. 26-летний водитель ВАЗ-21074 ехал по Михайловскому шоссе, при повороте на улицу Ватутина он не уступил дорогу машине «Дэу Нексия». В столкновении пострадали пассажиры отечественного автомобиля — 6-месячная девочка и 27-летняя женщина получили травмы.