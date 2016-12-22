В Белгородской области пенсионер получил штраф за хранение и распространение детской порнографии

Алексеевский межрайонный следственный отдел следственного управления СК РФ по Белгородской области в суде доказал вину пенсионера, который хранил у себя на компьютере и распространял детскую порнографию. По версии следствия, 65-летний житель Алексеевского района в 2013 году купил себе компьютер, на который через интернет скачивал порнографические видео с участием несовершеннолетних, которым не исполнилось 14 лет.
— Он подключил компьютер к сети интернет и скачивал видеофайлы, содержащие видеоматериалы, которые согласно заключения комплексной искусствоведческой экспертизы признаны порнографическими с участием детей и нарушающими принципы половой морали, — пояснили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Белгородской области.
Суд назначил пенсионеру штраф 100 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.