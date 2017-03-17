​В Белгородской области рейсовый автобус столкнулся с иномаркой

В Белгородской области рейсовый автобус столкнулся с «Хондой Цивик». ДТП произошло в районе села Шляхово на дороге между Белгородом и Корочей.
По предварительным данным, женщина за рулём иномарки не уступила дорогу автобусу, об этом изданию «Белпресса» сообщили в региональной Госавтоинспекции. Очевидцы говорят, что автобус протащил легковушку 30 метров по дороге, прежде чем полностью остановился. Официальной информации о пострадавших нет. Сейчас на месте аварии работают сотрудники регионального управления ГИБДД.