​Россельхозбанк поздравил своих старейших вкладчиков

Белгородский филиал Россельхозбанка поздравил своих старейших вкладчиков. Директор филиала Алексей Киселёв встретился с держателями вкладов, которые родились в 1928-1930 годах, самому взрослому клиенту банка исполнилось 93 года.
— Директор филиала Алексей Киселёв поблагодарил их за доверие банку и вручил новогодние подарки. Пенсионеры рассказали, почему именно Россельхозбанку доверили свои сбережения. Люди старшего поколения ценят надёжность, а также выгодные условия размещения денежных средств, — пояснили в пресс-службе банка.
В компании отмечают, что вклад «Пенсионный плюс» уже пять лет является самым популярным в Белгородском филиале банка — на его долю приходится 49,5 процентов от всех вкладов.
На правах рекламы