В Белгородском районе вынесли приговор мужчинам, избившим до смерти товарища и закопавшим труп в лесу

Белгородский районный суд приговорил мужчину к девяти годам тюрьмы с последующим ограничением свободы на один год за убийство знакомого.
По информации пресс-службы суда, обвиняемый вместе с другом приехали к знакомому. Там между мужчинами завязалась ссора, которая переросла в драку. Приехавшие избили потерпевшего, за ноги оттащили его в строительный вагончик и продолжили избивать там. Затем оба мужчины уехали, а на следующий день вернулись и увидели, что потерпевший был мёртв. Тогда они завернули его тело в плед и вывезли в лес, где закопали.
Помимо тюремного срока, обвиняемый также должен заплатить 800 тысяч рублей компенсации морального вреда вдове погибшего. О наказании для второго участника конфликта пресс-служба суда не сообщает.