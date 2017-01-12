В Белгородском районе за групповое изнасилование осудили двух мужчин

Белгородский районный суд приговорил двух жителей района к тюремному сроку за групповое изнасилование и насильственные действия сексуального характера.
По информации пресс-службы суда, в сентябре 2015 года осуждённые в нетрезвом состоянии поехали на машине в Duty Free. Возвращаясь домой, они подобрали недалеко от Нехотеевки девушку, которая «ловила» попутку, чтобы доехать в Майский. В итоге в Майский они не поехали, а пригрозили девушке расправой и повезли в частный дом в одно из сёл Белгородского района, где поочерёдно изнасиловали и совершили с ней другие насильственные действия сексуального характера. Только после этого мужчины отвезли потерпевшую в Майский. Дома девушка вызвала скорую помощь и полицию. От перенесённого у неё развилась депрессия, которую эксперты посчитали тяжким вредом здоровью.
Во время следствия и суда обвиняемые утверждали, что потерпевшая добровольно согласилась на интимные отношения, но доказательства говорили об обратном. При вынесении приговора судья учёл, что оба мужчины были пьяны во время изнасилования, а один из них раньше уже имел судимость за преступление против половой неприкосновенности личности.
Обвиняемых приговорили к 11 и 12 годам лишения свободы с последующим ограничением свободы ещё на 1 год и 4 месяца и 1,5 года соответственно.