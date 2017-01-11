В Белгородской области синоптики прогнозируют метель и гололёд

По информации пресс-службы главного управления МЧС по Белгородской области, в четверг, 12 января, в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью и днём будет идти снег, временами сильный, а в некоторых районах возможна морось и мокрый снег. Синоптики сообщают также о возможном гололёде и метели. Будет дуть южный ветер, порывы которого могут достигать 18 метров в секунду.
Ночью будет до 11 градусов мороза, днём — до 1 градуса тепла.
В ведомстве просят автомобилистов не выезжать из дома, если машины не подготовлены к езде по снежному накату, соблюдать скоростной режим, осторожно водить автомобиль с учётом интенсивности движения и дорожных условий.