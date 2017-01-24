​​Мэрия Белгорода опровергла заявление о продаже всех троллейбусов

За сутки в пяти авариях погибли три человека, а ещё девять получили травмы. В пятницу, 14 октября, в Ивнянском районе водитель на Kia Optima ехал по автотрассе М-2 «Крым» в Белгород, но не выбрал безопасную скорость и дистанцию, поэтому столкнулся с КамАЗом, который ехал впереди. Грузовик выехал на встречку и столкнулся с Renault Logan, за рулём которого был молодой водитель. 4-летний пассажир иномарки умер на месте аварии, водитель Kia Optima скончался в районной больнице. Ещё один несовершеннолетний пассажир «Рено» сейчас находится в областной детской больнице, а в Яковлевской районной больнице — водители «Рено» и КамАЗа и пассажирка КамАЗа. Ещё одно смертельное ДТП на трассе М-2 «Крым» произошло в Яковлевском районе. Вечером 68-летний водитель на Chevrolet Niva ехал из Курска в Белгород. Он не уступил дорогу пожилому пешеходу, который переходил дорогу по нерегулируемому переходу, и сбил его. От полученных травм 59-летний мужчина умер на месте аварии. — Почти каждый день на дорогах области гибнут и получают травмы люди. Причинами аварий высокой тяжести остаются несоблюдение водителями скоростных режимов движения, нарушение правил проезда пешеходных переходов, выезд на полосу встречного движения. Каждая трагедия — это результат несоблюдения требований правил дорожного движения как водителями средств, так и пешеходами. Госавтоинспекция УМВД России по Белгородской области обращается к участникам дорожного движения о необходимости быть внимательными и дисциплинированными, а также безукоснительно соблюдать требования правил дорожного движения, — сообщает пресс-служба ГИБДД по Белгородской области. Белгородец был доставлен в отдел по подозрению в краже. В субботу, 21 ноября, в Белгороде в отделе полиции № 1 при сотрудниках скорой помощи скончался 43-летний мужчина. Он не имел определённого места жительства и уже привлекался к уголовной и административной ответственности. Мужчину задержали и доставили в полицию по подозрению в совершении кражи. У подозреваемого начался эпилептический приступ в комнате разбора, сотрудники полиции сразу же вызвали скорую помощь и оказали мужчине первую помощь. Медики провели реанимационные мероприятия, но спасти задержанного не удалось. По факту смерти проводятся проверка и судебно-медицинское исследование. «Фильм-размышление» сняла родственница святителя Иоасафа Софья Горленко. Во вторник, 22 сентября, в кинотеатре «Победа» пройдёт единственный показ документального фильма «Атлантида Русского Севера».— Фильм о проблемах наших, об истории, о Родине, о вере. Во многом сложный, без прикрас. Но и без чернухи. Фильм для тех, кто неравнодушен. Фильм-размышление, — говорят организаторы кинопоказа.Философский подтекст эксклюзивной полнометражки обусловлен понимаем Русского Севера как места, «где русский человек может осознать истоки своей культуры, свои корни».По информации Белгородской митрополии, фильм интересен ещё и тем, что его режиссёр — Софья Горленко — родственница святителя Иоасафа, а места съёмок на реке Онеге знакомят зрителей с малой родиной епископа Никодима Кононова, который в январе 1919 года был расстрелян в Белгороде.— В одном фильме удивительным образом переплелись пути родственников одного белгородского святителя с местом юных лет и могилой отца другого, — сообщает пресс-служба белгородской митрополии.Начало сеанса в 15:00. Стоимость билетов 100 рублей. Женщина везла из Харькова в Курск 40 килограммов грецких орехов, чтобы продать их. Свердловский районный суд Белгорода признал виновной гражданку Украины, которая хотела дать взятку сотруднику таможни. Осужденная на поезде пыталась перевезти 40 килограммов грецких орехов из Харькова в Курск. На партию орехов не было оформлено никаких документов. Когда на белгородской таможне у женщины нашли незадекларированный товар, она предложила взятку таможеннику за то, чтобы он не оформлял протокол и вернул ей товар. Гражданка Украины передала таможеннику 200 гривен и 600 рублей. Таможенник от взятки отказался, и женщину задержали.Осуждённая должна выплатить штраф в 30-кратном размере от суммы взятки — 34 399 рублей. Председатель облизбиркома Николай Плетнёв рассказал, зачем на участок вызывали «медвежатников» и кто после выборов пойдёт под суд. В единый день голосования, 13 сентября, на всех 1252 избирательных участках Белгородской области уже в семь часов утра многие члены участковых избирательных комиссий были на месте и готовились к началу голосования. — Подтягивались наблюдатели, члены комиссии с правом совещательного голоса, представители СМИ. Все эти участки ровно в восемь часов распахнули двери перед избирателями, началось голосование. На многих избирательных участках транслировался гимн Российской Федерации. Это поднимало торжественность и патриотический дух, — рассказал председатель областной избирательной комиссии Николай Плетнёв. Но не везде всё было гладко. Руководитель облизбиркома вспомнил случай, произошедший на 133-м участке на улице Преображенской в Белгороде. «Произошло не чрезвычайное происшествие, а форс-мажорные обстоятельства. При очередном закрывании или отрывании сейфа, где хранились избирательные документы, заусеница ключика обломалась, и этот металлический предмет застрял в замочной скважине. Члены комиссии не смогли открыть сейф». — Пришлось вызывать «медвежатников» и специалистов МЧС для того, чтобы вскрыть сейф и добраться до избирательных бюллетеней. Его нельзя было резать автогеном, чтобы бумаги не загорелись. Поэтому болгаркой вырезали верхнюю часть крышки и достали бюллетени. Собравшиеся на участке избиратели отнеслись к этому с пониманием. «В воскресенье никто не спешил. Начало голосования задержали примерно на 35 минут. Никто из избирателей не ушёл. Их собралось около 30 человек. Всем объяснили, и никто даже не высказал никаких замечаний. Но это не нарушение избирательного законодательства». Об активности избирателей Николай Плетнёв отметил, что в течение дня голосование шло ровно, без нарушений. Участковые избирательные комиссии были подготовлены и обеспечены всем необходимым. — Белгородцы проявили достаточную активность, хотя она была несколько ниже, чем на аналогичных выборах 10 октября 2010 года и на выборах губернатора 14 октября 2012 года. Но здесь нужно учесть отпуска, огородные, садовые и дачные дела наших избирателей. Всего на избирательные участки прибыло 647 тысяч 999 человек — это 53,95 процента избирателей. Как всегда, традиционно наибольшую активность проявили селяне. Избиратели, проживающие в Белгороде, Старооскольском городском округе были недостаточно активны. Самая высокая активность у избирателей Ивнянского района — 90,57 процента. В Белгороде всего 33,22 процента, 35,44 процента — в Старооскольском городском округе, а 38,73 процента — неожиданно мало — в Шебекинском районе и Шебекине. Они и потянули вниз общую картину активности избирателей. Об общественном контроле Председатель регионального избиркома отметил, что на прошедших выборах выросло количество наблюдателей. — У нас был довольно большой отряд наблюдателей, членов комиссии с правом совещательного голоса — 6970 человек, а представителей средств массовой информации — 39 человек. Всего более 7 тысяч участников наблюдения и информирования в ходе голосования. Это самое большое количество из всех предыдущих выборов, начиная с 1994 года. Общественный контроль у нас обозначился на самом высоком уровне. О нарушениях Затронул в своём выступлении Николай Плетнёв также и нарушения, которые были зафиксированы в ходе выборов. «На 59-м избирательном участке на начало голосования розданные членам участковой комиссии списки избирателей не были прошиты и скреплены печатью и подписями секретаря и председателя участковой избирательной комиссии. После выявления это нарушение сразу же было устранено. Это никак не повлияло на ход голосования». — На избирательном участке № 301 в Белгородском районе был нарушен порядок процедуры голосования вне помещения для голосования. Члены комиссии с наблюдателями при проведении голосования разрешили нескольким избирателям проголосовать на выезде, предварительно не внеся их в реестр и не получив от них до 14 часов дня голосования заявления о желании проголосовать вне помещения для голосований. Обратились к ним уже по ходу соседи, и они решили обеспечить им избирательное право граждан. «Это нарушение участковой избирательной комиссией было установлено практически сразу, его обсудили вместе с наблюдателями. Они советовались с нами и приняли коллегиальное решение признать все бюллетени в трёх имеющихся ящиках недействительными. Поэтому здесь восторжествовала законность».Председатель облизбиркома также отметил «провокационные действия» на трёх участках в Чернянском, Вейделевском и Яковлевском районах. — В Вейделевском районе наблюдатель от «Справедливой России» как бы «увидела» вброс, не заявив в участковую избирательную комиссию. Она молча написала жалобу в правоохранительные органы о том, что на этом участке она заметила вброс бюллетеней, причём назвала точную цифру — 170 бюллетеней (как будто она их посчитала!). Ещё она обвинила в нарушении участкового, который занимался охраной избирательного участка. Представляете, какой шум был?! Участкового чуть не арестовали. А когда её жалобой начали заниматься — ничего не подтвердилось. Подсчёт голосов показал, что никакого вброса не было. «Явная и чёткая картина нарисовалась. Практически получилась клевета. И теперь в отношении неё возбуждается уголовное дело за клевету. Она отказалась от своей жалобы, сказала, что ошиблась, просила её (жалобу — прим. ред.) вернуть, признать недействительной, но это же приобрело огласку». — Примерно аналогичные ситуации имели место в Чернянском и Яковлевском районах и тоже со стороны представителей «Справедливой России». Таким образом они мешали осуществлению своих полномочий членам участковых избирательных комиссий. Это, как минимум, административное дело. Более того, это может быть квалифицировано как уголовное дело. За несогласованный тюнинг будут снимать номера и лишать свидетельства о регистрации транспортного средства. В Белгородской области сотрудники госавтоинспекции ужесточили работу по выявлению автомобилей, которые были изменены без разрешения ГИБДД. Особое внимание уделяют автомобилям с установленными пружинами и амортизаторами, которые превращают тран