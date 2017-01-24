​​Мэрия Белгорода опровергла заявление о продаже всех троллейбусов

Вечером
во вторник, 24
января, на сайте администрации Белгорода
появилось
сообщение с заголовком «В Белгороде не
планируют продавать все троллейбусы».
— Состояние троллейбусного хозяйства в городах ЦФО, в том числе в Белгороде, действительно оставляет желать лучшего. В троллейбусном парке Белгорода есть машины, которые не выходят на линии из‑за технической неисправности, а средств на их ремонт в настоящее время нет. Поэтому руководством белгородского муниципального транспортного предприятия прорабатывалась возможность реализации таких машин в количестве 10 штук в соседние города. С учётом того, что в Курске эксплуатируются троллейбусы той же марки, что и в Белгороде, рассматривается возможность продажи неисправных машин нашим соседям в целях дальнейшего ремонта или использования на запчасти. Никаких официальных контрактов на эту тему белгородское муниципальное транспортное предприятие с Курском не имеет, – говорится о официальном заявлении пресс-службы мэрии.
Первыми о том, что власти Белгорода хотят отказаться от троллейбусов, сообщили на сайте курского Интернет-ТВ в 11:06 24 января. Примерно через час — в 12:34 — на сайте «БелПресса» появился комментарий начальника департамента городского хозяйства Сергея Куликова, в котором он заявил о продаже всех белгородских троллейбусов.
— Действительно, мы продаём все 67 троллейбусов. У нас есть дорожная карта по выведению электротранспорта [из системы общественного транспорта]. Вы знаете, что у «Городского пассажирского транспорта» сейчас большие проблемы. А электротранспорт требует модернизации, контактная сеть полностью изношена.
В 16:49 редакция «Фонаря» получила по электронной почте процитированный выше комментарий пресс-службы мэрии, который на сайте мэрии опубликовали в 17:35.
На данный момент не известно, почему Сергей Куликов заявил о продаже троллейбусов, а пресс-служба это заявление опровергла. Пока в мэрии готовили опровержение слов начальника департамента городского хозяйства, мы подготовили материал, в котором рассказали о планах властей по развитию троллейбусной сети и мешающих им финансовых проблемах муниципального транспортного предприятия.