В Белгороде чиновники планируют полностью отказаться от троллейбусов

Всего в компании в Белгородской области работают более 7 тысяч человек. В Белгородской области в агрохолдинге «Мираторг» работают более 7 тысяч человек, средняя зарплата которых по итогам трёх кварталов 2016 года составила 34,2 тысячи рублей. Компания старается обеспечивать зарплату существенно выше средней по сектору агро-промышленного комплекса в регионе, прежде всего, за счёт постоянного повышения эффективности производства и производительности труда. — «Мираторг» меняет представление о жизни на селе, обеспечивая стабильность и безопасные условия для работы и жизни. Компания активно развивается, создаёт новые рабочие места с достойной заработной платой и всеми социальными гарантиями. Сегодня наши усилия направлены как на повышение эффективности действующего производства, так и на создание новых мощностей, которые обеспечат поступление на рынок существенных объёмов высококачественного мяса. Исходя из планов развития, мы продолжим набор сотрудников, — рассказали в пресс-службе «Мираторг-Белгород». На правах рекламы Неизвестные оставили четырёх котят в картонной коробке. Утром в пятницу, 14 октября, в УМВД по Белгороду позвонили местные жители и сказали, что в подземном переходе на остановке «Сокол» кто-то оставил картонную коробку. Об этом сообщает «БелПресса». Полицейские перекрыли переход, предоставив возможность людям переходить дорогу по проезжей части. В подозрительной картонной коробке оказались четыре котёнка. Пресс-служба УМВД по Белгородской области пока не знает, куда их денут. В авариях по вине нетрезвых водителей погибли 14 человек. В ходе рейдов в январе-июне 2016 года сотрудники ГИБДД остановили около 3 тысяч пьяных водителей, из которых 868 — отказались проходить медосвидетельствование. 1705 водителей лишили прав. — Более 500 уголовных дел возбуждено по статье 264.1 УК РФ в отношении водителей, выявленных за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения или повторный отказ от прохождения процедуры медицинского освидетельствования, — рассказали в пресс-службе управления ГИБДД по Белгородской области. Инспекторы отмечают результативность «сплошных проверок» — за полгода, с января по июнь включительно, количество аварий по вине нетрезвых водителей уменьшилось. Всего за это время произошло 40 ДТП, в которых пострадали 42 человека, правда, больше чем на четверть увеличилось количество погибших — погибли 14 человек. По словам замгубернатора Станислава Алейника, сохраняется напряжённая ситуация с заболеваемостью АЧС. В Белгородской области обсудили профилактику возникновения и распространения острых инфекционных болезней животных. По словам заместителя губернатора Станислава Алейника, ситуация с АЧС остаётся напряжённой, потому что возникают новые очаги заражения АЧС на территории страны и за её пределами, в том числе в Воронежской, Курской областях и на Украине. Пресс-служба Россельхознадзора сообщила, что на заседании оперативного штаба решили вместе с полицейскими организовать мобильные бригады в девяти районах для патрулирования дорог и контролирования перевозки грузов без ветеринарно-сопроводительных документов, поиска контрабанды. Власти планируют также проверить соблюдение ветеринарных требований на всех предприятиях, занимающихся выращиванием и убоем свиней, и ликвидировать часть диких кабанов в соответствии с рекомендациями Минприроды РФ. — Поскольку зонами высокого риска является поголовье свиней в личных подсобных хозяйствах и дикие кабаны, необходимо обеспечить стопроцентную идентификацию всех животных на территориях сельских поселений, — добавляют в пресс-службе ведомства. Следователи передали в суд уголовное дело о халатности, повлёкшей смерть школьников. Первый отдел по расследованию особо важных дел СК России по Белгородской области завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы администрации Нового Оскола. Экс-чиновника подозревают в халатности, повлёкшей по неосторожности смерть двух и более лиц. Статья Уголовного кодекса, по которой было возбуждено дело, предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.Трагедия произошла в мае 2010 года. Двое мальчиков — 11 и 13 лет — пробрались на территорию стройки и погибли под обрушившимися конструкциями. — Во время следствия выяснилось, что обвиняемый с 2006 по 2010 год не принял мер по постановке на учёт строящегося здания, а также не принял мер по поддержанию объекта в технически исправном и безаварийном состоянии, что исключило бы возникновение угрозы жизни и здоровью граждан, — пояснили в пресс-службе cледственного управления СК по Белгородской области. Женщина везла из Харькова в Курск 40 килограммов грецких орехов, чтобы продать их. Свердловский районный суд Белгорода признал виновной гражданку Украины, которая хотела дать взятку сотруднику таможни. Осужденная на поезде пыталась перевезти 40 килограммов грецких орехов из Харькова в Курск. На партию орехов не было оформлено никаких документов. Когда на белгородской таможне у женщины нашли незадекларированный товар, она предложила взятку таможеннику за то, чтобы он не оформлял протокол и вернул ей товар. Гражданка Украины передала таможеннику 200 гривен и 600 рублей. Таможенник от взятки отказался, и женщину задержали.Осуждённая должна выплатить штраф в 30-кратном размере от суммы взятки — 34 399 рублей. Водителя легковушки, который устроил аварию, лишили прав и приговорили к году ограничения свободы. Суд в Валуйском районе приговорил местного жителя к году ограничения свободы и лишению водительских прав за ДТП, в котором тяжёлые травмы получил подросток. Мужчина также должен будет выплатить родителям мальчика компенсацию морального вреда в 415 тысяч рублей.В суде установили, что в январе 2016 года мужчина привязал металлическую ванну к своему автомобилю ВАЗ-2112, в ванну сели два подростка и поехали по поселковой дороге. Машину занесло, и ванна врезалась в бетонный столб. Руководителю белгородской мусульманской общины «Мир и созидание» Гаджирамазану Рамазанову о возможном освобождении задержанного стало известно от юриста, занимающегося делом имама. Имам мечети Белгорода Файзулла Исмаилов, задержанный сотрудниками ФСБ в своей квартире 12 декабря, должен выйти на свободу уже 17 декабря. Об этом «Фонарю» рассказал руководитель мусульманской общины Гаджирамазан Рамазанов, знакомый с ходом дела Исмаилова.«Мне сказал юрист, что имама отпустят — должны 17 декабря отпустить», — поделился Рамазанов.Файзулла ИсмаиловНапомним, в субботу, 12 декабря, в Белгороде сотрудники ФСБ задержали имама местной мечети. По информации журналистов, силовики нашли во время обыска осколочную гранату, пистолет ТТ, револьвер, запал для взрывчатки и несколько патронов. Официально информацию на данный момент подтвердили лишь в Совбезе Белгорода. При этом белгородские силовики отказались комментировать ситуацию с задержанием имама даже депутатам областной думы. Акцию по сбору гуманитарной помощи организовала Белгородская коллегия библиотечного сотрудничества и развития. По информации областной научной библиотеки, в гуманитарную помощь для жителей Луганска вошли более 200 книг, периодических изданий, канцтовары и документы библиотечного учёта.Собранные книги передали библиотеки учебных заведений Белгорода, сотрудники универсальной научной библиотеки и их коллеги из Шебекина, Губкина, Валуйского, Новооскольского и Краснояружского районов. В запасном колесе автомобиля были спрятаны пакеты с марихуаной. На пункте пропуска «Нехотеевка» белгородские таможенники задержали гражданина Украины, который пытался провезти через белгородскую таможню около трёх килограммов марихуаны. Тайник в запасном колесе отечественного автомобиля сотрудники таможни обнаружили при помощи специального оборудования. Водитель признался, что согласился перевезти груз, но уверял, что не знал о его содержимом. Позже наркотики обнаружили и в куртке мужчины.На подозреваемого завели уголовное дело, ему грозит до 20 лет тюрьмы. Общий вес обнаруженных наркотиков составил 2,716 килограмма. Филологи более 40 лет работали над изданием книги драматурга Павла Барвинского. Во вторник, 10 ноября, в Белгородском литературном музее презентовали книгу пьес Павла Барвинского «Драматические произведения». Подготовка к её выпуску была длительной: её собирали более 40 лет.Инициатором поиска рукописей в 70-х годах стала преподаватель Белгородского педагогического института (ныне НИУ «БелГУ») Зоя Прокопенко. — Времена не выбирают — в них живут и умирают. Умереть этому замечательному человеку не дали женщины. Зоя Тимофеевна, которая положила жизнь на то, чтобы найти рукописи. Те женщины, которые, не жалея сил и труда, работали над рукописью. Женщины управления культуры Борисовского района, которые сохраняют традиции, заложенные Барвинским, и сегодня пропагандируют его наследие. Желание этих женщин сохранить наследие привлекло замечательных мужчин, до которых они смогли достучаться и объяснить, почему это важно. Благодаря отклику этих мужчин, их финансовой поддержке мы сегодня имеем это издание, — рассказала консультант управления культуры Белгородской области Светлана Горбатовская.Рукописи 15 пьес хранились в Ленинградской государственной театральной библиотеке. Они занимали около 1,5 тысяч страниц, и перепечатать их не представлялось возможным — рукописи не давали на руки, а сделать копии листов было дорого. Спустя годы библиотека предложила белгородскому литературному музею взять на себя право издания книги: за три года нужно было набрать рукописи и опубликовать книгу. Специалист музея съездила в Санкт-Петербург, сфотографировала рукописи и привезла фото в Белгород. В работу по набору текстов включились работники библиотек и музеев области. После того, как все тексты, написанные на украинском языке, набрали, их адаптировала доктор филологических наук Ирина Чумак-Жунь. Книгу издали при содействии генерального директора «Агро-Белогорья», депутата областной думы Владимира Зотова и главы администрации Борисовского района Николая Давыдова.В финале презентации инициатор издания книги Зоя Прокопенко предложила написать письмо в Министерство культуры.— Мы не должны сидеть тут в Белгороде, в Борисовке, в закрытом помещении. Я предлагаю обязательно послать один экземпляр с соответствующим письмом — кто стесняется, я подпишу его сама — нашему министру культуры Мед