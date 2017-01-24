В Белгороде чиновники планируют полностью отказаться от троллейбусов

В Белгороде администрация планирует полностью отказаться от троллейбусов. Об этом стало известно после того, как мэр Курска Николай Овчаров рассказал, что между городами обсуждается покупка троллейбусов у Белгорода.
— В них больше нет нужды. Тамошнее руководство решило отказаться от услуг электротранспорта, — цитирует курского градоначальника Первое курское интернет-телевидение «46 ТВ».
Позже эту информацию подтвердил «БелПрессе» Сергей Куликов, начальник департамента городского хозяйства Белгорода:
— Действительно, мы продаём все 67 троллейбусов. У нас есть дорожная карта по выведению электротранспорта [из системы общественного транспорта]. Вы знаете, что у «Городского пассажирского транспорта» сейчас большие проблемы. А электротранспорт требует модернизации, контактная сеть полностью изношена. На модернизацию требуется более 4 миллиардов рублей. Сейчас себестоимость перевозки одного человека электротранспортом — 44 рубля. А проезд стоит 15 рублей.